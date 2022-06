leben auf der strasse «Es kann jeden treffen»: Der Arboner Obdachlose erzählt seine Geschichte Er spielt Playstation, hat ein Sofa und eine Matratze. Essen tut er kalt. Von Juni bis Ende August wäscht er sich im See, Kleider hat er immer die gleichen an. Dario* trifft ein besonderes Schicksal: Er lebt in Steinach und Arbon auf der Strasse und ist wohl der einzige Obdachlose in der Gegend. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.20 Uhr

Sein momentanes Zuhause: Dario in einem Arboner Keller. Bild: Tobias Garcia

Dario lebt grösstenteils in Kellern, in Hotelzimmern, auf der Strasse. Viele kennen ihn in Arbon, aber kaum einer wagt, ihn anzusprechen. Dabei ist er zugänglich. «Ich will, dass die Leute wissen, wie ich lebe», sagt er.

«Und ich will, dass anderen nicht passiert, was mir passiert – das ist kein Leben.»

Es ist eine Geschichte voller Auf und Ab. Mit vier kommt der heute 34-Jährige in die Schweiz, geboren ist er in Bosnien-Herzegowina. «Mein Vater arbeitete in Obersteinach», sagt er und deutet mit dem Finger in Richtung Ortsteil. Dort habe er mit seiner Familie gelebt, später dann in Steinach. Doch im Kindergarten fängt es an: «Ich habe gebrüllt wie ein Affe, ich bin auf die Leute los», sagt Dario. Er kommt in einen anderen Kindergarten.

Es folgen zig weitere Stationen. Der Wiggenhof in Rorschacherberg für geistig Behinderte, eine Kleinklasse in Goldach, die Steinacher Primarschule, eine Kleinklasse in Arbon und das Sonderschulheim Kinder Dörfli Lütisburg. Zu den Wechseln kommt es meist aus denselben Gründen: Dario ist in Schlägereien verwickelt. Er sagt:

«Ich bin kein Heiliger.»

Allerdings sei es dazu hauptsächlich gekommen, weil die Leute ihn gehänselt oder beleidigt hätten. Denn Dario hat ein geistiges Handicap. Er lernt nur langsam, alltägliche Arbeiten fallen ihm schwer.

Mit Medikamenten ruhiggestellt

Für die neunte Klasse ist er dann zu schwach. Dario kommt ins Johanneum, eine Behinderteninstitution. Darauf folgt der Sonnenhof in Ganterschwil. Wegen seiner Impulsivität werden ihm Medikamente verschrieben. Sie seien stark gewesen, sagt Dario, er habe sie gar nicht gut vertragen. Später setzt er sie ab. Die Eltern sind von ihm enttäuscht, weil er ein Problemkind ist. In der Firma, in welcher der Vater arbeitet, kann er jedoch schliesslich in die Lehre. «Ich habe mein Bestes gegeben», sagt Dario.

«Manchmal habe ich blöd getan, aber ich habe es super gemacht.»

Allerdings geht er 2007 nicht an die Abschlussprüfung, laut eigener Aussage aus Angst, dass er nicht besteht. Ab dann bezieht er Sozialhilfe. Er kommt in den heilpädagogischen Verein Rorschach, doch offenbar wiederholt sich die Szenerie: Als eine handicapierte Frau kleine Kinder angeschrien habe, hätte er sie geschlagen und sei rausgeflogen.

Gehört Dario: ein Schirm, zwei Paar Schuhe und eine Sitzgelegenheit. Bild: Tobias Garcia

Roland Brändli setzt sich ein

Immer wieder hat Dario eine Berufsbeistandschaft. Doch mit 18 vertraut er gemäss eigenen Angaben den falschen Leuten, die auf seinen Namen Natelverträge abschliessen. Roland Brändli, der damalige Steinacher Gemeindepräsident und von Amtes wegen sein Vormund, kann diese annullieren. Fortan arbeitet Dario auf der Gemeinde. Er fetzelt, mäht den Rasen und hält den Friedhof instand. Aber es kommt zu einem weiteren erschütternden Zwischenfall: Wie Dario erzählt, hat er mit kleinen Buben Fussball gespielt, denn er ist geistig zurückgeblieben. Da hätten ihm die Leute unterstellt, er sei ein Pädophiler. Überhaupt hätten sie sich die schlimmsten Sachen erzählt.

«So etwas würde ich nie machen.»

Aus Wut wirft er die Scheiben des Gemeindehauses mit Steinen ein und leert einen Benzinkanister auf dem Friedhof aus. Da fliegt er abermals.

Der frühere Gemeindepräsident Brändli sagt gegenüber unserer Zeitung, er unterstehe der Schweigepflicht. Allerdings:

«Das Wohlergehen von Dario lag mir sehr am Herzen.»

Kurzerhand schläft er auf dem Friedhof

Ab 2009 bezieht Dario IV und wohnt in einer Anderthalbzimmerwohnung im Dorf. Ausserdem arbeitet er bei einem ortsansässigen Bodenleger. Als er jedoch gemäss eigener Darstellung eine Anweisung nicht versteht – seine Muttersprache ist Serbokroatisch – sieht der Chef dies als Affront und er muss abermals gehen. Als er zudem laut Musik hört und wieder die Fenster kaputt macht, ist es auch mit der Wohnung vorbei. Daraufhin kommt er im Restaurant-Hotel Rössli unter. Dort unterstellt man ihm allerdings, er habe 5000 Franken gestohlen.

«Das war ich nicht.»

Spätestens an diesem Punkt sagt Dario: «Es ist wie schwarze Magie.» Die Leute verdächtigen ihn schon grundsätzlich, wenn es zu Zwischenfällen kommt. Kurzerhand schläft er auf dem Friedhof Steinach.

Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf. Zwar unterstützt ihn die Kesb Region Rorschach und er kann in einer Dreizimmerwohnung bei der Garage Richner wohnen, doch scheinbar gerät er wieder an die falschen Leute. Sie klingeln Sturm und werfen Steine an seine Fenster. Ab 2012 wohnt er in den leerstehenden Saurer-Fabrikhallen in Arbon. Als jemand die Polizei vorbeischickt, soll die gesagt haben:

«Du hast den ganzen Block für dich!»

Dies sind Darios Habseligkeiten. Bild: Tobias Garcia

Er spielt Playstation, hat ein Sofa und eine Matratze. Essen tut er kalt. Von Juni bis Ende August wäscht er sich im See, Kleider hat er immer die gleichen an. 2013 oder 2014 hat er einen Krach mit anderen, die auch in den Hallen ein und aus gehen. Da geht er ins Arboner Hotel Schäfli, danach in ein Hotel in Rheineck. Als eine Scheibe kaputt ist, verdächtigt man ihn; daraufhin wohnt er in einem Hotel im st.gallischen Frümsen.

Er liess regelmässig Sachen mitgehen

In dieser Zeit klaut er.

«Essen, Parfüms, bei Denner oder bei Migros.»

Er landet sogar zwei, drei Monate im Gefängnis, in Frauenfeld und in Gmünden. Er sagt: «Ich bedauere das. Ich habe aufgehört und es seit zwei, drei Jahren nicht mehr gemacht.» Die Kesb lässt ihn schliesslich laut seinen Angaben auch fallen, nachdem er im Streit mit einem Amoklauf und einem Terroranschlag droht. Die Kesb äussert sich auf Anfrage nicht, ebenso wenig die Berufsbeistandschaft, die sich auf die Schweigepflicht beruft.

Seither hat Dario noch seine 560 respektive 700 Franken IV im Monat. Er wohnt in einem Arboner Keller. Der benachbarte Mieter sagt zu ihm, er müsse wieder auf die Beine kommen, er habe sich fallen lassen. Mit dem Vater will er keinen Kontakt, wie er sagt, mit der Mutter habe er auch seit zwei Jahren nichts mehr zu tun. Seine Schwester kommt ab und zu vorbei. Die Zeit verbringt er oft mit zwei Kumpels. Er sagt:

«Ich weiss nicht, was los ist.»

Allerdings auch: «Es kann jeden treffen.» Dario wünscht sich eine Familie. «Aber wenn ich so weitermache, dann dauert das noch hundert Jahre.»

* Name der Redaktion bekannt.

