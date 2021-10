Die Strategie: Arbon soll samt Altstadt zur «Parkstadt» werden

Arbon Arbon soll zur Parkstadt werden: Espace Suisse stellt die «Nutzungsstrategie Altstadt» vor Viele Flächen in der Altstadt sind ungenutzt und versiegelt. Ein Wandel zu mehr Grün könnte das brachliegende Potenzial im Stadtzentrum ausschöpfen, sagt Paul Dominik Hasler vom Netzwerk Altstadt/Espace Suisse. Dies durch geschickte Vernetzung der Bereiche Seeufer, Altstadt und St.Gallerstrasse/Bahnhof. Theepan Ratneswaran Jetzt kommentieren 21.10.2021, 16.55 Uhr

Paul Dominik Hasler vom Netzwerk Altstadt/Espace Suisse stellte im Seeparksaal die «Nutzungsstrategie Altstadt» vor. Bild: Tobias Garcia

Der glückliche Baum – Arbor Felix – steht in Arbon. Das suggeriert zumindest der lateinische Ausdruck. Einerseits ist hier das Arboner Seeufer, welches eine nationale Ausstrahlung besitzt, und die Einheimischen und Touristen besonders in den Sommertagen massenweise anzieht. Andererseits ist da die Arboner Altstadt, welche seit Jahren ein Schattendasein fristet. Obwohl die keltische, römische, mittelalterliche und industrialisierte Geschichte in Arbon starke Wurzeln geschlagen hat, trägt der «glückliche Baum» in der Altstadt immer weniger erträgliche Früchte.