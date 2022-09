In Arbon fand am Wochenende die "Usestuehlete" statt.

Arbon Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause: Arbons Altstadt blühte dank der «Usestuehlete» wieder auf Tische, Bänke, Stühle, Musik – alles fand sich am Wochenende in den Strassen des historischen Stadtzentrum Arbons wieder. Private Gastgeber, Beizen und Gewerbetreibende, Vereine, Museen und Kulturträger luden zur «Usestuehlete». Max Eichenberger 04.09.2022, 16.45 Uhr

An den Tischen wurde in der Altstadt während der «Usestuehlete» das gesellige Beisammensein gepflegt. Bild: Max Eichenberger

Von wegen, die Arboner Altstadt liege im Dornröschenschlaf. Wenn dieser Eindruck zuweilen vorherrschen mag: Die Organisatoren der «Usestuehlete», private Gastgeber, Beizen und Gewerbetreibende, Vereine, Museen und Kulturträger vermochten das Städtli am Samstag – nach zwei pandemiebedingten Absagen – jedenfalls zu erwecken und sein Potenzial aufzuzeigen. Fast an jeder Ecke war am Samstag etwas los.