Uttwil beginnt mit Mehrzweckhallen-Planung bei null

Bauen «Es ist frustrierend»: Verzögerungen haben dem Projekt für eine neue Mehrzweckhalle in Uttwil nach drei Jahren das Genick gebrochen Die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde beginnen jetzt nochmals bei null. Denkbar ist sogar eine Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle. Markus Schoch 23.06.2022, 16.01 Uhr

Die Mehrzweckhalle Uttwil ist in die Jahre gekommen. Ein Ersatz ist aber weiter nicht in Sicht. Bild: Donato Caspari

Es geht einfach nicht vorwärts. 2017 sagten die Uttwiler an einer denkwürdigen Gemeindeversammlung mit 373 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Nein zum Kredit von sieben Millionen Franken für den Bau einer neuen Mehrzweckhalle am heutigen Standort.

Zwei Jahre später schien eine neue Lösung gefunden zu sein, die Gemeindepräsident Richard Stäheli noch vor seinem Amtsantritt aufgegleist hatte. Die Behörde wollte den Zentrumsplatz autofrei machen, eine neue Mehrzweckhalle auf dem Schulareal bauen und einen anderen Standort für das Feuerwehrdepot suchen. Das Land mit der bestehenden Mehrzweckhalle sollte ein Investor übernehmen und dort Wohnraum sowie Gewerbeflächen schaffen.

Es kommen nochmals alle Optionen auf den Tisch

Die Pläne haben sich zerschlagen, wie Stäheli an der Rechnungsgemeinde Ende Mai bekanntgab. Die Beteiligten lassen sich davon aber nicht entmutigen und nehmen einen neuen Anlauf, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

«Der Gemeinderat und die Primarschulbehörde Uttwil wollen gemeinsam ein Projekt für eine neue Mehrzweckhalle in Angriff nehmen».

Beide Behörden hätten sich bei einem Treffen Anfang Mai dafür ausgesprochen, sich miteinander «für eine intakte Mehrzweckhalle» einzusetzen. Der heutige Zustand sei unbefriedigend.

Gemeindepräsident Richard Stäheli. Bild: Donato Caspari

Sie würden jetzt nochmals sämtliche Optionen prüfen, sagt Stäheli: nicht nur einen Neubau, sondern auch eine Sanierung der bestehenden Mehrzweckhalle und den Ausbau der Turnhalle der Primarschule. Den Lead auf Seiten der politischen Gemeinde übernimmt Thomas Krois. Stäheli hört in einem Jahr als Gemeindepräsident auf. Münden sollen die Abklärungen in einem Projekt, das in den nächsten Jahren verwirklicht werden kann.

Es ist viel teurer geworden

Ein Neuanfang sei nötig geworden, weil sich die Ausgangslage in den letzten drei Jahren fundamental geändert habe, sagt Stäheli. Die Banken würden das Geld nicht mehr gratis geben, sondern 2,5 bis 3 Prozent Zins verlangen. «Zudem haben sich die Baukosten massiv verteuert.» Damit sehe die Rechnung heute ganz anders aus als 2019. Die Gemeinde war damals von Kosten zwischen acht bis zehn Millionen Franken ausgegangen – abzüglich des Verkaufspreises für das Mehrzweckhallen-Land.

Dass es nicht vorwärtsgegangen sei, habe diverse Gründe. Es seien zum einen immer wieder neue Abklärungen nötig geworden, dann habe der Kanton den Gestaltungsplan für die geplante Überbauung auf dem Mehrzweckhallen-Areal nicht akzeptiert, und schliesslich hätten sich die Erwartungen auch nicht erfüllt. Der Gemeinderat ging davon aus, dass der Kanton den Werkhof in Kesswil 2023 frei macht, sodass dort das neue Feuerwehrdepot hätte gebaut werden können. «Jetzt wird es sicher 2026», sagt Stäheli. Die Erfahrungen, die er in den letzten drei Jahren mit der Mehrzweckhallen-Planung gemacht habe, seien ernüchternd gewesen. «Es ist frustrierend.»