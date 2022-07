Zu wenig Wasser: Seekuh kann in Arbon kaum grasen

Badespass Das Seegras wächst wie wahnsinnig: Die Seekuh kommt wegen des tiefen Wasserstandes aber längst nicht überall hin Lange haben die Badegäste in Arbon auf den schwimmenden Rasenmäher warten müssen. Jetzt ist er da. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Allzu nahe ans Ufer kann er nicht fahren. Markus Schoch Jetzt kommentieren 20.07.2022, 18.00 Uhr

Die Seekuh mäht in der Badi Arbon. Bild: Peter Gubser

Bereits Anfang Juli sollte die Seekuh in Arbon grasen. Sie tat es im Hafen auch, aber wegen technischer Probleme nicht lange. Die Welle eines der gegen eineinhalb Meter messenden Schaufelräder brach. Aufgrund der Bergungsarbeiten des abgefallenen Teiles und der Reparatur geriet der Terminplan durcheinander. Derweil wuchs das Seegras weiter. Im Strandbad und in der Badi bildet es mittlerweile stellenweise einen dichten Teppich, was für Schwimmerinnen und Schwimmer nicht angenehm ist.

Schaufelrad der Seekuh. Bild: PD

Doch es gibt gute Neuigkeiten: Seit Dienstag ist der schwimmende Rasenmäher der Firma Stuwatec aus Kesswil in Arbon wieder im Einsatz. «Wir haben bis jetzt 60 Kubikmeter aus dem Wasser geholt, im Hafen und in der Badi», sagt Geschäftsführer Jan Stirnemann. Die Badegäste dürfen sich aber nicht zu früh freuen. Denn die Seekuh hat nicht alle Gras geschnitten, und sie wird es die nächsten Tage und Wochen auch nicht tun.

Seekuh braucht mindestens einen Meter Wassertiefe

Allzu seichte Stellen bleiben ausser Reichweite des Schiffes. Und von denen gibt es in diesem Sommer viele. Der Pegelstand liegt aktuell nur 19 Zentimeter über dem historischen Minimalwert und 92 Zentimeter unter dem Mittelwert. «Wir brauchen mindestens einen Meter Wassertiefe», sagt Stirnemann. Heisst: Wer zu den Flossen oder Bojen schwimmen will, wird sich in der Badi seinen Weg weiterhin durch einen etwa 25 Meter breiten Gürtel mit Seegras bahnen müssen, sagt Markus Rosenberger, der Leiter der städtischen Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften.

Markus Rosenberger. Bild: Max Eichenberger

«Es ist überhaupt nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber es gibt keine andere Möglichkeit.»

Voraussichtlich am Donnerstag wird die Seekuh im Bereich des Strandbades unterwegs sein. Leichter hat sie es dort nicht – im Gegenteil. Die Uferzone ist noch flacher. Wer im Buchhorn ins Wasser steigt, muss derzeit froh sein, überhaupt richtig nass zu werden. Schwimmen ist erst ziemlich weit draussen möglich.

Auf der linken Seite des Steges ist das Wasser etwas tiefer. Bild: Urs Bucher

Dort hinzukommen, dürfte für die Badegäste aber angenehmer werden. Auf der Westseite des Badesteges ist es etwas tiefer. Es sei geplant, dass die Seekuh dort eine Schneise Richtung Freiwasser schlage, sagt Rosenberger. Die Schwimmerinnen und Schwimmer hätten dann einen mehrere Meter breiten Korridor, wo sich nichts um ihre Füsse schlingt, wenn sie sich durchs Wassers bewegen. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich zeigen.

Seegras verbreitet sich extrem

Rosenberger geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren immer wieder zu ähnlichen Situationen kommen wird. «Das Problem mit dem Seegras werden wir auch in Zukunft haben.» Möglicherweise wird es sogar noch grösser. Stirnemann von der Stuwatec hat festgestellt, dass sich die Pflanzen in den letzten fünf Jahren «extrem verbreitet haben». Über die Gründe könne er nur spekulieren.

Die Seekuh im Hafen von Arbon. Bild: Tanja von Arx

