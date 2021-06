Arbon: Seltener Mercedes-Benz der Feuerwehr ist verschollen

Arbon Parlamentarier haben genug von der Geheimnistuerei: Seit 2018 ist ein äusserst seltener Oldtimer der Feuerwehr verschollen Das Feuerwehrfahrzeug Mercedes-Benz Nürburg Typ 710 ist wie von der Bildfläche verschwunden. Jetzt wollen Lukas Auer und drei seiner Fraktionskollegen vom Stadtrat wissen, wo der einstige Löschwagen steckt. Die Stadt schweigt. Dafür bringt der ehemalige Stadtrat Konrad Brühwiler Licht ins Dunkle. Saskia Ellinger 02.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die sportliche Version: Ein Mercedes-Benz Kompressor 710 SS (Baujahr 1930). Bild: Imago Images

Lukas Auer möchte es endlich wissen. «Wo ist das Fahrzeug, und wie ist der aktuelle Zustand?», fragt er zusammen mit Fabio Telatin, Cornelia Wetzel und Heidi Heine (alle SP(Grüne) den Stadtrat Ende April in einer Parlamentssitzung. Es geht um das Feuerwehrauto Mercedes-Benz Nürburg Typ 710. Ein Oldtimer der fast 93 Jahre alt ist und den es nur noch drei Mal auf der Welt gibt. Der Preis ist schwer abschätzbar. Für Arbon hat die Rarität auch einen historischen Wert, denn die Saurer Betriebsfeuerwehr nutzte ihn einst als Löschwagen.

Seit 2018 hat man von dem Fahrzeug weder etwas gesehen noch gehört. Damals haben seine Besitzer, die Arboner Feuerwehr und damit auch die Stadt, den Wagen an einem geheimen Ort eingelagert. Dort sollte er von Freiwilligen saniert werden, wie diese Zeitung berichtete.

Auer hat zwei Vermutungen

Laut Lukas Auer ist der Zustand des Fahrzeuges «wild» gewesen. Er habe einmal ein Foto auf einer Leinwand gesehen. Deswegen hat Auer zwei Vermutungen, was das Mysterium des Feuerwehrwagens betrifft:

Lukas Auer, SP Arbon. Bild: Donato Caspari

«Ich glaube, das Fahrzeug ist nicht mehr vorhanden. Oder der Zustand ist so desolat, dass die Stadt es weder zeigen noch darüber kommunizieren will.»

Letzter Stand der Dinge war, dass der damalige Stadtrat Konrad Brühwiler mit der Feuerschutzkommission abklären wollte, wie lange die Renovations- und Sanierungsarbeiten dauern sollten und welchem Zweck das Fahrzeug anschliessend dient. Kurz darauf wurde Brühwiler abgewählt, die Informationen zu dem Treffen blieben ausstehend.

Aufenthaltsort bleibt geheim

«Wir haben damals beschlossen, erst über das Fahrzeug zu sprechen, wenn es fertiggestellt ist», sagt Konrad Brühwiler auf Anfrage dazu. Der Plan sei gewesen, es der Öffentlichkeit am diesjährigen Feuerwehrjubiläum zu zeigen. Doch dieses wurde pandemiebedingt abgesagt. Ob das Auto aktuell schon vorzeigbar ist und wie es mit dem Vehikel danach weitergeht, weiss Brühwiler nicht. Genauso wenig, wo es nun steht.

Konrad Brühwiler, ehemaliger Stadtrat von Arbon. Bild: Reto Martin

Er wisse nur, wo sich das Auto 2018 befunden habe: In der Garage eines laut Brühwiler vertrauenswürdigen Oldtimersammlers. Bei ihm eingestellt habe man den Mercedes, weil die Bedingungen dort ideal gewesen seien, dazu seien versicherungstechnische Gründe gekommen. Maschinisten-Chef Toni Della Polla habe damals den Auftrag gehabt, das Fahrzeug in Frondienstarbeit wieder in Stand zu stellen.

Nur wenige hätten das Privileg, den Ort zu kennen, so könnten die Freiwilligen ungestört am Wagen arbeiten, sagt Brühwiler. Einmal sei er in der Garage gewesen und habe das Feuerwehrfahrzeug sowie viele andere wertvolle Fahrzeuge gesehen. Obwohl der Mercedes-Benz damals teils demontiert gewesen war, habe er sofort erkannt, was für ein «Schmuckstück» das Auto sei. Deswegen würde auch er gern von der Stadt wissen, wie es weitergeht.

Nötige Reparaturarbeiten am Feuerwehrwagen Laut dem früheren Stadtrat Koni Brühwiler waren die Karrosserieteile des Mercedes-Benz in einem schlechten Zustand. Zudem hätten die Räder nicht mehr dem Standard entsprochen. Ersatzteile zu finden, ist schwierig, da es sich um ein seltenes und altes Auto handelt. Laut Brühwiler haben alle Restauratoren eine mechanische Ausbildung und sind für eine qualitativ hochwertige Verarbeitung besorgt. (sae)

Auer fordert klare Antwort

Lukas Auer ist von der Stadt enttäuscht. Die Kommunikation des Stadtrats lasse momentan zu wünschen übrig, das verschollene Feuerwehrfahrzeug sei ein gutes Beispiel hierfür.

«Ich verstehe nicht, wieso die Stadt so fahrlässig mit Informationen umgeht.»

Statt einer Antwort auf seine Einfache Anfrage hätte er eigentlich lieber eine Diskussion im Parlament. Darum sagt er:

«Falls die Antwort nicht sauber und transparent ist, werde ich weitere Schritte gehen.»

Damit meint er weitere Vorstösse wie eine Motion oder eine Interpellation. So könne er vielleicht die Stadt dazu bewegen, dem Thema mehr Aufmerksamkeit und der Öffentlichkeit mehr Zugang zu Informationen zu geben.

Die Stadt Arbon gibt zu diesem Thema aktuell keine Auskunft. Stattdessen verweist sie auf die Beantwortung der Einfachen Anfrage, die laut Mediensprecher Thomas Steccanella am 8. Juni den Parlamentsmitgliedern und Medien zugestellt wird.

Der ehemalige VW T3 der Feuerwehr Roggwil. Bild: PD

Fahrzeug der Feuerwehr Roggwil ist weg Auch ein Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr Roggwil ist nicht mehr in der Flotte. Dabei handelt es sich um einen VW T3 Bus. Dieser ist nicht verschollen, sondern wurde auf einer Auktion versteigert. Über zehn Tage hinweg hätten 14 Bietende mit 140 Geboten um das Fahrzeug gekämpft, sagt Kommandant Raphael Pfister. Am Ende wurde der Bus zum Preis von 16'070 Franken verkauft. (sae)