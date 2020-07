«Arbeitest du Vollzeit, gehst du kaputt»: Zwei Ostschweizer Pflegekräfte über Probleme und Herausforderungen ihres Berufsstands

Im Kanton St. Gallen arbeiteten Ende 2018 4985 Pflegekräfte in den stationären Betrieben, wobei 4030 Vollzeitangestellte waren. In den Thurgauer Krankenhäusern waren zum selben Zeitpunkt rund 5800 Personen in gut 4000 Vollzeitstellen tätig. In einer Umfrage der Gewerkschaft Unia im Februar 2019 wollten 47 Prozent der Befragten nicht bis zur Pensionierung in der Pflege arbeiten. 86 Prozent fühlten sich oft müde und ausgebrannt. Gemäss Bundesamt für Statistik lag im Jahr 2016 der Frauenanteil in der Pflege bei 86 Prozent.