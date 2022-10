Arbon: Stadtrat Jörg Zimmermann wechselt zur SVP

Arbon «Die aktuelle Belastung ist schlicht zu gross geworden»: Jörg Zimmermann von der XMV wechselt zur SVP Jörg Zimmermann von der Gruppierung XMV kandidiert im nächsten Frühling für die SVP. Nicht nur deshalb versprechen die Gesamterneuerungswahlen im März viel Spannung. Es wird auch ein Sitz frei: Michael Hohermuth von der FDP hört nach nur einer Amtsperiode auf. Und die SP will zurück in den Stadtrat. Markus Schoch Jetzt kommentieren 18.10.2022, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jörg Zimmermann von der XMV wechselt zur SVP. Bild: Donato Caspari

Bei den letzten Wahlen 2019 in den Stadtrat blieb in Arbon kein Stein auf dem anderen. Die Arbonerinnen und Arboner entschieden sich für einen personellen Neuanfang. Sie wählten Peter Gubser (SP) und Koni Brühwiler (SVP) ab und sprachen vier anderen Kandidaten das Vertrauen aus.

Zu ihnen gehörte Jörg Zimmermann von der kleinen Gruppierung Xsunder Menschen Verstand (XMV), die im 30-köpfigen Parlament aktuell drei Vertreter stellt und dort in einer Fraktionsgemeinschaft mit der FDP zusammenarbeitet. Die XMV gehörte vor vier Jahren zu den grossen Gewinnern. Sie ist im Moment sogar stärker als die Grünen und stellt in der Person von Peschee Künzi sogar den aktuellen Parlamentspräsidenten.

Der Siegesrausch ist jedoch längst verflogen. Zimmermann und die XMV haben sich in den letzten vier Jahren auseinandergelebt. Der Unternehmer hat sich deshalb mit Blick auf die im März des nächsten Jahres stattfindenden Gesamterneuerungswahlen im Verlaufe des Sommers entschieden, eigene Wege zu gehen, die ihn in den letzten Wochen zur SVP geführt haben. Für sie wird er im März versuchen, seinen Sitz im Stadtrat zu verteidigen, aber gleichzeitig der XMV bis Ende der Legislaturperiode Ende Mai die Treue halten.

Zimmermann verlässt die XMV im Frieden

Er verstehe sich auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr gut mit vielen Exponenten der SVP in Arbon, sagt Zimmermann.

«Alle haben das Herz am rechten Fleck.»

Zudem bekomme er keine ideologischen Fesseln angelegt. Die lokalen Verantwortungsträger hätten ihm zugesichert, dass er ohne Einschränkungen so weitermachen könne wie bisher und er keine parteipolitisch motivierten Kompromisse eingehen müsse.

Naheliegender wäre zumindest für Aussenstehende gewesen, wenn Zimmermann bei der FDP als Fraktionspartnerin der XMV eine neue politische Heimat gesucht hätte. Es sei nie jemand auf ihn zugekommen, und darum habe sich nichts ergeben, sagt Zimmermann.

Der 50-Jährige verlässt die XMV nicht im Zorn. Er sagt:

«Ich bin niemandem böse.»

Es sei in den letzten Monaten einfach privat und beruflich viel passiert, sodass für ihn klar geworden sei, dass es so nicht weitergehen könne. Die aktuelle Belastung sei für ihn schlicht zu gross geworden, was nicht zuletzt damit zusammenhänge, dass in der XMV die Arbeit auf ganz wenigen Schultern verteilt sei.

Der Kern der Gruppierung bestehe aus gerade einmal fünf Personen. An Sitzungen würden sie zuweilen bloss zu zweit oder zu dritt am Tisch sitzen. Als loser Zusammenschluss politisch interessierter Menschen fehle es der XMV zudem an klaren Strukturen, sodass die Verantwortlichkeiten nicht eindeutig geregelt seien, was es auch nicht einfacher mache. Die Verbindlichkeit der politischen Arbeit sei eine ganz andere als in einer Partei.

Die SVP spricht von einem Glücksfall

Konrad Brühwiler. Bild: PD

Für sie sei der Wechsel von Zimmermann ein Glücksfall, sagt SVP-Präsident Koni Brühwiler.

«Er leistet ausserordentlich gute Arbeit als Stadtrat und politisiert sehr oft mit uns auf einer Linie.»

