arbeitszeitreduktion Die Viertage-Woche als flexibles Arbeitsmodell der Zukunft Die Coronakrise hat viele Firmen dazu bewogen, nicht nur flexibler mit dem Arbeitsort umzugehen, sondern auch mit der Arbeitszeit. Die Idee der Viertage-Woche kommt allmählich auch in der Ostschweiz an. Valentina Thurnherr 19.04.2022

Bild: Getty

Die Coronakrise hat nicht nur Negatives hervorgebracht. So scheint der flexiblere Umgang mit Arbeitsort und Arbeitszeit dank Homeoffice eine Änderung zu sein, die viele willkommen geheissen haben. Nicht wenige Betriebe setzen selbst nach den Lockerungen noch auf dieses Modell. In vielen Ländern wird zurzeit sogar die Einführung einer Viertage-Woche diskutiert. Erst im Februar 2022 machte die belgische Regierung Schlagzeilen mit einer Arbeitsmarktreform, die landesweit eine Viertage-Woche vorsieht.

Was das genau bedeutet, erklärt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK): «Mit einer Viertage-Woche erhalten Mitarbeitende die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit auf vier Tage zu verteilen.» Angesichts der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels würden Unternehmen nicht umhinkommen, sich mit solchen flexiblen Arbeitsmodellen als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. «Hier bieten sich Chancen für Unternehmen und Arbeitnehmende – die Viertage-Woche ist eine Möglichkeit», sagt Bänziger. Die IHK ermutige die Unternehmen auch, verschiedene Formen flexibler Arbeitsmodelle zu testen.

Der Traum von weniger Arbeitszeit

Schweizweit gab es 2021 als Folge der Coronakrise vereinzelte Versuche, eine Viertage-Woche einzuführen. Was im Moment noch neu erscheint, wurde hierzulande tatsächlich bereits 1998 das erste Mal in Form einer Parlamentarischen Initiative vorgeschlagen. Damals beantragte der ehemalige SP-Nationalrat Jean-Claude Rennwald die generelle Einführung einer Viertage-Woche mit einer durchschnittlich maximalen Arbeitszeit zwischen 32 und 36 Stunden pro Woche.

Eine 34,4- statt 43-Stundenwoche hat in der Ostschweiz die St.Galler Coiffurekette Amici Hair Design GmbH im Februar 2022 eingeführt. «Wir haben durchwegs nur positives Feedback erhalten von unseren Mitarbeitenden», sagt Inhaber Graziano Cappilli. Die Dankbarkeit sei gross. «Ihnen ist bewusst, dass sie etwas haben, was anderen nicht möglich ist.» Eine positive Bilanz zieht er nach rund eineinhalb Monaten Viertage-Woche in Sachen Umsatz. «Wir konnten keinen Einbruch bei unseren Einnahmen feststellen.» Auch die Motivation der Mitarbeitenden sei gestiegen. «Viele fühlen sich auch körperlich fitter.»

Im Toggenburg führt das Wattwiler Elektrotechnikunternehmen Bichler + Partner ab Juli 2022 die Möglichkeit einer Viertage-Woche ein. Die Mitarbeitenden können selbst entscheiden, ob sie ihr wöchentliches Pensum von 40 Stunden an vier oder fünf Tagen leisten möchten.

Die Ostschweiz zieht nur langsam nach

Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher

Laut IHK-Direktor Markus Bänziger ist die Viertage-Woche in der Ostschweiz zurzeit kein prägendes Thema. «Das Bedürfnis nach flexiblen Arbeitsmodellen steigt jedoch.» Corona habe in diesem Bereich für einen zusätzlichen Schub gesorgt. «Wir gehen daher davon aus, dass gewisse Unternehmen ihren Mitarbeitenden künftig mehr Flexibilität überlassen, wie diese ihre Arbeitsstunden auf die einzelnen Tage verteilen», sagt Bänziger.

Kritisch beurteilt er hingegen eine staatlich garantierte Viertage-Woche. «Ein allgemeiner Anspruch verkennt die unterschiedlichen Ausgangslagen einzelner Branchen.» Der Spielraum müsse bei den Unternehmen und Mitarbeitenden bleiben, damit diese individuell passende Lösungen finden können.

