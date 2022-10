Warum Kesswil als einzige Thurgauer-Gemeinde schrumpft

Bevölkerungsentwicklung Warum Kesswil als einzige Gemeinde im Thurgau schrumpft Die Gemeinde am See fällt in einer von der Thurgauer Zeitung veröffentlichten Grafik auf. Unter anderem seien Baulandhorter Schuld an der Lage. Der Kesswiler Gemeindepräsident Rolf Steiger gibt Auskunft. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 10.10.2022, 04.10 Uhr

Die Gemeinde Kesswil aus der Luft betrachtet. Im Dorf bestehen noch viele Baulandreserven, die noch nicht genutzt werden. Bild: Manuel Nagel (Kesswil, 8. Oktober 2022)

«Zwölf Gemeinden schrumpfen», schreibt die Thurgauer Zeitung am 5. Oktober über die Bevölkerungsentwicklung in der Ostschweiz. Als einzige Thurgauer Gemeinde sticht Kesswil blassrot gefärbt heraus. Soll heissen: Das Seedorf hat in den letzten zehn Jahren Einwohnende verloren.

Der Kesswiler Gemeindepräsident Rolf Steiger. Bild: PD

Gemeindepräsident Rolf Steiger sagt:

«Ob wir geschrumpft sind, ist relativ.»

Mit Stichtag 31. Dezember 2021 wohnten 994 Leute in Kesswil. In den letzten zehn Jahren habe sich die Einwohnerzahl der Gemeinde stets bei 1000 bewegt - einmal etwas mehr, einmal etwas weniger. Es handle sich dabei um normale Schwankungen. Dies sei nichts Beunruhigendes, sagt Steiger.

«Die Statistik macht uns nicht nervös.»

Auffallend ist dennoch, dass die anderen Thurgauer Gemeinden ein grün markiertes Wachstum von teils über 600 neuen Einwohnenden hatten. Davon ist Kesswil weit entfernt. Eigentlich hatte es sich die Gemeinde anders vorgestellt. Als Grundlage für die Ortsplanung stellte sie 2013 eine Prognose für die künftige Bevölkerungsanzahl an. Damals ging sie für das Jahr 2025 noch von 1170 Einwohnenden aus, zehn Jahre später sollten es sogar 1250 sein.

Die Gemeinde ging damals aber auch davon aus, dass mehr Bauland zur Verfügung stehen würde. Die Abstimmung zum Raumplanungsgesetz von 2013 machte Kesswil einen Strich durch die Rechnung. Denn die Gemeinde hatte mit insgesamt 3,8 Hektaren kantonal am meisten Reservebaugebiet, welches sie nicht mehr dem Baugebiet zurechnen durfte.

Baulandhorter machen es schwierig

Der Grund für die etwa gleichbleibende Einwohneranzahl in den letzten zehn Jahren:

«Es hat keinen neuen Wohnraum gegeben.»

Dies, obwohl Kesswil als Wohnort durchaus beliebt sei. Das Problem: «Wir haben eigentlich viel Bauland, doch die Landbesitzer wollen es nicht bebauen. Das ist nicht schön für eine Gemeinde», sagt Steiger. Besonders für Junge, die eigentlich gerne in Kesswil wohnen bleiben würden, sei dies schade.

Dagegen machen lässt sich im Moment nichts. Der Kanton startete 2016 einen Versuch, um sogenannten Baulandhortern den Riegel zu schieben. Der Regierungsrat schlug vor, dass die Gemeinden den Eigentümern nach einer bestimmten Frist unüberbautes Bauland abkaufen könnten. Der grosse Rat lehnte den Vorschlag jedoch ab. Auch eine Lenkungsabgabe für eine überlange Haltedauer fand keine Mehrheit im Parlament.

Warum jetzt mehr gebaut werden könnte

Die 2021 in Kraft getretene Ortsplanungsrevision könnte etwas an der Situation in Kesswil ändern. «Einige Grundeigentümer haben darauf gewartet und sind bauwillig», sagt Steiger. Dank dem neuen Baureglement könne man nun verdichteter bauen. Die Grenzabstände seien neu tiefer und man könne mehr Wohnungen auf gleichem Raum bauen. Verschiedene Bauten wie Mehrfamilienhäuser seien im Entstehen.

In zehn Jahren würde Steiger die Gemeinde gerne im grünen Bereich der Statistik sehen:

«Ich hoffe, dass wir dann zwischen 1100 und 1200 Einwohnerinnen und Einwohner haben.»

Er sagt auch: «Gesundes Wachstum ist wichtig, wir haben aber nicht das Ziel, enorm zu wachsen.»

