Das Pflegeheim Sonnhalden in Arbon schreibt rote Zahlen

Arbon «Tiefes sechsstelliges Minus»: Die Coronapandemie hinterlässt 2021 beim Pflegeheim Sonnhalden ein finanzielles Loch Jedes leere Bett kostete bis zu 9000 Franken pro Monat, sagt Marlene Schadegg, Geschäftsleiterin des Pflegeheims Sonnhalden und Präsidentin des Thurgauer Heimverbandes Curaviva. Die Kosten müssen nun wohl auch die Bewohner mittragen. Theepan Ratneswaran 12.08.2021, 04.10 Uhr

Marlene Schadegg, Bereichsleiterin des Pflegeheims Sonnhalden, sagt, dass es zu keinen Entlassungen kommen werde. Bild: Andrea Stalder

Frau Schadegg, wie geht es Ihnen?

So weit, so gut. Sicherlich hat man ab und zu Sorgenfalten. Wir, vom Pflegeheim Sonnhalden, machen recht viel für unsere Bewohner. Das bestätigen alle Beteiligten. Corona wirkt sich aber schon nachhaltig aus. Wir müssen das verdauen.

Verdauen? Was heisst das konkret?

Es geht darum, finanziell zu verdauen. Pflegeheime sind in der Regel so konzipiert, dass sie nicht grosse Gewinne machen. Man schaut, dass die Rechnung gut aufgeht und die Kosten für die Bewohner nicht zu hoch sind. Das war das Credo bis dato. Bei gewinnorientierten Betrieben stehen Aktiengesellschaften dahinter. Der Klassiker ist, dass viele Betriebe Vereine, Genossenschaften und Stiftungen sind.

Wer ist der Träger des Pflegeheims Sonnhalden?

Wir sind eine private Genossenschaft. Wir wollen was Gutes für ältere Pflegebedürftige machen und die Kosten im Griff haben. Das haben wir auch immer bewiesen.

Sie sagen jetzt aber «das Credo bis dato».

Wir sind weiterhin für die Alten und Betagten da. Matchentscheidend ist, was ich gelernt habe aus der Coronapandemie, nicht nur als Geschäftsleiterin vom Sonnhalden, sondern auch als Präsidentin des Thurgauer Heimverbandes Curaviva: Wir müssen anders kalkulieren. Bis dato haben wir versucht, sehr sozial zu kalkulieren. Jetzt müssen wir unternehmerischer kalkulieren. Im Sinne von: genug Reserven auf der Seite haben – sollte es jemals wieder zu einer Krise wie dieser kommen.

Sie hatten also coronabedingte finanzielle Einbussen?

Ja. Im über 40-jährigen Bestehen der Sonnhalden gab es bisher nur gerade zwei Jahre, in welchen wir minus gemacht haben. Wie es aussieht, wird 2021 das dritte Jahr sein.

Wie gross ist das Minus?

Es wird wahrscheinlich ein tiefer sechsstelliger Betrag. Es kann sein, dass wir es noch abfedern können – vom ersten auf das zweite Quartal hatten wir zum Beispiel bereits Verbesserungen. Im Schreiben an die Genossenschafter habe ich jedoch bereits angekündigt, dass wir davon ausgehen, dass wir mit einer roten Zahl rechnen müssen.

Wie ist das Defizit entstanden?

Marlene Schadegg ist Präsidentin vom Heimverband Curaviva Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Das Jahr 2020 ist noch gut verlaufen. Aufgrund des frühen Lockdowns im Frühjahr konnte man grossweitige Infektionen mit Corona verhindern und die Gastronomieeinbussen aus dem Betrieb herausstemmen. November, Dezember und dann Januar 2021 schlug Corona auf, in Form der massiven zweiten Welle. Das hat im Nachgang die Probleme generiert: fehlende Gastroeinnahmen und leere Betten primär aufgrund natürlicher Todesfälle. Wenn sie die Betten nicht rasch füllen können, dann haben sie ein grosses Defizit. Wir budgetieren mit einer Auslastung bei knapp 95 Prozent. Wenn sie jeden Tag ein bis zwei Bewohner zu wenig haben, geht das massiv ins Geld. Im Januar waren zum Beispiel einige Betten leer. Nicht im grossen Stil. Aber jedes leere Bett kostete uns zwischen 6'000 und 9'000 Franken pro Monat.