Im Falle von Amici scheint das Modell Viertage-Woche zu funktionieren. «Wir sind in einer sehr privilegierten Situation: Unser Geschäft ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet, unsere Mitarbeitenden arbeiten 80 Prozent und erhalten dennoch einen 100-Prozent-Lohn.» Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die Coiffeusen und Coiffeure ein eigenes Kundenportfolio mitbringen, das genügend Umsatz im Monat generiere. Das scheint allerdings kein grosses Hindernis, da dies ohnehin als Grundvoraussetzung durch den Gesamtarbeitsvertrag geregelt wird. «Auf unsere Stellenausschreibungen melden sich immer noch laufend Bewerberinnen und Bewerber», sagt Cappilli.

Arbeitszeitreduktion zu Gunsten des Klimas

Erst vor kurzem fand ein Aktionstag der Organisation Klimastreik unter dem Motto «Strike for Future» statt. Der Wahlspruch: Mit mehr Freizeit gegen die Klimakrise. Zwang zur Überproduktion habe uns in die grösste Bedrohung unserer Zeit, die Klimakrise, hineingeführt, heisst es auf der Website der Bewegung. Es sei also die Produktionsweise, an der wir zu Lösungen dieser Krise ansetzen müssten. «Bei ‹Strike for Future› arbeiten wir mit Unia, VPOD, ‹Klima-Grosseltern CH›, ‹Landwirtschaft mit Zukunft› und vielen mehr zusammen», sagt Leandra Breu, Mediensprecherin von Klimastreik St.Gallen. «Zusammen mit Klimawissenschaftlern haben wir evaluiert, wie wir vorgehen müssen, damit auf wirtschaftlicher und sozialer Ebene ebenfalls ein Nutzen entsteht. Eine Arbeitszeitreduktion wäre kompatibel mit dem sozialen Aspekt.» In diesem Zusammenhang sei eine Viertage-Woche eine ideale Lösung. «Ein gutes Beispiel dafür ist Island, das diesen Schritt schon vor einiger Zeit gewagt und wo es auch wirtschaftlich geklappt hat.»

In der Coiffurebranche scheint dieser Ansatz gut zu funktionieren, laut IHK wäre dies gesamtschweizerisch jedoch nicht umsetzbar. «Strikt abzulehnen ist eine gesetzliche Reduktion der Arbeitszeit bei gleichem Lohn», sagt Markus Bänziger. «Die Schweiz befindet sich als Exportland mit den welthöchsten Arbeitskosten in einem enormen internationalen Wettbewerb.» Staatlich aufgebrummte Kostensteigerungen würden zu einem Wettbewerbsverlust führen, den wir uns so nicht leisten könnten, wie Bänziger sagt.

Auf gesetzlicher Ebene brauche es vielmehr eine Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes. «Dieses stammt im Wesentlichen noch aus dem Jahr 1964 und wird der heute gelebten Arbeitsrealität nicht mehr gerecht», sagt Bänziger. Flexible Arbeitsmodelle bedingen einen Rechtsrahmen, welcher diese Flexibilität auch zulasse. «Die Ansatzpunkte für solche Arbeitsmodelle sind zahlreich: Jahres- statt Wochenhöchstarbeitszeiten, die Befreiung der Sonntagsarbeitszeit von der Bewilligungspflicht, die Reduktion der täglichen Blockruhezeiten von heute elf Stunden sowie flexiblere Regeln beim Homeoffice.»

Für flexible Lösungen hat auch der Klimastreik ein Ohr, wie Leandra Breu sagt: «Wir wollen natürlich nicht, dass Arbeitsplätze verloren gehen wegen zu strikter Arbeitszeitreduktionen. Aber wir müssen uns alle bewusst sein: Halten wir die Klimakrise nicht auf, wird nicht nur unser Klima kollabierenden, sondern auch unsere Wirtschaft. Wir können die Erde nicht ausbeuten und glauben, das dies keine Konsequenzen nach sich zieht.»

