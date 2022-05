Salmsach: Gemeindepräsident Martin Haas tritt zurück

Abgang «Ein guter Entscheid für Salmsach»: Stimmen zum Rücktritt des umstrittenen Gemeinde- und Schulpräsidenten Seit zwei Jahren steht Martin Haas unter Druck. Nun tritt der 61-Jährige überraschend per Ende Juli zurück – aus persönlichen Gründen, wie es heisst. Der Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission und eine ehemalige Gemeinderätin begrüssen den Schritt. «Vielleicht gibt es jetzt Ruhe», sagt Fredy Wüst. Markus Schoch Aktualisiert 27.05.2022, 12.10 Uhr

Da hatte er noch gut Lachen: Martin Haas an der Bundesfeier im letzten Jahr. Bild: Trudi Krieg

Was bisher geschah 2014 wählten die Salmsacherinnen und Salmsacher Martin Haas zum Gemeindepräsidenten.

Im Mai 2020 distanzierten sich die damaligen Gemeinderäte in einem Leserbrief geschlossen von Haas, weil die Zusammenarbeit unerträglich geworden war. Drei der vier Personen traten ein halbes Jahr später zurück.

Im November 2020 kürzte die Bevölkerung Haas an einer Gemeindeversammlung das Pensum und damit auch den Lohn von 150'000 Franken um 20 Prozent, weil die Behörde ihm zuvor das Bauressort entzogen hatte. Haas wehrte sich erfolgreich dagegen. Zuständig in dieser Sache sei allein der Gemeinderat, befand der Kanton.

Im Frühling 2021 setzte der Gemeinderat den Auftrag der Bevölkerung zumindest teilweise um: Er beschloss, dass Haas ab 1. April pro Jahr 20'000 Franken weniger verdienen soll. Haas focht den Entscheid an. Der Fall liegt beim Verwaltungsgericht.

Haas drohte weiteres Ungemach. Eine Gruppe von Salmsacherinnen und Salmsachern verlangt, dass der Gemeindepräsident künftig nicht mehr gleichzeitig auch Präsident der Schulkommission sein darf, was Haas heute beides ist. Der Antrag kommt an der Gemeindeversammlung am 14. Juni zur Abstimmung. Der Gemeinderat unterstützt ihn. Das Schulpräsidium ist mit etwa 20 Stellenprozenten dotiert.

Unerwartete Wende in Salmsach. Gemeindepräsident Martin Haas hat aus persönlichen Gründen beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) ein Entlassungsgesuch eingereicht. Dieses hat die Bitte zur Kenntnis genommen und bewilligt. Per Ende Juli tritt der 61-Jährige zurück, wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst.

Haas hat den Gemeinderat letzte Woche über seinen Entscheid informiert. Die genauen Gründe kenne er nicht, sagt Behördenmitglied Patrik Forrer. Was er aber wisse: Der Gemeinderat sei jetzt gefordert. «Wir sind uns bewusst, dass wir in die Hosen steigen müssen. Wir werden es aber schaffen.» In einen völlig neuen Rhythmus müssen der Gemeinderat und die Verwaltung nicht kommen. Haas hat die letzten Wochen aus gesundheitlichen Gründen nur noch Teilzeit gearbeitet. Die Mehrbelastung habe im Team dank der sehr guten Unterstützung durch die äusserst motivierten Verwaltungsangestellten gut aufgefangen werden können, sagt Forrer.

Seit zwei Jahren unter Dauerbeschuss

Martin Haas war 2014 zum Salmsacher Gemeindepräsidenten gewählt worden. Davor arbeitete er als Diakon bei der evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach. Vor zwei Jahren war massive Kritik an seiner Amtsführung aufgekommen.

Im Mai 2020 distanzierten sich alle Gemeinderäte in einem Leserbrief von Haas. Sie würden vielfach nicht informiert und in die Entscheidungsprozesse involviert. Die Zusammenarbeit sei ausserdem durch «verschiedentlichen Vertrauensmissbrauch» stark getrübt. Drei der vier Gemeinderäte zogen schliesslich die Konsequenzen: Sie traten im November des gleichen Jahres zurück.

Der Entscheid kommt überraschend für Beobachter

Marina Bruggmann war eines der Behördenmitglieder, das sein Amt damals niederlegte. Mit dem Rücktritt von Haas hat die aktuelle Präsidentin der SP Thurgau nicht gerechnet.

Marina Bruggmann, ehemalige Salmsacher Gemeinderätin. Bild: Tobias Garcia

«Ich ging davon aus, dass er bei den Gesamterneuerungswahlen im November nochmals antritt.»

Sie bedauere es sehr, dass es so weit habe kommen müssen. Leid tue es ihr um all die Menschen, die unter der Situation gelitten und ihr Engagement für die Gemeinde aufgegeben hätten.

Fredy Wüst. Bild: Andrea Stalder

Überrascht vom Rücktritt ist auch Fredy Wüst, der Präsident der Geschäfts- und Rechnungskommission. Der Unternehmer hat sich in der Vergangenheit wiederholt mit Haas angelegt, zuletzt an einer Orientierungsversammlung diese Woche zur Ortsplanungsrevision. Der Entscheid von Martin Haas sei ein guter für Salmsach, sagt Wüst. «Vielleicht gibt es jetzt Ruhe.» Auch er habe erwartet, dass Haas nochmals antrete, selbst auf die Gefahr hin, abgewählt zu werden. Denn für diesen Fall bestehe eine Versicherung, von der Haas hätte profitieren können. Die neue Ausgangslage sei eine Chance für Salmsach, sagt Wüst. «Ich bin guten Mutes.»

Petition forderte seinen Rücktritt

150 Salmsacherinnen und Salmsacher forderten bereits Ende 2020 in einer Petition den Rücktritt von Haas. Dieser sah damals aber keinen Grund, aufzuhören. «Wenn wir alle aus dem Vorgefallenen lernen und guten Willen zeigen, werden die Gremien gestärkt aus der schwierigen Situation hervorgehen», sagte der Gemeindepräsident. Und er versprach, den Erwartungen der Bevölkerung «noch besser gerecht zu werden». Doch diese verlor zusehends das Vertrauen in ihn.

Die Gemeindeversammlung kürzte Haas im November 2020 das Gehalt von 150'000 Franken um 20 Prozent, weil ihm die Behörde zuvor das Bauressort entzogen hatte. Haas focht den Entscheid an und bekam Recht. In Lohnfragen sei einzig der Gemeinderat zuständig, argumentierte der Kanton. Der Gemeinderat setzte den Auftrag des Volkes schliesslich (teilweise) um und beschloss im April 2021, dass Haas künftig 20’000 Franken weniger im Jahr verdienen soll. Haas legte Rekurs ein, blitzte damit aber im Dezember 2021 beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft ab. Er zog den Entscheid weiter. Ein Urteil ist ausstehend.

Doppelpräsidium soll nicht mehr möglich sein

Der Druck auf Haas ist in der Zwischenzeit weiter gewachsen. Eine Gruppe von Salmsachern will verhindern, dass er gleichzeitig Präsident der Schulkommission sein kann, was er die letzten Jahre war. Der Gemeinderat unterstützt die Bestrebungen. Kommt der Antrag an der Gemeindeversammlung am 14. Juni durch, wird der Gemeindepräsident von Salmsach künftig nur noch ein Pensum von etwa 60 Prozent haben. Ursprünglich war die Stelle ein Vollamt. Auch in der Schule war Haas in die Kritik geraten.