Nach Corona: Personalmangel trifft Oberthurgauer Gastrobranche

Corona-Wehen «Wir finden einfach kein Personal»: Reduzierte Öffnungszeiten und sogar geschlossene Beizen – die Gastrobranche hat auch nach Corona zu kämpfen, ebenso die Eventbranche Das Restaurant National in Romanshorn sucht auf Facebook Mitarbeitende. Die Arboner Bäckerei Kunz hat aufgrund von Personalmangel sogar ihre Öffnungszeiten reduziert. Ähnlich sieht es beim Open Air St.Gallen aus: Damit dieses stattfinden kann, musste an einem freien Wochenende gearbeitet werden. Tanja von Arx 1 Kommentar 01.07.2022, 11.35 Uhr

Kurz vor drei ist die Bäckerei Kunz bereits geschlossen, was viele schade finden. Tanja von Arx

Der Oberthurgau hat ein Problem. Auch die nahe Umgebung. Die Gastrobetriebe scheinen wie ausgestorben – doch es fehlt nicht an Gästen, sondern den Beizen fehlt schlicht das Personal.

So sucht etwa das Restaurant National in Romanshorn auf Facebook. In der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn …» heisst es:

«Zwanzig bis vierzig Prozent Aushilfe»

Man möge eine private Nachricht schicken.

Die Bäckerei Kunz in Arbon hat sogar ihre Öffnungszeiten reduziert. Unter der Woche schliesst das beliebte Traditionslokal bereits um 14.30 Uhr, auch am Samstag kommen Besuchende lediglich bis ein Uhr in den Genuss. Die Angestellte sagt auf Anfrage:

«Wir finden einfach kein Personal.»

Der «Coffee to go»-Stand ist werktags jeweils geschlossen. Tanja von Arx

Nur samstags und sonntags geöffnet

Genau gleich geht es Micha Schranz, dem Betreiber des temporären Gastroangebotes «Coffee to go Company» am See. Nachdem Ende Mai endlich die Baubewilligung ins Haus flatterte, waren die potenziellen Mitarbeitenden bereits eingespannt. Deshalb hat der kleine Coffee-Shop jetzt nur samstags und sonntags geöffnet, und das auch nur, weil Schranz Synergien mit dem Café sZwei nutzen kann, das er mit seiner Partnerin betreibt. «Es ist schwer, Personal zu finden», sagt auch Schranz. Und:

«Allgemein geht es der Gastrobranche so.»

Der Betreiber geht davon aus, dass die ohnehin schwächelnde Branche durch die Pandemie noch mehr gelitten habe. «Viele haben sich in der langen, ungewissen Zeit umschulen lassen.» Temporäre Mitarbeitende aus den angrenzenden Ländern wie Deutschland und Österreich seien nach den Ausland-Restriktionen in ihrer Heimat verblieben. «Die Schweizer sind denn eher bequem», sagt Schranz. Viele würden um die unregelmässigen Arbeitszeiten einen grossen Bogen machen. «Hinzu kommt, dass man über die Vier-Tage-Woche diskutiert.»

Ähnlich sieht es bei den grossen Events aus

Cyrill Stadler, Chef des Summerdays. PD

Die Eventbranche hat ebenfalls gelitten. Der Arboner Cyrill Stadler, unter anderem Chef des örtlichen Summerdays und des Open Air St.Gallen, sagt: «Sie hat während der Pandemie viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren.» Es sei eine Branche mit einem sehr hohen Anteil junger, motivierter Menschen.

«Diese haben sich während des Veranstaltungsverbots zum Teil neu orientiert und neue Herausforderungen, vielleicht mit weniger unregelmässigen Arbeitszeiten gefunden.»

Die Abgänge wieder zu ersetzen, brauche seine Zeit.

Blick auf das Summerdays-Getümmel letztes Jahr. Ralph Ribi

Das Summerdays sei davon allerdings nicht betroffen.

«Wir sind stolz, dass wir unser Team praktisch ohne Abgänge beschäftigen konnten.»

Aber man habe auch die grosse Chance gehabt, dass man im letzten September sowohl das Summerdays in Arbon als auch das Seaside Festival in Spiez ohne anzahlmässige Einschränkungen hätte durchführen können.

Das Open Air St.Gallen ist stark betroffen

Anders sieht es beim Open Air St.Gallen aus, wo sich Stadler mit seinem Team in der Produktionswoche befindet.

«Speziell gespürt haben wir die Personalengpässe bei unseren grossen Zulieferbetrieben wie Gerüst- und Zeltbauern, aber auch bei den Anbietern von Audio- und Lichttechnik.»

Für die Bauzeit habe man immer mit unvorhergesehenen Wetterlagen gerechnet, welche etwa die Befahrbarkeit des Geländes einschränken könnten. «Diese einberechnete Zeit konnten wir nutzen, um den betroffenen Zulieferbetrieben mehr Zeit zur Verfügung zu stellen.»

Impressionen vom Open Air St.Gallen, das am Donnerstag gestartet ist. Michel Canonica

Zudem habe man mit der Stadt St.Gallen vereinbart, dass man aufgrund der angespannten Situation am letzten Wochenende zusätzlich weitermachen konnte. «Die Anwohnerinnen und Anwohner haben grosses Verständnis gezeigt.» Mit den zusätzlichen Arbeitstagen könnten er und sein Team nun guten Gewissens sagen: «Wir sind nach drei Jahren Pause bereit für den Restart im Sittertobel.»

