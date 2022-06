Blinde Zerstörungswut Kühlschränke aufgewürgt, Tische und Stühle mit Glace verschmiert: Unbekannte haben Romanshorner Strandcafé übel verwüstet In der Nacht auf Montag wurde das «Kleine Café» im Hydrel-Park von Vandalen stark beschädigt. Das Wirtepaar Anita und Felix Brunner war im ersten Moment geschockt: «Wir standen im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen.» Annina Flaig Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unbekannte haben beim «Kleinen Café» in Romanshorn am See die Ladentheke aufgebrochen und Glasvitrinen sowie sämtliches Geschirr kurz und klein geschlagen. Bild: PD

Ein Stammgast hatte sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmte. «Die Frau kommt jeden Morgen mit ihrem Hund hier vorbei und hat mich gleich angerufen», erzählt Anita Brunner, die Besitzerin und Wirtin des «Kleinen Cafés» am See. Sie selbst war am Montag nicht dort. Anfang Woche ist Ruhetag im Strandcafé neben dem grossen Spielplatz im Hydrel-Park. «Die Frau erzählte uns am Telefon, dass die Wimpelketten heruntergerissen und die Kühlschränke aufgebrochen worden sind.»

Das ganze Ausmass der Zerstörung wurde erst sichtbar, als Anita und Felix Brunner wenig später ihr Lokal betraten: «Wir standen im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scherbenhaufen.»

Täter haben bei Gefriertruhe den Stecker gezogen

Die Täter haben nichts mitgenommen, sondern Chaos und Zerstörung hinterlassen. Bild: PD

Unbekannte haben die Ladentheke des Verkaufskiosks aufgebrochen und Glasvitrinen sowie sämtliches Geschirr kurz und klein geschlagen. Weiter haben sie bei den beiden Kühlschränken und der Gefriertruhe, welche vor dem Lokal standen, die Stecker gezogen, sodass sämtliche Glaces geschmolzen sind. Sie haben die mit Ketten verschlossen Geräte, aufgewürgt und mit den Glaces und Salatsaucen Tische und Stühle verschmiert. Anita Brunner sagt:

«Als ich das sah, war ich geschockt.»

Die beiden 55-Jährigen haben sich mit ihrem kleinen Café am See, zu dem nur ein paar wenige Tische und Stühle gehören, vor fünf Jahren einen Herzenswunsch erfüllt und das Lokal mit viel Liebe eingerichtet. So hat sie beispielsweise die Wimpelketten selbst genäht. Er hat einen Grossteil des Geschirrs von Hand getöpfert.

So hat «Das kleine Café» vorher ausgesehen. Bild: PD

Stammgäste wollen helfen

«Es wurde nichts gestohlen. Das hier ist blinde Zerstörungswut. Es tut einfach nur weh», sagt sie, die seit Montag ein paarmal bittere Tränen vergossen hat.

«Ich fragte mich immer und immer wieder: Wer macht so etwas?»

Diesen Zettel haben die Wirte aufgehängt. Bild: Markus Schoch

Was die beiden extrem freut, ist die riesige Solidarität, die sie seit dem Vorfall erleben. «Etliche Leute kontaktierten uns. Stammgäste baten uns ihre Hilfe an und wollten sogar ein Spendenkonto einrichten.» Das sei aber nicht nötig. «Für den Sachschaden sind wir versichert.» Und dieser sei auch nicht enorm hoch. Schlimm sei das, was ihnen keiner ersetzen könne: «Unsere selbst gemachten Sachen, die uns und unseren Gästen viel Freude bereitet hatten.»

Nicht die ersten Vandalen

Bereits vergangenen Sommer wurde «Das kleine Café» einmal von Vandalen heimgesucht. Schon damals wurden die Kühlschränke, die draussen stehen, aufgebrochen. «Ich hatte immer ein mulmiges Gefühl», sagt sie. Die beiden wollen trotz allem weitermachen und denken nun über eine Videoüberwachung nach. Wann sie bereit sind, ihr Lokal wiederzueröffnen, wissen sie noch nicht. «Es wird sicher ein paar Tage dauern, bis wir das alles aufgeräumt und verdaut haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen