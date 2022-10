Arbon: Primarschule will Chrischona-Liegenschaft kaufen

Budget Primarschulgemeinde Arbon will Chrischona-Liegenschaft für 1,2 Millionen Franken kaufen Mit dem Erwerb des Hauses sollen der benötigte Schulraum zur Verfügung gestellt, die Fixkosten reduziert und die Schulverwaltung näher an den Schulbetrieb angegliedert werden. Das anhaltende Bevölkerungswachstum prägt die Budgetierung der Primarschulgemeinde für das Jahr 2023. 18.10.2022, 11.45 Uhr

Diese Liegenschaft will die Primarschulgemeinde künftig ganz für eigene Zwecke nutzen. Bild: Markus Schoch

(red) Die Verantwortlichen der Primarschulgemeinde Arbon (PSG) sind bestrebt, ihren über 1050 Kindergarten- und Primarschulkindern die bestmöglichen Schulbedingungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu bieten. Dies gelinge nur mit einer sorgfältigen Planung, heisst es in einer Mitteilung. So soll beispielsweise eine Fachstelle Psychomotorik in Arbon realisiert werden. Der Auftrag für dieses Angebot ist im Volksschulgesetz verankert. Bisher waren diese Leistungen von der Volksschulgemeinde Egnach bezogen worden.

Ungewiss ist auch, in welchem Umfang der PSG weitere Flüchtende mit Schutzstatus S zur Beschulung zugeteilt werden. Im Frühjahr 2022 war für ukrainische Kinder eine zweite Einführungsklasse für Fremdsprachige eröffnet worden. Der Kanton unterstützt dies mit einer Direktzahlung von jährlich 70’000 Franken.

Zukunft aktiv gestalten

«Weitere Herausforderungen liegen im dynamischen Umfeld», schreibt die PSG. Trotz vieler noch ungewisser und nicht beeinflussbarer Faktoren wie der Energiemangellage sei und bleibe es beispielsweise wichtig, den Lehrpersonen einen unterstützenden und zeitgemässen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Für 2023 ist geplant, alle Klassenzimmer im Schulhaus Stacherholz mit elektronischen Wandtafeln auszurüsten. Im Schulhaus Bergli ist dies dann für 2024 vorgesehen. Bei den Besoldungskosten rechnen die Verantwortlichen wiederum mit einem Anstieg von einem Prozent, was den kantonalen Stufenanstieg bei den Lehrpersonen und den Erfahrungsanstieg beim Staatspersonal abdeckt.

Mit den steigenden Schülerzahlen geht ein wachsender Schulraumbedarf einher. Ihm soll mit der Eröffnung einer weiteren 1. Klasse im Bergli begegnet werden. Zum Schuljahresstart im August 2022 musste bereits eine zusätzliche 1. Klasse im Stacherholz eröffnet werden. Geplant ist ausserdem der Kauf der Liegenschaft Römerstrasse 29. Die PSG ist dort seit 2018 im Erdgeschoss eingemietet, wo sie ein Kindergartenprovisorium führt.

1,2 Millionen für Chrischona-Liegenschaft

2023 bietet sich der PSG die Möglichkeit, die gesamte Liegenschaft von der Chrischona-Gemeinde zu erwerben. In zwei unabhängigen Bewertungen wurde der mittlere Verkehrswert auf 1,19 Millionen Franken festgelegt. Auf dieser Basis hat die PSG ein Kaufangebot über 1,2 Mio. Franken abgegeben, unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Der Raum im Obergeschoss der Römerstrasse 29 könnte nach wenigen Umbauarbeiten durch die Schulverwaltung genutzt werden, die heute an der Schlossgasse 4 eingemietet ist. Das bringe finanzielle und organisatorische Vorteile, heisst es in der Mitteilung weiter. Es würden jährlich rund 40’000 Franken Mietkosten entfallen, und die Verwaltung wäre näher am Schulbetrieb angegliedert.

Die PSG informiert am Samstag, 12. November, über das Budget 2023 und den Erwerb Römerstrasse 29. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 27. November an der Urne über beide Vorlagen abstimmen.