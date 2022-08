Die drei Kandidaten für das Berufsrichteramt am Podium in Arbon

Bezirksgerichtswahlen «Warum sind Sie der passende Richter?»: Podiumsleiter prüft Kandidaten für Bezirksgerichtswahlen auf Herz und Nieren Wie oft gehen sie ins Feierabendbier? Wann haben sie zuletzt eine Verkehrsbusse erhalten, und wie haben sie als Teenager ausgesehen? All das und mehr verrieten die drei Kandidaten für den frei werdenden Sitz als Berufsrichter am Bezirksgericht Arbon am Montag an einem Podium. Annina Flaig 30.08.2022, 16.15 Uhr

Sie kandidieren für den frei werdenden Sitz als Berufsrichter am Bezirksgericht Arbon: Renato Forster, Pascal Styger und Manuel Wunderlin. Bild: Annina Flaig

«Ein Richterjob ist ein ganz schwieriger Job.» Das sagte Stadtpräsident ad interim Didi Feuerle am Montagabend im Vortragssaal des ZIK, wo die Interpartei ein Podium zu den Bezirksgerichtswahlen organisierte.

Gesucht wird ein Nachfolger für Berufsrichter Ralph Zanoni (parteilos), der per Ende Mai 2023 in Pension geht. Zur Wahl für den frei werdenden Sitz mit Arbeitsbeginn am 1. Juni 2023 stellen sich Renato Forster (Die Mitte), Pascal Styger (FDP) und Manuel Wunderlin (SP).

«Warum sind Sie der passende Richter?» Das wollte Moderator Andrea Vonlanthen von den Kandidaten wissen. Mit seinem breiten Fragekatalog, in welchem nebst Lebens- und Führungserfahrung auch Verkehrsbussen, Feierabendbiere und das Aussehen in jungen Jahren zur Sprache kamen, legte er den Rahmen für einen unterhaltsamen Abend.

So viel verdient ein Berufsrichter Am Bezirksgericht Arbon gibt es vier Berufsrichter. Ein Berufsrichter hat ein Pensum von rund 70 bis maximal 90 Prozent. Der Jahreslohn für eine Vollzeitstelle beträgt rund 175’000 Franken. Neben den Berufsrichtern gibt es vier Laienrichter. Ein Laienrichter hat ein Pensum von drei bis fünf Prozent. Er wird mindestens viermal pro Jahr eingesetzt und hat einen Stundenlohn von durchschnittlich rund 73 Franken.

Das Podium zu den Bezirksgerichtswahlen: Renato Forster, Pascal Styger, Manuel Wunderlin, Andrea Vonlanthen, Hansjörg Forster und Jacob Auer, Bild: Annina Flaig

Renato Forster, 33, Die Mitte

Mit seinen 33 Jahren ist der in Horn aufgewachsene Renato Forster der älteste der drei Berufsrichterkandidaten. Er sei ein rebellischer Teenager mit langen Haaren gewesen, antwortet er augenzwinkernd auf eine entsprechende Frage von Andrea Vonlanthen. Dieser fand weiter heraus, dass Forster jede Woche auf ein Feierabendbier geht und kürzlich in Deutschland eine Verkehrsbusse von zehn Euro berappen musste.

Berufliche Erfahrungen hat der Kandidat der Mitte am Bezirksgericht Weinfelden sowie in einer Amriswiler Kanzlei als Rechtsanwalt gesammelt. Aktuell arbeitet er in der Rechtsschutzabteilung der AXA-Versicherung, wo er ein Team mit 18 Rechtsanwälten führt, «nicht mit eiserner Hand, sondern auf kollegialer Basis». Er sei hauptsächlich im Vertragsrecht tätig, erklärte er den rund 50 Anwesenden. «Ich finde das Strafrecht aber sehr interessant und bilde mich hier regelmässig weiter.» Ihm sei es wichtig, dass die Angeklagten verstehen, warum die Richter ihr Urteil so oder anders gefällt haben.

