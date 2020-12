Arbeitsmarkt «Viele stehen beruflich vor dem Nichts»: Der Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr fordert bezahlte Umschulung anstelle von Kurzarbeit Die Kurzarbeit könne vom Rettungsanker zur Falle werden, warnt CVP-Nationalrat Christian Lohr. Wer über längere Zeit nur noch in kleinem Pensum arbeite, habe immer weniger Zukunftschancen in seinem angestammten Beruf. Lohr verlangt, dass der Bundesrat rasch ein neues Modell für Umschulungen anstösst. Adrian Vögele 02.12.2020, 12.00 Uhr

Die einen haben zu wenig Arbeit, die anderen zu viel: Nationalrat Christian Lohr will nun, dass der Bund sich rasch für Umschulungen engagiert. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ein Ende ist nicht in Sicht. Viele Branchen haben wegen der Pandemie zu wenig zu tun, die Wirtschaftskrise dauert an. Die Kurzarbeit brachte zwar allenthalben Entlastung – doch nun werden ihre Langzeitfolgen zum Thema im Bundesparlament. Christian Lohr, Thurgauer CVP-Nationalrat und Mitglied der Sozialkommission, sagt, die Kurzarbeit sei zwar für viele Beschäftigte bis auf weiteres ein Rettungsanker. Jedoch: In Branchen, die vor einem beschleunigten Strukturwandel stünden, könne die Massnahme auch zur Falle werden.

«Wer über viele Monate meist nur noch mit einem Kleinstpensum arbeitet und realisiert, dass seine Chancen auf eine Zukunft in der angestammten Branche sinken, droht in der Perspektivlosigkeit zu erstarren.»

Auch viele Selbständigerwerbende stünden beruflich vor dem Nichts, schreibt Lohr in einer neuen Interpellation. Zugleich beschleunige sich in anderen Branchen der Fachkräftemangel massiv. Das gelte insbesondere für Pflegeberufe, «vermutlich aber auch für andere». Lohr fordert deshalb den Bundesrat auf, stärker auf Umschulungsprogramme anstatt auf Kurzarbeit zu setzen. Er nennt als Vorbild das Programm zur Erhöhung der Abschlüsse in Humanmedizin: Dieses sei dank einer Anschubfinanzierung des Bundes erfolgreich gestartet – Teil davon ist der Medical Master in St.Gallen.

Umschulung mit «existenzsichernder Entschädigung»

Lohr fragt nun den Bundesrat, ob er bereit sei, in einem raschen Verfahren zusammen mit den Kantonen auch ein Modell für den Umstieg von Berufsleuten in die Pflege vorzulegen – und zwar eines, das auch einen Lohn während der Ausbildung enthält. Der CVP-Politiker schlägt vor, dass die Personen während der Umschulung «eine existenzsichernde Entschädigung» via Arbeitslosenkasse erhalten – anstelle der Kurzarbeits- oder später Arbeitslosenentschädigung. Damit könne man ihnen eine echte Perspektive bieten. Lohr will ausserdem wissen: «Für welche weiteren Branchen – etwa im handwerklichen Bereich – erachtet der Bundesrat die rasche Lancierung analoger anreizorientierter Umschulungsprogramme als prüfenswert?»

Bundesrat lehnt Rysers Motion ab

Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne/SG). Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Bislang sah der Bundesrat allerdings keinen Anlass, stärker auf berufliche Umschulungen hinzuwirken. Bereits Ende September verlangte Franziska Ryser (Grüne/SG) mit einer Motion, dass der Bund Finanzmittel bereitstellt, um Weiterbildungen und Umschulungen während der Kurzarbeit zu unterstützen. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fehle in dieser Phase die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Der Bundesrat antwortet jedoch, schon heute sei im Gesetz vorgesehen, dass die ausgefallene Arbeitszeit ganz oder teilweise zur Weiterbildung verwendet werden könne. Und selbst wenn sich Arbeitnehmende in Kurzarbeit befänden, bedeute dies nicht, dass sie in dieser Zeit keine beruflichen Erfahrungen sammeln und sich im Arbeitsumfeld nicht weiterentwickeln könnten. Die wenigsten Betriebe seien über eine längere Zeit von einem kompletten Arbeitsausfall betroffen. Daher geht der Bundesrat davon aus, dass die Mehrheit der Berufsleute in Kurzarbeit in einem reduzierten Pensum weiterarbeiten könne und so die Arbeitsmarktfähigkeit aufrechterhalte. Das Parlament hat Rysers Motion noch nicht behandelt.