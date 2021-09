Mehr Transparenz bei Spenden: Arboner Stadtrat möchte abwarten

Arbon Mehr Transparenz bei Spenden: Der Arboner Stadtrat möchte noch keine Bestimmungen auf kommunaler Ebene Ende 2020 wurde ein Vorstoss zur Offenlegung der Finanzierung von Parteien und Wahl- und Abstimmungskomitees eingereicht. In ihrer Antwort empfiehlt der Arboner Stadtrat, abzuwarten. Denn auf Bundesebene läuft noch die Referendumsfrist zum Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative. Theepan Ratneswaran 24.09.2021, 16.40 Uhr

Am Dienstag wird im Seeparksaal in Arbon über den Vorstoss zur Offenlegung der Finanzierung von Parteien und Wahl- und Abstimmungskomitees beraten. Bild: Helio Hickl

Folge dem Geld. Wer steckt Millionen in eine politische Plakatkampagne oder spendet sie Parteien oder Komitees? In den vergangenen Jahren stieg das Bedürfnis der Schweizer Bevölkerung nach mehr Transparenz. Immer mehr wollen wissen, wie das Geld in der Politik zirkuliert. In Arbon ist es nicht anders.