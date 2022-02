Entlastung der Pflegenden: Was die Ostschweizer Spitäler tun

Arbeitsbedingungen Entlastung für Pflegepersonal: Zürcher Spital senkt Arbeitszeit bei gleichem Lohn – was tun Ostschweizer Spitäler? Bis die Pflege-Initiative umgesetzt wird, kann es dauern. Das Spital Wetzikon senkt nun auf eigene Initiative die Arbeitszeit für Pflegende im Schichtbetrieb. Ein solcher Schritt ist für die Ostschweizer Spitäler kein Thema – sie setzen auf andere Massnahmen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege seien die Kantone und Betriebe zuständig, sagt der Bundesrat. Bild: Michel Canonica

Es muss etwas geschehen: Das Ja der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Pflege-Initiative im vergangenen Herbst war ein deutliches Signal. Das Volk will nicht nur eine Ausbildungsoffensive für Pflegefachkräfte, wie sie der indirekte Gegenvorschlag vorsah, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen in der Branche.

Allerdings herrscht nun Uneinigkeit darüber, wer dafür zuständig ist, das umzusetzen und Vorgaben zu machen, damit sich die konkreten Bedingungen der Pflegenden am Arbeitsplatz verbessern. Der Bundesrat sieht die «Kantone, Betriebe und Sozialpartner» in der Pflicht, wie er nach der Abstimmung bekanntgab. Der Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) ist anderer Meinung: Wichtige Eckpunkte seien im Bundesrecht geregelt, etwa im Arbeitsgesetz. Also müsse auch der Bund handeln. Der SBK fordert nun eine Arbeitsgruppe, die Umsetzungsvorschläge ausarbeitet.

Gegen die Erschöpfung: Spital Wetzikon führt 38-Stunden-Woche ein

Manche Gesundheitsinstitutionen nehmen die Sache einstweilen selber in die Hand. Das Spital Wetzikon im Zürcher Oberland teilte vergangene Woche mit, dass es die Arbeitszeit für Pflegefachpersonen, die regelmässig im Drei-Schicht-System tätig sind, um zehn Prozent kürzt – bei gleichem Lohn. Im Vollpensum sind es dann 37,8 Stunden pro Woche. Diese Personen müssen unter dem Strich 24 Arbeitstage pro Jahr weniger arbeiten.

Spital-CEO Matthias P. Spielmann sagt dazu gemäss Mitteilung: «Wir möchten den Pflegeberuf attraktiver machen und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass mehr Pflegefachpersonen dem Beruf treu bleiben.» Vier von zehn Pflegenden gäben ihren Beruf bereits nach wenigen Jahren auf – oft aus Erschöpfung. Das neue Arbeitszeitmodell am Spital startet im Juni und ist zunächst bis Ende 2023 befristet, mit Blick auf die Umsetzung der Pflege-Initiative.

Kürzere Arbeitswoche in der Ostschweiz kein Thema

Mit der 38-Stunden-Woche gegen den Pflegenotstand: Ist das auch für die Ostschweizer Spitäler eine Option? Daniel Steimer, Leiter Unternehmenskommunikation des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG), sagt auf Anfrage:

«Die Kürzung der Arbeitszeit bei gleichem Lohn liegt nicht in der Entscheidungskompetenz der kantonalen Spitäler, da wir dem kantonalen Personalrecht unterstellt sind. Unseres Wissens ist diesbezüglich keine Anpassung in Planung.»

Beim kantonalen Gesundheitsdepartement heisst es übereinstimmend, eine solche rechtliche Änderung stehe nicht zur Debatte. Warum? Diese Frage lässt der Kanton unbeantwortet. Generell seien keine Anpassungen im Bereich des Personalrechts geplant, welche einer Überlastung des Pflegepersonals in den Spitälern entgegenwirken könnten.

Auch an den anderen Ostschweizer Spitälern ist eine Reduktion der Arbeitszeit für Pflegende kein Thema, wie der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) und die Spital Thurgau AG mitteilen.

