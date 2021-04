Gastronomie Arboner Pergolen-Streit: Die Stadt kommt dem Wirt des «Roten Kreuz» wegen Corona entgegen – er darf Gartenwirtschaft und Sonnendächer vorerst benutzen Die Gastronomie ist von der Pandemie besonders stark betroffen. Deshalb hat der Arboner Stadtrat entschieden, das Nutzungsverbot beim Hotel-Restaurant Rotes Kreuz teilweise auszusetzen. Dies solange bis ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. 21.04.2021, 08.33 Uhr

Der Wirt des «Roten Kreuzes» darf nach über zwei Jahren Streit mit der Stadt die Sonnendächer und Gartenwirtschaft benutzen. Bild: Annina Flaig

(pd) Der Arboner Stadtrat hat beschlossen, den Vollzug des Nutzungsverbotes beim Hotel-Restaurant Rotes Kreuz teilweise auszusetzen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Arbon heisst. Arbons Stadpräsident Dominik Diezi betont zwar, dass die Rechtslage in dieser Sache klar sei. Doch er sehe auch, dass es die Gastronomie in der Pandemie besonders hart treffe. Diezi sagt: