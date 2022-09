Bistro in Luxburg: Trotz Bewilligung tut sich noch nichts

Egnach Bistro im Schloss Luxburg: Trotz Bewilligung tut sich noch nichts Der Gastrobetrieb hätte schon im Juli loslegen können. Der Präsident des Schlossvereins erklärt, weshalb das Bistro trotzdem noch nicht geöffnet hat. Und warum er darüber nicht unglücklich ist. Noëlle Graf 23.09.2022, 05.20 Uhr

Das Schloss Luxburg in Egnach. Bild: Donato Caspari

Die Öffentlichkeit muss länger als geplant auf ein Bistro im Egnacher Schloss Luxburg warten. Vor zwei Monaten hätte der Gastrobetrieb öffnen können. Doch es hat sich bis heute nichts getan.

Dies obwohl es anfangs nicht schnell genug hätte gehen sollen. Am 8. Juli lag ein Baugesuch des Vereins Schloss Luxburg auf, in dem steht, das der Betrieb bereits am 1. Juli aufgenommen werden soll - der ursprüngliche Wunschtermin. «Das wäre mal ein Ziel gewesen», sagt Präsident des Vereins Schloss Luxburg Markus Schmid. Das Problem: Die Verantwortlichen waren fälschlicherweise davon ausgegangen, dass sie keine Baubewilligung brauchen. Die Gemeinde kam der Trägerschaft aber entgegen und erteilte ihr eine vorübergehende Betriebsbewilligung bis zum 30. September. So hätte sie mit dem Start nicht bis zur Erteilung der Baubewilligung warten müssen, was lange dauern kann.

Präsident des Schloss Luxburg Vereins, Markus Schmid. Bild: PD

Von der provisorischen Bewilligung machte der Verein bis zuletzt keinen Gebrauch. Schmid sagt:

«Wir hatten sehr viele private Anlässe.»

Die Ressourcen der Trägerschaft seien wegen Führungen und Besuchen ausgelastet gewesen. «Darüber bin ich nicht unglücklich», sagt Schmid. Denn der Verein habe das Schloss verschiedensten Kreisen vorstellen können. Schulen, der Gewerbeverein Egnach und mehrere politische Parteien statteten dem Anwesen im Sommer einen Besuch ab. Dies habe ihnen mehr genützt als der Gastrobetrieb, sagt Schmid.

Es gibt Einsprachen

Nun sei vorgesehen, das Bistro nächsten Frühling zu öffnen. Doch ob der Plan aufgeht, ist unklar. Denn aktuell sind Einsprachen hängig. Als Folge davon muss die Trägerschaft ein Verkehrs- und Betriebskonzept vorlegen. Der Fall liegt beim Kanton.

Dass das Lokal nicht so bald öffnet, stört Schmid nicht. Mit dem Bistro soll hauptsächlich der Aussenbereich bewirtschaftet werden. Draussen wird es nun immer kälter und die Räume im Schloss seien gross. Schmid sagt:

«Im Winter ist niemand traurig darüber, dass wir jetzt die Räume nicht heizen müssen.»