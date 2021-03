ARBEITSPLATZ Keine Anzeigen wegen Verletzung der Homeoffice-Pflicht: Wie werden Betriebe kontrolliert? Seit Beginn des Jahres hat das Arbeitsinspektorat 434 Firmen in St. Gallen auf ihre Corona-Schutzmassnahmen kontrolliert — Das entspricht rund einem Prozent aller Betriebe. Enrico Kampmann 16.03.2021

Exklusiv für Abonnenten

Trotz der vom Bund verordneten Homeoffice-Pflicht als Massnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie arbeiten nur wenig mehr Menschen von zu Hause als vor der Pandemie. Severin Bigler / ©

Seit zwei Monaten gilt in der ganzen Schweiz Homeoffice-Pflicht. Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, überall dort, wo dies möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist, Heimarbeit anzuordnen. Eine am Montag erschienene Umfrage von Comparis.ch zeigt jedoch, dass die Zahl der Erwerbstätigen, die von zu Hause arbeiten, im Vergleich zu vor der Pandemie nur leicht angestiegen ist.

Trotz der Homeoffice-Pflicht arbeiten laut der Umfrage nur 50,9 Prozent der Erwerbstätigen mehr als einen halben Tag pro Woche zu Hause. Das sind nur knapp 9 Prozentpunkte mehr als 2019. Und der Anteil der Erwerbstätigen, die mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit daheim verbringen, ist laut der Umfrage um lediglich 16 Prozent (von 21,4 auf 37,3 Prozent) angestiegen.

Doch wer kontrolliert eigentlich, ob sich Betriebe an die Homeoffice-Pflicht halten und wie wird das gemacht?

Arbeitsinspektorat prüft stichprobenweise

Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeiter PD

Zuständig für die Kontrollen ist das kantonale Arbeitsinspektorat. Dieses prüft stichprobenweise, ob Betriebe über ein Schutzkonzept verfügen und ob dieses im Alltag angemessen umgesetzt wird. Im Zuge dieser Kontrollen werde seit dem 18. Januar auch die Einhaltung der Homeoffice-Pflicht kontrolliert, sagt Karin Jung, Leiterin des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit.

«Im Wesentlichen handelt es sich lediglich um einen weiteren Prüfpunkt im Rahmen der bisherigen Prüftätigkeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie.»

Das Gesetz sieht vor: Ein Arbeitgeber muss darlegen können, wie er die die Einhaltung der grundsätzlichen Homeoffice-Pflicht in seinem Betrieb umgesetzt hat. «In manchen Fällen ist eine Verlagerung nach Hause für gewisse Tätigkeiten schlichtweg nicht möglich», sagt Jung. Doch in jenen Fällen, in denen das Homeoffice mit Berufung auf die Verhältnismässigkeits-Klausel nicht eingeführt wurde, müsse der Arbeitgeber seinen Entscheid plausibel begründen können.

Damit sei gemeint, dass dieser von der Homeoffice-Pflicht absehen könne, wenn die Investitionen oder die erforderlichen technischen Anpassungen unverhältnismässig hohen Aufwand oder unverhältnismässig hohe Kosten verursachen würden.

Die rechtliche Grundlage für Kontrollen ist gegeben

Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen.

Michel Canonica

Isabelle Wildhaber, Professorin für Arbeitsrecht an der Universität St. Gallen, bestätigt, dass die kantonalen Arbeitsinspektionen Unternehmen angekündigt oder unangekündigt aufsuchen und kontrollieren dürfen. Zudem seien sie befugt, Hinweisen oder Beschwerden zu Arbeitgebern nachzugehen, welche sich nicht an die Präventionsmassnahmen zum Schutz der Arbeitnehmenden halten. Sie sagt:

«Die Unternehmen müssen den zuständigen Vollzugsbehörden den Zutritt gewähren.»

Kontrollen bei Arbeitnehmern zu Hause im Homeoffice seien laut der Covid-19-Verordnung ihres Erachtens allerdings nicht vorgesehen.

Nur ein Prozent der Betriebe kontrolliert

Doch trotz Befugnis seitens des Arbeitsinspektorats, wird selten kontrolliert. Im Jahr 2021 seien bisher in 434 Betrieben die Schutzkonzepte einer Inspektion unterzogen worden, sagt Karin Jung. Doch da die Homeoffice-Kontrollen ein integraler Bestandteil der Schutzkonzept-Prüfungen durch das Arbeitsinspektorat sei, werde dieser Wert nicht gesondert erfasst und entsprechend auch nicht explizit in der Einsatzstatistik ausgewiesen.

Laut den jüngsten erhältlichen Zahlen des kantonalen Amts für Statistik waren am Jahresende 2018 im Kanton St.Gallen rund 38'700 Betriebe aktiv. Diese Zahl war in den vorigen Jahren bis auf einen sehr leichte Tendenz nach oben grundsätzlich stabil. Davon ausgehend wurden in diesem Jahr nur etwa 1 Prozent aller im Kanton aktiven Betriebe einer Kontrolle des Arbeitsinspektorats unterzogen. Bei wie vielen der 434 kontrollierten Betriebe es sich um Firmen mit Mitarbeitern im Homeoffice handelt, ist unklar.

Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen die Homeoffice-Pflicht gab es jedenfalls bisher keine einzige. Dies, obwohl gemäss der Comparis-Umfrage momentan nur die Hälfte aller Erwerbstätigen mehr als einen halben Tag pro Woche von zu Hause arbeiten - und insgesamt kaum mehr Menschen im Homeoffice sind als vor der Pandemie.