«Als Richter möchte ich das Recht auch für Laien verständlich machen.»

Pascal Styger, 31, FDP

Der in Berg (TG) aufgewachsene Pascal Styger wohnt in St.Gallen und will nächstes Jahr nach Horn ziehen. Als 15-Jähriger lief er mit einer Justin-Bieber-Frisur durch die Gegend und träumte davon, Tennisprofi zu werden. In seiner Freizeit hatte er mal jemanden zurechtgewiesen, weil dieser den Hundehaufen seines Vierbeiners nicht aufgenommen hatte. Und er wurde unlängst 100 Meter vor seiner Haustüre im Auto geblitzt.

Der 31-Jährige ist der einzige der drei Kandidaten, der bereits am Bezirksgericht Arbon tätig ist. Als Gerichtsschreiber sei er täglich in den Rechtsbereichen Strafrecht, Familienrecht und Übriges Zivilrecht tätig und bringe die geforderte Fachkompetenz und Erfahrung mit. Seit gut drei Jahren berate er Richter in ihrer Urteilsfindung. Ausserdem sei er als Gerichtsschreiber in Zivilprozessen für sogenannte Vergleichsgespräche zuständig und führe diese selbstständig durch. Der Kandidat der Freisinnigen bevorzugt die pragmatische Lösungsorientierung.

«Oft ist es besser, zuerst einmal vernünftig mit den Leuten zu reden, bevor man die Juristenkeule auspackt.»

Manuel Wunderlin, 30, SP

Manuel Wunderlin ist in Egnach und Frauenfeld aufgewachsen. Der Kandidat der Sozialdemokraten engagierte sich im Samariterverein Frauenfeld und im Sanitätszug der Feuerwehr. Als 15-Jähriger sah er ähnlich aus wie heute, «ausser dass ich mehr Pickel hatte». Er wusste schon damals ganz genau, dass er Jura studieren wollte, und ist heute glücklich, dass er es getan hat:

«Das Jurastudium hat meine Art und Weise zu denken stark geprägt.»

Der 30-Jährige ist meistens mit dem ÖV unterwegs. Vielleicht darum habe er bis heute noch nie eine Verkehrsbusse kassiert.

Nach dem Studium arbeitete er am Bezirksgericht Frauenfeld und in einer Anwaltskanzlei in Weinfelden. Seit eineinhalb Jahren sei er als Gerichtsschreiber am Obergericht des Kantons Schaffhausen tätig. Er sagt: «Jetzt will ich gerne den nächsten Schritt machen und selber Richter werden.» Die Justiz sei ein zentraler Treiber unseres Rechtsstaates. Am wohlsten fühlt er sich im Strafrecht.

Zwei kandidieren als Laienrichter

Für den verstorbenen Jürg Stacher (EVP) ist zudem ein Ersatzrichtersitz vakant. Für diesen bewerben sich der 55-jährige Hansjörg Forster (EVP) und der 61-jährige Jacob Auer (SP). Forster ist Vater von vier erwachsenen Kindern, hatte ursprünglich eine Ingenieurlaufbahn eingeschlagen, später zusätzlich Theologie und Psychologie studiert, «weil mich Menschen mehr interessieren als trockene Materie». Aktuell arbeitet er als Paartherapeut.

SP-Kantonsrat und Gewerkschafter Jacob Auer hat drei erwachsene Kinder und nach 45 Jahren bei der Firma Saurer kürzlich seinen Job verloren. Seine Kandidatur sei kein Ersatz dafür. Er stellte fest, dass er auf dem Podium der einzige Arbeiter ist. Und genau darum kandidiere er. «Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch am Gericht Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Hintergründen haben.» Mit seinen humorvollen Antworten sorgte er im Publikum mehrmals für herzhaftes Lachen.

Die Ersatzwahlen für einen Berufsrichter- und einen Ersatzrichtersitz am Bezirksgericht Arbon finden am 25. September statt.