«Gute Löhne im schweizweiten Vergleich»

Die Arbeitsbedingungen seien im nationalen Vergleich gut, heisst es bei den Ostschweizer Spitälern unisono. Daniel Steimer vom KSSG sagt:

«Das Kantonsspital St.Gallen schneidet in schweizweiten Lohnvergleichen im Bereich der Pflege jeweils gut ab. Auch werden den Mitarbeitenden in Schichtarbeit sogenannte Kompensationstage gewährt.»

Konkret hat etwa eine Pflegefachperson auf der Intensivstation in Vollzeit Anrecht auf zehn zusätzliche Kompensationstage pro Jahr, wie es in einem Stelleninserat des KSSG heisst. «Wir setzen zudem Mitarbeitende aus dem internen Springerpool ein, um Ausfälle zu kompensieren, aber auch um die Pflegefachpersonen nicht übermässig zu belasten», sagt Steimer.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation, Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: PD

Die meisten Spitäler haben inzwischen flexible Personalpools eingeführt. Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, sagt: «Um die Pflegeteams nicht übermässig zu belasten, versuchen wir Ausfälle wenn immer möglich sofort auszugleichen. Dafür haben wir intern Mitarbeitende in einem Springerpool, welche die einzelnen Teams und Stationen bereits kennen. Ist dies nicht möglich, kommen auch externe Mitarbeitende zur Überbrückung zum Einsatz.»

Neue Modelle werden geprüft

Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation, Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Der SVAR prüft nebst dem «Flexipool» aktuell weitere Modelle, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern «flexible, attraktive und auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Dienstmodelle ermöglichen», wie Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation, sagt. Trotz solcher Massnahmen ist die Rekrutierung von Pflegenden nicht einfach. Andrea Bachmann, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland, sagt:

Andrea Bachmann, Leiterin Marketing und Kommunikation, Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland. Bild: Ralph Ribi

«Wir merken bei Stellenbesetzungen immer wieder, dass die Arbeitsmarktsituation schwierig ist.»

Die Spitalregion investiere viel in Fort- und Weiterbildung, um die Mitarbeitenden bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Wichtig, um die Belastung zu reduzieren, sei auch eine gute Teamkultur. Unter anderem stehen den Mitarbeitenden auch Beratungsangebote zur Verfügung, intern und extern.

Spital Thurgau erhöht Löhne und schafft mehr Stellen

Marc Kohler, CEO Spital Thurgau AG. Bild: Andrea Stalder

Im Zusammenhang mit der Pandemie hat das KSSG für das Jahr 2020 ausserordentliche Leistungsprämien an mehrere hundert Mitarbeitende im Gesamtumfang von 1,2 Millionen Franken ausbezahlt. Auch für 2021 gab es ähnliche Leistungen, wie Steimer sagt. Auch die Thurgauer Spitäler haben ausserordentliche Prämien verteilt – und erhöhen ausserdem die Saläre. Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, sagt:

«Wir haben die Löhne der Pflege und pflegenahen Berufe per 1. Januar 2022 im Schnitt um 3,8 Prozent angehoben.»

Zudem, so Kohler, biete die Spital Thurgau AG seit Jahren «etwas mehr Ferien» als umliegende Spitäler. «Um dem gestiegenen Aufwand unter Corona Rechnung zu tragen, haben wir 2021 insgesamt 45 Stellen geschaffen und werden im 2022 nochmals rund 90 Stellen aufbauen, fast alle patientennah.» Im Zusammenhang mit neuen Angeboten kämen nochmals rund 40 neue Stellen hinzu. Und: «Wir können diese Stellen auch mit guten Mitarbeitenden besetzen, was uns freut. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass wir die Ausbildungsplätze 2022 nochmals deutlich erhöhen, und es zeichnet sich auch dafür eine gute Nachfrage ab.»

