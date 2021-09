Schwimmbad Arbon: Wärmere Wassertemperaturen für mehr Besucher

Arbon Wärmere Wassertemperaturen sollen über die Saison hinaus mehr Besucher in die Badi Arbon anlocken Der Stadtparlamentarier Jakob Auer fragte den Arboner Stadtrat an, ob eine alternative Badewasserheizung prüfenswert wäre. Der Stadtrat bejaht und benennt in ihrer Antwort einige konkrete Vorschläge. Theepan Ratneswaran 23.09.2021, 16.35 Uhr

Das Schwimmbad in Arbon soll mit einer alternativen Badewasserheizung attraktiver gemacht werden. Bild: Reto Martin

Ende Juni reichte Jakob Auer (SP) eine Einfache Anfrage beim Stadtparlament ein. In der Vor- und Nachsaison sei die Wassertemperatur im Schwimmbad immer wieder zu tief für Sport und Vergnügen. Stadtparlamentarier Auer fragte deshalb an, ob der Stadtrat eine alternative Badewasserheizung in Betracht ziehe. Der Stadtpräsident Dominik Diezi sendet nun positive Signale.

Stadtpräsident Dominik Diezi ist offen für eine alternative Badewasserheizung für das Schwimmbad Arbon. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Stadtrat prüfe bereits seit Bekanntwerden des Projekts «Erweiterung Seewasserwerk» zusammen mit Arbon Energie verschiedene Möglichkeiten zur Badewasserheizung, schreibt Diezi. So sei bereits bei der Visualisierung des Erweiterungsbaus auf dem Dach des neuen Seewasserwerks eine Fotovoltaikanlage zur Stromerzeugung skizziert. Diese Anlage könnte unter anderem für die Warmwasseraufbereitung des Schwimmbades genutzt werden.

Wärmere Wassertemperaturen erzielen einen Wettbewerbsvorteil

Zurzeit läuft die Projektierung, in welcher auch Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung aus dem Seewasserwerk geprüft werden. Durch die neuen Materialräume für die Wassersportvereine sowie Schulen beim Seewasserwerk würde für eine entsprechende Warmwasserpumpe in den Technikräumen des Schwimmbades wieder Platz frei werden.

Die Bäderkommission wurde bereits Ende April 2021 über die Prüfung der Möglichkeiten informiert. Diezi schreibt:

«Sie stehen dem Prozess ebenfalls positiv gegenüber.»

Der Stadtrat schreibt in ihrer Antwort an das Parlament, dass wärmere Wassertemperaturen in der Vor- und Nachsaison zur Attraktivitätssteigerung des Schwimmbades beitragen würden. Gegenüber den umliegenden Mitbewerbern könnte ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden mit zusätzlich verkauften Eintrittskarten.

Firmengebäude braucht Abwärme zum Heizen

Seit 1991 liefert die FPT Motorenforschung heisses Kühlwasser aus den Motorprüfständen kostenlos an das städtische Schwimmbad Arbons, wo es über einen Wärmetauscher das Beckenwasser aufheizt. Während der kälteren Jahreszeiten wird die Abwärme jedoch zum Heizen des eigenen Firmengebäudes genutzt.

In diesem Frühjahr war es sehr kalt. Die FPT Motorenforschung beanspruchte die Abwärme lange Zeit selber. Die Becken im Schwimmbad Arbon wiesen deshalb im Vergleich mit den umliegenden Bädern – welche über alternative Heizsysteme verfügen – eher tiefere Wassertemperaturen auf.