Natallia Hersche sammelt Geld, um ihre Katze zurückzukaufen

Büsistreit Natallia Hersche bekommt zumindest eine ihrer drei Katzen zurück – wenn sie genug Geld sammeln kann Seit Februar ist Natallia Hersche zurück in der Schweiz, nachdem sie in Weissrussland im Gefängnis sass. Nach ihrer Rückkehr wollte sie ihre drei Katzen wieder zu sich nehmen, allerdings weigerten sich deren neue Besitzer. Nun hat sie sich zumindest mit einer Partei geeinigt, braucht dafür aber Geld. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 01.07.2022, 10.52 Uhr

Natallia Hersche sagt: «Ich freue mich, dass ich wenigstens Shanell zurückbekomme.» Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es ist eine Geschichte, die für Natallia Hersche wenigstens ein kleines Happy End hat. Am vergangenen Montag und am 16. Juni traf sich die Aktivistin zu Schlichtungsgesprächen mit den neuen Besitzern von Lili und Simba beziehungsweise Shanell. Es ging darum, ob Hersche die drei Katzen wieder zurückbekommt. Denn als sie im September 2020 nach Weissrussland reiste, gegen Diktator Lukaschenko protestierte und dann im Gefängnis sass – teilweise in Einzelhaft –, gab ihr damaliger Partner ihre drei Katzen an neue Besitzer ab. Als Natallia Hersche im Februar dieses Jahres aus der Haft freikam, kämpfte sie darum, ihre Katzen zurückzubekommen (die «Thurgauer Zeitung» berichtete). Da sich beide Parteien weigerten, ging Hersche mit ihnen vor das Friedensgericht.

Hersche kann Katze zurückkaufen

Beim Gespräch mit dem neuen Besitzer von Shanell sei es zwar drunter und drüber gegangen, schliesslich habe sich Hersche aber mit ihm einigen können. Wenn sie ihm bis 18. August 2022 1425 Franken bezahlt, gibt er ihr die Katze zurück. «Das Gespräch war sehr emotional», sagt Hersche.

«Mir ging es danach gar nicht gut, ich war nervös und unruhig.»

Sie habe nicht gewusst, ob sie die richtige Entscheidung getroffen habe. «Jetzt denke ich aber, es ist gut so.»

Gemäss Hersche sei bei dem Gespräch zuerst von einem Geldbetrag von rund 500 Franken die Rede gewesen. Der Besitzer von Shanell habe dann aber doch mehr Geld gewollt, um davon eine neue Katze der Rasse Britisch Kurzhaar kaufen zu können. Er habe Shanell zuerst nicht hergeben wollen, da sie eine Spielgefährtin für seine zweite Katze sei. Hersche lässt dieses Argument aber nicht gelten und wirft ihm vor, dass er seine Katze zuvor bereits zwei Jahre lang alleine gehalten habe. Der Besitzer von Shanell wollte sich nicht zum Fall äussern.

Shanell ist, wie Lili und Simba, eine Zuchtkatze der Rasse Britisch Kurzhaar. Bild: PD

Keine Begrüssung, kein Kompromiss

Weniger erfreulich lief das zweite Schlichtungsgespräch mit der neuen Besitzerin von Lili und Simba ab. Natallia Hersche erzählt:

«Die Frau war zu keinem Kompromiss bereit. Meine Geschichte hat sie nicht berührt.»

Die neue Besitzerin von Lili und Simba habe sie nicht einmal begrüsst. Das Gespräch war für Hersche enttäuschend: Lili und Simba bleiben bei ihrer neuen Besitzerin. «Es macht mich traurig, dass ich die beiden nie mehr sehen werde. Sie waren ein Geschenk meines verstorbenen Mannes», sagt Hersche. Besonders diese beiden Katzen hätten ihr seit 2009 durch viele Lebenskrisen geholfen und hätten auch jetzt eine Unterstützung für sie sein sollen. Für Hersche ist es unverständlich, dass die neue Besitzerin ihr Lili und Simba nicht zurückgeben will. Schliesslich habe sie noch zwei andere Katzen. Die neue Besitzerin von Lili und Simba wollte sich zum Schlichtungsverfahren nicht äussern.

Im Mai kündigte Natallia Hersche an, den Fall – wenn nötig – an das Bezirksgericht weiterzuziehen. Jetzt sagt sie:

«Ich habe keine Kraft mehr, zu kämpfen.»

Hersche ist krankgeschrieben und wohnt seit Ende Juni mit ihrer Tochter in Zürich. «Mein Ziel ist es nicht, so oft wie möglich in der Zeitung zu erscheinen. Es muss einfach der Sache helfen», sagt sie. «Ich freue mich natürlich, dass ich wenigstens Shanell zurückbekomme.»

Ihrem damaligen Partner macht sie keinen Vorwurf

Natallia Hersche mit ihrer Katze Lili, die sie als besonders anhänglich beschreibt. Bild: PD

Damit das auch klappt, will Natallia Hersche nun Geld sammeln. Bis am 18. August muss sie 1425 Franken zusammenbekommen und an den jetzigen Besitzer von Shanell überweisen. Sonst verfällt der Schlichtungsvertrag und die Katze bleibt beim jetzigen Besitzer in Arbon. Momentan hat Hersche kein Einkommen und lebt von ihren Ersparnissen. Deshalb wird sie in den nächsten Tagen einen Link zu einer Geldsammelaktion auf Facebook teilen.

«Auch die weissrussische Community in der Schweiz hat mir schon Hilfe zugesichert.»

Ihrem ehemaligen Partner, der die Katzen damals weggab, macht Hersche keinen Vorwurf: «Ich gebe ihm nicht die Schuld. Es war auch für ihn eine schwierige Situation.» Jetzt hofft Hersche, das Geld sammeln zu können und zumindest Shanell bald in die Arme zu schliessen.