Wie sieht es momentan aus?

Wir haben Doppelzimmer als Einzelzimmer. Auch das gibt gemäss dem budgetierten Wert ein Defizit. Grundsätzlich sind wir trotz allem auf einem guten Pfad. Wir dürfen nicht jammern. Alle Institutionen kämpfen mit den gleichen Problemen.

Wer kommt nun für das Defizit auf?

Wir haben keine Vereinbarung, dass irgendein Dritter das Defizit decken wird. Es gibt Häuser, die Defizitgarantien von Gemeinden haben. Das haben wir nicht. Das Defizit müssen wir mit Rückstellungen aus der Vergangenheit abdecken. Der Kanton leistet zwar einen Beitrag für die Mehraufwendungen im Bereich der erhöhten Ausgaben an Hygienematerialien nicht jedoch für Auslastungsdefizite oder die entgangenen Gastroeinnahmen, mit denen wir die Betriebskosten ebenfalls früher abfedern konnten.

Wird es deshalb Entlassungen geben?

Nein, wir hatten kurzfristig einen Anstellungsstopp verhängt. Wenn immer möglich machen wir keine Entlassungen. Auch aus der Erkenntnis heraus, dass eine Entlassung den Betrieb nicht in einem grossen Stil entlastet und im Nachgang bei Wiederanstellung zu höheren Kosten z. B. infolge der Einarbeitungszeit führt. Entlassungen gäbe es nur dann, wenn wir über längere Zeit viel weniger Betten belegen könnten. Dann ist der Fall klar. In dieser Situation sind wir glücklicherweise nicht.

Sie müssen jetzt unternehmerisch kalkulieren – die Kosten für die Bewohner steigen also?

Das ist Fakt. Das haben wir als Verband schon gegenüber dem Kanton und den Gemeinden kommuniziert. Wie hoch die Kosten jedoch steigen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir müssen das erst noch sauber berechnen und dann budgetieren. Es wird aber in allen Institutionen zu Preisanpassungen führen und den Druck auf die Ergänzungsleistungsobergrenze erhöhen.

Das Pflegeheim Sonnhalden wurde in letzten Jahren immer wieder saniert. Wie sieht es zukünftig aus?

Unser Haus ist nach all den Sanierungen einladender denn je und auf dem neuesten Stand. Wir wollten jedoch noch einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Solch ein Betrieb wie die Sonnhalden braucht relativ viel Strom. Nebst der Fernwärme wollten wir dieses Jahr nun auch Fotovoltaikanlagen auf unseren Flachdächern anbringen lassen. Aufgrund der Liquidität können wir dies derzeit nicht realisieren, zudem kommen im Moment noch andere Themen auf uns zu.

Welche?

Es betrifft vor allem Investitionen in die IT mit hohen administrativen Aufwendungen. Zum einen die Umsetzung der Hauruckaktion bzgl. der Verrechnungsmodalität der MiGeL-Produkte. Die Krankenkassenlobby hat sich einmal mehr in Bundesbern durchgesetzt. Statt der Pauschalabrechnung gilt es kurzfristig, wieder in Einzelabrechnung der Produkte pro Bewohner umzustellen, und dies ursprünglich per 1. Juli 2021. Wobei bis heute noch nicht alle Informationen vorliegen. Diese Umstellungsanforderung erreichte uns im Mai und nur dank Support und Intervention unserer Ständerätin Brigitte Häberli ist die Anpassung nun per 1. Oktober 2021 umzusetzen.

Hinzu kommen auch die Investitionen in die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD), eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtinvestition ohne derzeitigen Nutzen für unsere Bewohner. All dies gilt es auch, organisatorisch zu stemmen. Also ein weiterer Kostentreiber, der bei sowieso schon angespannter Finanzlage dazu kommt nebst der unklaren Situation, ob der Kanton für die coronabedingten Mehrkosten im 2021 nochmals einen Beitrag leisten wird.