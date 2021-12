«Ich dachte, das sei ein Rollenspiel mit einer erwachsenen Frau»: Mann verteidigt sich, nachdem er beim Sex-Chat mit einer Minderjährigen in die Polizeifalle tappt

Ein 57-Jähriger hat in einem Internetforum ein vermeintlich 14-jähriges Mädchen zum gemeinsamen Onanieren aufgefordert und tappte dabei in eine Pädophilen-Falle. Am Mittwoch stand er deswegen nun vor dem Bezirksgericht Arbon.