An ihrem Jubiläumsanlass vom kommenden Samstag bietet die Offiziersgesellschaft Rorschach ein Kinderprogramm mit Handgratenwerfen und Stumgewehr-Zielschiessen an. Der Herisauer Kinderarzt Slavko Mirjanic rät dringend von diesen Bezeichnungen ab.

An ihrem Jubiläumsanlass vom kommenden Samstag bietet die Offiziersgesellschaft Rorschach ein Kinderprogramm mit Handgratenwerfen und Stumgewehr-Zielschiessen an. Der Herisauer Kinderarzt Slavko Mirjanic rät dringend von diesen Bezeichnungen ab.

Rote Bälle als Handgranaten: Offiziersgesellschaft Rorschach bietet umstrittenes Kinderprogramm an – Arzt kritisiert: «absolut unpassend» An ihrem Jubiläumsanlass vom kommenden Samstag bietet die Offiziersgesellschaft Rorschach ein Kinderprogramm mit Handgratenwerfen und Stumgewehr-Zielschiessen an. Der Herisauer Kinderarzt Slavko Mirjanic rät dringend von diesen Bezeichnungen ab. Valentina Thurnherr

Spielzeugwaffen sind zwar beliebt bei Kindern, können jedoch Aggressionen auslösen. (Symbolbild: Imago)

Die Offiziersgesellschaft Rorschach (OG Rorschach) feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum. Dazu haben die Offiziere einen Grossanlass zum Thema Sicherheit organisiert, der am Samstag, 5. Oktober entlang des Bodenseeufers stattfindet. Für den Anlass hat sich die OG einiges einfallen lassen, auch für die kleinen Besucher. Die Bezeichnungen der Kinderaktivitäten werfen auf den ersten Blick allerdings Fragen auf:

Schutzwesten anprobieren

Tarnen mit Tarnstift

Handgranaten (Dummy) Zielwerfen

Sturmgewehr-Zielübungen (Laser)

Fast scheint es, als wolle die Schweizer Armee nun schon bei den Kleinsten mit den Rekrutierungsversuchen anfangen. «Das ist absolut nicht der Fall», sagt Cornel Fürer, Vize-Präsident der OG Rorschach.

«Bei diesem Angebot soll es nicht um den Kampf oder explizit um das Militär gehen. Wir wollen einfach eine sportliche, spielerische Alternative für die Kinder anbieten.»

Den Verantwortlichen der Jubiläumsfeier sei zudem im Vorfeld schon bewusst gewesen, dass es Leute geben werde, die negativ auf den Anlass reagieren könnten. «Aus diesem Grund haben wir versucht, das Thema Militär so weit es geht abzuschwächen und als Thema die Sicherheit gewählt. Dazu haben wir Organisationen wie beispielsweise die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg, den Rettungsdienst St.Gallen, die Kantonspolizei St.Gallen und die Rega eingeladen.»

Die Formulierung der Spiele sei nicht wörtlich zu nehmen, betont Fürer. «Die Handgranaten sind lediglich rote Bälle, welche die Kinder in einen Eimer werfen sollen.» Die Sturmgewehre seien mit Lasern ausgestattet und geben keine Schussgeräusche ab. «Man zielt auf eine Scheibe und erhält am Ende einen Ausdruck auf Papier, auf dem die Treffer angezeigt werden», erklärt Fürer.

Spielzeugwaffen können Aggressionen auslösen

Dennoch bezeichnet die OG Rorschach die roten Bälle als Handgranaten und die Laserwaffen als Sturmgewehre. «In diesem Kontext ist das absolut unpassend für Kinder», sagt der Herisauer Kinderarzt Slavko Mirjanic. Seit 37 Jahren praktiziert er nun schon und hat bei vielen Kindern dasselbe Verhalten beobachtet:

«Sobald sie vermehrt mit

Spielzeugpistolen oder Plastikmessern spielen, kann das Aggressionen wecken

und zu Gewaltausbrüchen führen.»

Entsprechend negativ würden diese Kinder auf ihr Umfeld insbesondere auf andere Kinder reagieren. «Ich rate daher aus persönlicher Erfahrung davon ab, diese militärischen Bezeichnungen zu verwenden», sagt Mirjanic. Auch im späteren Leben hätten diese Kinder meist Probleme und würden zu Verhaltensauffälligkeiten neigen.

Veranstalter setzt kurzfristig Mindestalter fest

«Wir wollen natürlich niemanden vor den Kopf stossen», sagt Cornel Fürer auf die Bedenken des Kinderarztes angesprochen. In Rücksprache mit den Verantwortlichen der Jubiläumsfeier und als Reaktion auf die Aussagen von Kinderarzt Slavko Mirjanic ändert die OG Rorschach nun auch kurzfristig die Regeln für die Kinderaktivitäten. «Das Programm und den dazugehörigen Wettbewerb werden wir so beibehalten, jedoch müssen Jugendliche und Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein, um daran teilnehmen zu können.» So liege es in der Verantwortung der Eltern – genauso wie das Kaufen von Spielzeugwaffen.