Arbon Um Kindern und Jugendlichen zu helfen: Der 16-jährige Micha Frehner über das Ziel seines eigenen Radiosenders «Thurgauer-Rundfunk» Der gebürtige Arboner Micha Frehner ist Anfang Juni mit seinem eigenen Radiosender online gegangen. Er erzählt, wie das neue Radio entstanden ist, was ihn antreibt und welche Ziele er damit verfolgt. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 12.09.2022, 04.10 Uhr

Micha Frehner trägt seine Kopfhörer um seinen Hals und ist hier in Arbon am See. Bild: Felicitas Markoff

Micha Frehner ist zwar erst 16 Jahre alt, aber bereits jetzt hat der junge Mann mit seinen leuchtend blauen Augen und seiner schlanken Statur reichlich Ambitionen. In diesem Jahr gründet er sein eigenes Internetradio mit dem Namen «Thurgauer-Rundfunk».

Micha Frehner ist offen für Neues

Schon als Kind wusste er genau, was er will. So träumte er davon, eines Tages als Logistiker zu arbeiten. Und sein Traum wurde fast wahr: Er erhielt eine Lehrstelle, doch aus gesundheitlichen Gründen musste er die Ausbildung frühzeitig abbrechen. Frehner sagt:

«Aufgrund von mehreren Herzfehlern bin ich bei körperlicher Betätigung schnell ausgelaugt und müde. Die Logistiker-Lehre war deshalb einfach zu streng für mich.»

Der gebürtige Arboner, der sich derzeit auf Lehrstellensuche befindet, lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Er sagt mit einem verschmitzten Lächeln: «Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der gerne etwas Neues ausprobiert.»

Mit seinem Radiosender möchte Micha Frehner auch Kinder und Jugendliche unterstützen, die sich für Radio interessieren. Bild: Felicitas Markoff

Wunsch nach eigenem Radiosender entstanden

Angefangen hat alles mit seinem Kollegen Meo, der seit fünf Jahren als Radiomoderator für das Kinderdorf Pestalozzi arbeitet. So ist Frehner zum ersten Mal mit dem «Plusradio» in Kontakt gekommen. Die beiden haben etwa ein halbes Jahr zusammengearbeitet. In dieser Zeit konnte er viele Künstlerinnen und Musiker kennen lernen, was ihn sehr gefreut hat. Aber es sei auch eine stressige Zeit gewesen, erzählt er rückblickend. Frehner sagt:

«Mit der Zeit ist in mir der Wunsch nach einem eigenen Radiosender entstanden. Dann kann ich das machen, worauf ich Lust habe.»

Damit der Thurgauer-Rundfunk veröffentlicht werden kann, hat sich der Arboner bei der Internetplattform lauf.fm beworben und erklärte den Verantwortlichen, für was sein Radiosender stehen soll: Für gute Unterhaltung, abwechslungsreiche Musik und um Kinder und Jugendlichen zu helfen, die Lust haben, beim Radio mitzumachen. Als Unterstützung für das Team hat Frehner seinen Kollegen Meo angefragt, ob er bei seinem Radiosender mitmachen möchte und dieser hat zugesagt. Frehner arbeitet am Tag rund drei Stunden für seinen Radiosender. Aber das sei auch in Ordnung, denn für ihn sei es ein Hobby und kein Beruf.

Nach nur zwei Monaten hören 235 Personen den neuen Radiosender

Auf die Frage, was den Thurgauer-Rundfunk von anderen Radiosendern unterscheidet, sagt Frehner:

Diese Hörerstatistiken zeigen, wie die Zuhöreranzahl in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat. Bild: PD

«Der Thurgauer-Rundfunk ist speziell, weil man damit ortsunabhängig senden kann. Das ist unser grosser Vorteil.»

Die erste Radiosendung ging Anfang Juni online. Die Anzahl der Hörerinnen und Hörer war am Anfang gering. Aber bereits im Juli konnte das Radio 235 Personen erreichen, was in dieser kurzen Zeit eine deutliche Verbesserung ist.

Seitdem das Radio online gegangen ist, kann auf dem Sender derzeit ausschliesslich Musik gehört werden. Dafür ist sie abwechslungsreich: Von Pop, Rock und Hip-Hop bis hin zu Dance sei alles dabei. Ab Neujahr soll es aber jeweils am Samstag zu Sendungen kommen, wo auch über Themen gesprochen wird. Frehner sagt:

«Abwechslungsreiche Musik erhöht die Chance auf mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn die Reichweite ist für uns im Moment ein Problem.»

Darum wollte das Team ordentlich Werbung für das Radio machen, aber da taucht schon das nächste Problem auf: «Egal was wir für Werbung machen möchten, für alles muss man viel Geld bezahlen. Und uns fehlt sowohl die Zeit und das Geld.»

Radiosender steckt noch in den Kinderschuhen und braucht Unterstützung

Weil der Radiosender noch in den Kinderschuhen steckt, wird er von der Plattform lauf.fm finanziell unterstützt. Diese bezahlt jeweils die Lizenzen für die Musik, die im Radio gestreamt wird. Da Frehner und sein Team bisher kein Geld mit Thurgauer-Rundfunk verdienen, befindet sich das Radiostudio von Frehner derzeit bei ihm zu Hause sowie bei seinem Teamkollegen. Wer diesen Radiosender finanziell unterstützen möchte, kann sich unter: laut.fm/thurgauerrundfunk beteiligen.

Klein aber fein. So sieht das Radiostudio von Micha Frehner bei ihm zu Hause aus. Bild: PD

Frehner kann sich auch in Zukunft vorstellen, für die Medien zu arbeiten. Er sagt: «Ich bin für andere Medien offen. Aber im Moment ist das Radio der absolute Favorit.» Er überlegt einen Moment und fügt hinzu: «Für einen Fernsehsender zu arbeiten, wäre bestimmt auch etwas für mich.»

Der 16-Jährige möchte in Zukunft auch Podcasts im Radio abspielen und Berichte über das Wetter und den Verkehr veröffentlichen. Aber dazu braucht es noch Zeit, Geld und Geduld. Bild: Felicitas Markoff

Für den Thurgauer-Rundfunk möchte der 16-Jährige für die nahe Zukunft auch Podcasts abspielen. Aber auch Berichte über das Wetter und den Verkehr sollen ausgestrahlt werden. Obwohl Frehner seine Lehre aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, möchte er für seine berufliche Zukunft noch einmal einen Versuch als Logistiker wagen.

