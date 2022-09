SP nominiert Bachofen für den Stadtrat

An ihrer Parteiversammlung hat die SP Arbon den 48-jährigen Elektro-Ingenieur Daniel Bachofen einstimmig als Kandidat für die Stadtratswahlen von kommendem Frühling nominiert. Die SP strebt mit dieser Kandidatur den Wiedereinzug in die Arboner Exekutive an.

12.09.2022, 16.15 Uhr