Stadtworkshop zur Entwicklung des Weihers in Arbon

Aufwertung Mehr Natur, weniger Velofahrer und Überwachungskameras: Was die Arbonerinnen und Arboner im Weiherareal gerne verändern würden Die Stadt will eruieren, wie das Gebiet zwischen Stacherholz, Saurer WerkZwei und Brühlstrasse aufgewertet werden soll. In einem Workshop am Samstag kamen viele Ideen zusammen.

Stadtentwicklerin Fabienne Egloff mit einem Bürger im Gespräch. Rechts auf dem Plan der Perimeter des Gebietes, das im Stadtworkshop zur Debatte stand. Bild: Max Eichenberger

Enten schlummern bei den Buhnen, die im Uferbereich des Weihers bei dessen Ausbaggerung angelegt worden waren. Regentropfen, die vom wolkenverhangenen Himmel fallen, ziehen auf der Wasseroberfläche Kreise. Nicht unbedingt das Wetter, das städtische Naherholungsgebiet aufzusuchen.

Und doch ist der Weiher an diesem Samstag ein Anziehungspunkt. Die Stadt hat zum Workshop-Auftakt geladen und will dabei den Puls der Bevölkerung fühlen. Zum einen, um niederschwellig Ideen abzuholen und Bedürfnisse auszuloten, wie das grossräumige Gebiet zwischen Stacherholz, Saurer WerkZwei und Brühlstrasse aufgewertet werden könnte. Zum anderen, um Kritikpunkte zu sammeln, wo Verbesserungsmassnahmen gewünscht werden.

Näher zu den Bürgerinnen und Bürgern

Die Stadt setzt bei ihren Entwicklungsthemen verstärkt auf mehrstufige Partizipation, physisch wie auch auf digitalen Plattformen. Und will Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen. Mit diesem Format der Bürgerbeteiligung, das der städtische Bereich Gesellschaft massgeblich entwickelt hat, macht sie gute Erfahrungen. Stadtentwicklerin Fabienne Egloff sagt:

«Der Stadtworkshop Frasnacht als Premiere war ein voller Erfolg.»

Unter anderem konnten dort Temporeduktion umgesetzt werden.

Eine Hemmschwelle beim überdachten Pop-up-Büro beim Weiher gibt es an diesem Samstag nicht. Auf Augenhöhe begegnen sich Bewohnerinnen und Bewohner und Stadtpräsident René Walther, der auch als Grillmeister beschäftigt ist, und weiteren Vertretern der Stadt. Neben Fabienne Egloff sind Stadtrat Michael Hohermuth und Reto Stacher, Leiter des Bereichs Gesellschaft, präsent. Sie pinnen die Anregungen auf grossformatige Folien und gruppieren sie fortlaufend thematisch.

Littering, Biodiversität und fehlende Geschäfte

So kommt in fünf Stunden ein breiter Fächer zu Stande. Da wird zum Teil die Beleuchtung als lückenhaft empfunden und das Littering als Problem angeprangert. Auf Missfallen stösst, dass trotz Fahrverbot Velofahrer durch das Areal kurven und es generell an Kontrolle fehlt. Auch der Ruf nach Überwachungskameras wird laut. Angeregt wird eine Form der Aufklärung von Kindern über das Verhalten in der Natur bis hin zu einer Fortsetzung des Aachwegs zum See.

Wünschenswert wären Angebote für Kinder und Jugendliche. Im Forst soll weniger ausgeholzt werden, wird angemahnt. Es gibt auch Lob: So wird die Weihersanierung als gelungen bezeichnet und die Arbeit der Werkhofmitarbeiter geschätzt. Andere möchten im Uferbereich mehr Biodiversität. Gewünscht werden mehr Ruhebänke, die eine oder andere überdacht. Im erweiterten Rayon seien Geschäfte verloren gegangen, und es fehle an Einkaufsgelegenheiten.

Ideenwerkstatt Mitte November

Ansonsten ist der Fokus an diesem Samstag noch hauptsächlich auf das Weiherareal beschränkt. Da stehen noch weitere Hausaufgaben an. Jetzt werden die ersten Vorschläge gesichtet und in einer Ideenwerkstatt am 12. November, 9.30 bis 14 Uhr, mit weiteren Inputs im Bildungszentrum Arbon gemeinsam in Arbeitsgruppen weiterentwickelt.

Anmeldung und weitere Informationen: www.arbon.ch/weiherplus.