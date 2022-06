Grösster Platz in der Arboner Altstadt soll autofrei werden

Arbon Eine neue Piazza fürs Städtli: Der grösste Platz in der historischen Arboner Altstadt soll autofrei werden Zwischen Amtshaus, Schlossmauer und Ärztezentrum existiert in der Altstadt seit Jahren ein chaotischer Parkplatz. Nun sollen die Parkplätze unter der Erde verschwinden, damit ein neuer Begegnungsort entstehen kann. Annina Flaig Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.10 Uhr

Der Parkplatz vor dem langgezogenen ZIK-Gebäude an der Schlossgasse (rechts im Bild) soll ein autofreier Begegnungsort werden. Links im Bild ist der Markplatz, welcher ebenfalls aufgewertet wird. Bild: Manuel Nagel

Hier einen Schwatz abzuhalten, ist ungemütlich. Leute fahren von links und rechts mit dem Auto auf die Kopfsteinpflästerung dieses grössten Platzes in der Altstadt zwischen Amtshaus, Schlossmauer und Ärztezentrum. Sie suchen einen freien Parkplatz oder halten direkt vor dem Ärztezentrum, um eine Patientin oder einen Patienten auszuladen. Konradin Fischer sagt:

Konradin Fischer, Teilhaber ZIK Immo AG. Bild: Donato Caspari

«Einige nutzen den Parkplatz sogar als Abkürzung und fahren einmal quer durch alles hindurch runter zum Schwimmbad.»

Der 61-Jährige ist Mitgründer der ZIK Immo AG, welche sich vor über 20 Jahren zum Ziel gesetzt hat, das Werk 1 nach dem industriellen Niedergang von Saurer wieder zu beleben. Der chaotische Parkplatz ist seinen Partnern und ihm seit langem ein Dorn im Auge.

Ein begrünter Platz mit Beizli

Ende Jahr soll die Renovation des ehemaligen Informatikgebäudes an der Weitegasse abgeschlossen sein. Das lange Gebäude mit der markanten Industriearchitektur ist der letzte Baukörper des rund 35'000 Quadratmeter grossen Areals, das derzeit saniert und umgebaut wird. Deshalb ist für Fischer die Zeit reif, sich dem unschönen Parkplatz mitten im historischen Zentrum anzunehmen. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht. Fischer betont:

«Wir sind offen für diverse Nutzungen und für Menschen, die hier etwas auf die Beine stellen wollen.»

Fischer schwebt ein begrünter Platz mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen vor. Vielleicht noch ein kleines Beizli, wo man etwas trinken kann. Fischer sagt: «Damit hätte die Altstadt an diesem Ort im Vergleich zu heute extrem viel gewonnen.»

Unter der Erde stehen die Parkplätze bereit

Das Saurer Werk 1 war früher so etwas wie eine eigene Stadt in der Stadt. Auf alten Stadtplänen wurde die entsprechende Fläche jeweils als weisser Fleck dargestellt. Deshalb trägt der besagte Platz wohl bis heute keinen Namen. Fischer schwebt der Name ZIK-Platz vor.

Wichtiger als der Name des Platzes ist ihm aber, dass die jetzigen Parkplätze unter dem Boden verschwinden. Und dafür haben die ZIK-Besitzer vorgesorgt: Hinter dem langgezogenen Gebäude an der Schlossgasse haben sie eine grosse, zweistöckige Sammelgarage mit insgesamt rund 270 Parkplätzen gebaut, die bereits in Betrieb sind. Im unteren Geschoss befinden sich rund 190 Parkplätze für Dauermieter. Die rund 80 Parkplätze auf dem oberen Geschoss wollen die ZIK-Betreiber nun nach Möglichkeit öffentlich machen. «Wir sind derzeit daran, den Bedarf unserer Dauermieter abzuklären», sagt Fischer.

Zwei Bäume sollen die Durchfahrt verhindern

Wenn die Rechnung aufgeht, verschwinden die Parkplätze bereits im Herbst. Die ZIK Immo AG wird bei der Stadt ein Baugesuch für die Neugestaltung des noch namenlosen Platzes einreichen und ihn möglichst bald umbauen.

Angedacht ist, dass die Einfahrt zum Parkhaus entlang der Schlossmauer offen bleibt. Die Einfahrt von der Weitegasse her führt nur noch in das bereits seit langem bestehende, offene Parkdeck. Die Durchfahrt will Fischer durch das Pflanzen zweier Bäume verschliessen. Dem Krankenwagen sowie Leuten mit einer Gehbehinderung wird es laut Fischer weiterhin möglich sein, direkt vor dem Ärztezentrum zu halten.

Auch die Stadt will einen neuen Platz gestalten Parallel zur Entwicklung des Saurer Werk 1, welches von Privaten umgesetzt wird, will die Stadt den Rest der Altstadt aufwerten. Experten von Espace Suisse haben im Auftrag der Stadt eine Nutzungsstrategie mit Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese wird nun schrittweise umgesetzt. Als erste Massnahmen soll mit dem Marktplatz ein «Ankunftsort» in der Altstadt geschaffen sowie die Hauptstrasse aufgewertet werden. «Für die Hauptstrasse streben wir Tempo 20 an», sagt die Leiterin der Stadtentwicklung, Fabienne Egloff, auf Anfrage. Die Stadt suche derzeit einen Planer, der prüfen soll, ob letzteres machbar ist. Bezüglich Marktplatz sei zweimal ein sogenannter Gassenclub durchgeführt worden. «Ziel war es, mit Anwohnenden und Geschäftstreibenden die Platzgestaltung zu entwickeln.» Die Stadt wird über die Arbeit zum Gassenclub Marktgasse Anfangs Juli informieren. (afl)