Die Beziehungen zu ihm beziehungsweise seiner Familie seien eng. Jörg Zimmermanns kürzlich verstorbener Vater sei 50 Jahre Mitglied der SVP Arbon gewesen. Brühwiler ist deshalb überzeugt, dass die Parteibasis Zimmermann als einen der ihren akzeptieren und unterstützen wird. «Da habe ich überhaupt keine Angst.» In einer Mitteilung der SVP ist von einer «logischen Partnerschaft» die Rede.

Die XMV bedauert den Entscheid von Zimmermann. «Doch wir bringen auch Verständnis für diesen Schritt auf, denn als Vertreter einer etablierten und national tätigen Partei sind die Wiederwahlchancen für ihn ungleich grösser, als wenn er für eine kleine lokale politische Gruppierung ins Rennen für eine zweite Amtszeit als Stadtrat steigt», schreibt die XMV in einer Mitteilung.

«Wir sind deshalb Jörg Zimmermann dankbar für die bisherige Zeit zusammen, für die guten Diskussionen, für den politischen Austausch, und dafür, dass er XMV eine Legislatur lang im Stadtrat Arbon vertreten hat und dies auch bis zum Ende der Legislatur gewillt ist zu tun.» Zimmermann habe sehr gute Arbeit geleistet. Auch dank ihm geniesse der Stadtrat wieder Vertrauen und einen guten Ruf in der Bevölkerung.

XMV unterstützt Zimmermann bei den nächsten Wahlen

Die XMV steht weiterhin hinter ihrem bisherigen Aushängeschild. «Für uns steht fest, dass wir Jörg Zimmermann unsere Stimme geben, selbst wenn er nun für die SVP als Stadtrat kandidiert, damit er seine konstruktive und lösungsorientierte Arbeit der letzten bald vier Jahre weiterführen kann.» Denn die Gruppierung betreibe keine Parteipolitik, es gehe ihr einzig und allein um das Wohl der Stadt Arbon.

«Deshalb sollen die besten vier im Stadtrat Einsitz nehmen – und Jörg Zimmermann gehört für uns dazu.»

Michael Hohermuth (FDP) tritt nicht mehr an Die SP will zurück in den Stadtrat Die Gesamterneuerungswahlen für den vierköpfigen Arboner Stadtrat im nächsten Frühling (12. März) versprechen nicht nur wegen der politischen Neuorientierung von Jörg Zimmermann spannend zu werden. Es wird ein Sitz frei. Michael Hohermuth von der FDP kandidiert nicht für eine zweite Amtsperiode. Er bestätigt auf Anfrage entsprechende Gerüchte. Der Vorsteher des Ressorts Soziales/Gesellschaft begründet das vorläufige Ende seiner politischen Karriere mit beruflichen und zeitlichen Gründen. Der 38-jährige Geschäftsführer eines Anbieters von Corporate-Learning-Lösungen war 2019 mit dem zweitbesten Resultat in die Behörde gewählt worden. Die nach der Abwahl von Peter Gubser vor knapp vier Jahren nicht mehr im Stadtrat vertretene SP möchte den verloren gegangen Sitz zurückerobern. Die Partei schickt den 48-jährigen Daniel Bachofen ins Rennen. Der Elektroingenieur gehört seit 2019 dem Stadtparlament an und präsidiert seit kurzem die Fraktion von SP und Grünen. Dem Vernehmen nach möchte auch die Bürger Fraktion Arbon (BFA) politische Verantwortung in der Stadt übernehmen. Es ist die Rede davon, dass die im August 2019 gegründete Partei einen oder sogar zwei Kandidaten für den Stadtrat präsentieren will und künftig auch im Parlament ein gewichtiges Wort mitreden möchte; die Wahlen finden am gleichen Tag statt. BFA-Präsident Reto Gmür, der früher schon einmal wie Vizepräsidentin Astrid Straub für die SVP im Parlament sass, will sich nicht zu den Gerüchten äussern. Die BFA werde zu gegebener Zeit informieren. Auf deren Website ist zu lesen: «Unser strategisches Ziel ist es, an den nächsten Parlamentswahlen 2023 mit einer eigenen Liste teilzunehmen.» Die beiden Stadträte Didi Feuerle (Grüne) und Luzi Schmid (Die Mitte) stellen sich für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. (mso)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen