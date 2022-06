Modegeschäft Bonsaver in Arbon gibt es seit über 100 Jahren

Jubiläum «Gegen Webshops haben wir keine Chance»: Arboner Modegeschäft feiert 111-jähriges Bestehen Die Bonsaver Mode AG aus Arbon wird in der vierten Generation von Catherine Frei geführt. Trotz ständigem Wandel und Onlineshops hält sich ihr Geschäft seit über 100 Jahren. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 07.06.2022, 11.35 Uhr

Das Modegeschäft befindet sich seit 2011 im Rosengarten Arbon. Bild: Krisztina Scherrer

Eine ältere Frau mit kurzen weissen Haaren steht an der Verkaufstheke. Sie trägt ein Sommerkleid, Sandalen und einen Strohhut. «Danke vielmals, das Kleid passt so gut zum Thema der Party», sagt sie der Verkäuferin. Mit der Einkaufstasche in der Rechten und ihrem Begleiter in der Linken verlässt sie das Modegeschäft.

Wir befinden uns bei Bonsaver im Rosengarten in Arbon. Catherine Frei führt das Unternehmen seit 2004 in vierter Generation. Das Geschäft war ursprünglich eine Schneiderei und wurde vor 111 Jahren von ihrem Urgrossvater mütterlicherseits gegründet. «Jede Generation hat etwas zum Erfolg beigetragen», sagt Catherine Frei und betont, dass das Unternehmen ohne ein grosses persönliches Engagement, nicht so gut laufen würde. «Ich habe mein Leben ein Stück weit nach dem Unternehmen gerichtet.»

Frei und ihr Team seien stetig darum bemüht, ihre Kundinnen glücklich zu machen. Einerseits mit einem Sortiment aus über 10’000 Teilen, das immer wieder erneuert wird. Andererseits mit Freude und Liebe zu den Frauen, wie die 52-Jährige sagt. «Bei uns gibt es eine grosse Auswahl an verschiedenen Produkten in hochwertigen Qualitäten und unterschiedlichen Preislagen. Wir wollen nur das Beste für die Käuferinnen und ich denke, das spüren sie auch.»

«Es ist das Schönste, wenn die Käuferin vor dem Spiegel lächelt. Sie geht direkt anders durchs Leben, wenn die Qualität auf der Haut stimmt.»

Eine weitere Erfolgsgarantie seien die langjährigen Mitarbeiterinnen. «So können wir innige Kundenbeziehungen aufbauen», sagt Frei. Überhaupt, eine gute Modeverkäuferin sei das A und O: Sie brauche Empathie und nehme die Kundinnen wahr. «Die Modebranche wird oft als oberflächlich abgestempelt. Doch wer tiefer geht, kann mit der Käuferin eine Beziehung aufbauen. Das ist bereichernd und die Wertschätzung kommt zurück.»

Catherine Frei (oben rechts) und ihr Verkaufsteam. Bild: PD

Keine Chance gegen Webshops

Durch Corona wurde das Angebot, im Internet Kleider zu kaufen, noch mehr genutzt. Was macht das Familienunternehmen dagegen? «Onlineshops gibt es schon lange. Wir können da nur mit der menschlichen Note dagegenhalten», so Frei. Während des Lockdowns konnte Bonsaver praktisch keinen Umsatz generieren. «Gegen Webshops haben wir keine Chance. Unsere Aufgabe ist aber auch eine andere: Die Kundin kommt zu uns, probiert und spürt das Kleidungsstück und wird von qualifizierten Modeberaterinnen unterstützt. Das kann ein Onlineshop nicht bieten.»

Catherine Frei will den Wandel dennoch nicht einfach an sich vorbeiziehen lassen. «Ich denke, jede Generation muss sich der Zeit anpassen, neue Standorte suchen und finden und sich vom Sortiment her positionieren. Nur so hat man auch Erfolg.» Es sei wichtig, in Bewegung zu bleiben und im Jetzt zu leben. So ist zum Beispiel der zweite Verkaufsstandort in Wil, vor erst zwei Jahren an eine neue Adresse gezogen.

Im «Jetzt» lebt Catherine Frei auch, wenn das Thema Migros aufkommt. Das Lebensmittelgeschäft verlässt den Rosengarten. Gegenüber unserer Zeitung bestätigte die Migros im November 2021 den Umzug in den Stadthof. Dieser würde jedoch frühstens im Jahr 2027 stattfinden. Angst, dass Laufkundschaft verloren geht, hat Frei nicht. «Wir machen uns keine Gedanken wegen der Migros. Wir sind jetzt, nach dem Lockdown, erstmals dabei unseren Rhythmus wiederzufinden.»

111 Jahre Bonsaver Mode AG Jubiläum Das Modeunternehmen Bonsaver feiert sein 111-Jahr-Jubiläum mit verschiedenen Events verteilt über das ganze Jahr. «Wir wollten gerade auch nach dieser turbulenten Coronazeit richtig feiern», so Catherine Frei. Weitere Informationen gibt es hier.

