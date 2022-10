Arbon: Pfadi baut mit viel Eigenleistung das Pfadiheim um

Arbon Es fliegen die Späne: Die Arboner Pfader bauen ihr Pfadidörfli neu Mit viel Eigenleistung: Zwei der Holzhäuser der Pfadi Arbor Felix erhalten ein Facelifting verpasst. Max Eichenberger 24.10.2022, 04.10 Uhr

Karin Brand, die Präsidentin der Pfadi Arbon, und Tobias Singer, der dem Verein Pfadiheim vorsteht. Bild: Max Eichenberger

Es liegt etwas versteckt und gut getarnt durch dichtes Bachgehölz im äusseren Brühlstrassequartier im Grünen. Durch eine hölzerne Brücke über den Hegibach werden die drei markanten Holzbauten erschlossen. Sie haben die eigenwillige Form eines Dreiecks. Seit 30 Jahren sind sie die Heimat der Pfadi Arbor Felix.

Damals zügelten die Pfader von der Bleiche hieher. Abgesehen von Unterhaltsarbeiten sind seither keine substanziellen Renovationen vorgenommen worden. Diese stehen jetzt an, verbunden mit Umbauten, die zeitgemässe Bedürfnisse befriedigen.

So gibt es im Wölfliheim, das für die eigenen Pfadiaktivitäten genutzt wird, auf beiden Geschossen eine neue Raumaufteilung. Die älteren Pfader erhalten ihren eigenen Platz und der sanitarische Bereich wird verlegt und optimiert. Die Nasszellen werden ebenso im Haus nebenan, das an Gruppen und Privatpersonen vermietet wird, kompakt neu angeordnet. Das schafft Platz für die Erweiterung eines künftig geschlechtergetrennten Schlafbereichs und eine grössere Küche. Zuletzt war das infrastrukturelle Angebot nur mehr bedingt attraktiv.

Bis zu den Weihnachten sollte der Umbau fertig sein

«Mit der Teilvermietung können wir unseren Pfadi-Betrieb, Anschaffungen etwa von Zelten und auch den laufenden Unterhalt finanzieren», sagt Tobias Singer, Präsident des gut hundert Mitglieder starken Trägervereins Pfadiheim Arbon. Es ist die einzige Einnahmequelle. Mit der Modernisierung der Infrastruktur dürfte die jetzt schon erfreuliche Nachfrage noch gesteigert werden.

Einen Teil des durch Vermietung geäufneten Eigenkapitals investiert der Trägerverein nun auch in den laufenden Umbau. Am Samstag flogen im Pfadidörfli wieder die Späne. Über Frondienstarbeiten erbringen die Pfader und viele Helfer einen satten Drittel an die Umbaukaukosten von 150'000 Franken.

Vertreten sind gleich mehrere Handwerksgattungen. Mitglieder des Rotary-Clubs haben sich bei den Abbrucharbeiten ins Zeug gelegt. Karin Brand, Präsidentin des Vereins Pfadi Arbon, ist selber Architektin.

Der 1931 gegründeten Pfadi-Abteilung gehören auch Kinder aus den Nachbargemeinden Steinach und Roggwil an. Neben Drittleistungen sowie Zuwendungen von bisher 20'000 Franken seien «weitere Spenden willkommen», sagt Singer. Wenn alles gut läuft, sollen noch vor Weihnachten die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

«Mit diesen Investitionen wird unser Pfadibetrieb für die nächsten Jahrzehnte gesichert sein», sagt Tobias Singer. Keinen Handlungsbedarf gebe es beim dritten Haus, da dort vor allem Material gelagert wird.