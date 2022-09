Hitzige Debatte über Löhne der Arboner Stadtangestellten

Alexandra Akeret, Regionalsekretärin der Service-public-Gewerkschaft VPOD Ostschweiz, sagt in Zusammenhang mit den Löhnen auf der Arboner Stadtverwaltung: «In den letzten zehn Jahren wurde in Bezug auf die Löhne immer wieder bei den Personalkosten gespart.» Es sei zu «Nullrunden» gekommen respektive es sei nur eine geringe oder keine generelle Lohnerhöhung gewährt worden, da man besonders schlechte Jahresabschlüsse erwartet habe. «Die Verantwortlichen haben in der Medienmitteilung vom 19. April darüber informiert, dass die Stadt weiterhin auf gesunden Beinen steht.» Demzufolge könne man davon ausgehen, dass eine Lohnerhöhung von mehr als der Mindestprozentzahl «möglich sein sollte». Und: «Die zunehmende Arbeitsbelastung in allen Abteilungen aufgrund der fortschreitenden Stadtentwicklungen und Zunahmen der Einwohnenden ist beim Personal spürbar.» Dies insbesondere wegen der aktuellen Flüchtlingswelle. «Die Arbeitsqualität gibt jedoch nicht nach.» (tva)