Arbeit «Die Rekrutierung darf nicht an der Landesgrenze Halt machen»:Im Thurgau arbeiten heute doppelt so viele Grenzgänger wie vor 15 Jahren Rund 5700 Grenzgänger arbeiten im Thurgau, die grosse Mehrheit von ihnen stammt aus Deutschland. Willi Kowatsch aus Geisingen ist einer von ihnen. Er sagt: «Wenn ich mal aufhöre, kann ich beruhigt in Rente gehen.» Stefan Marolf 21.12.2020, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Willi Kowatsch aus Geisingen im Bundesland Baden-Württemberg leitet die Schlosserei der Neuweiler AG in Kreuzlingen. Andrea Stalder

Es knistert in Willi Kowatschs Reich an allen Ecken, und überall blitzt blaues Licht auf. Kowatsch leitet die Schlosserei der Neuweiler AG in Kreuzlingen, das Knistern und das blaue Licht kommen von den Schweissstationen. «Ich bin mittlerweile seit 12 Jahren hier», sagt er.

Sein Reich ist eine Industriehalle, voll mit unfertigen Fahrgestellen für Züge – und belebt von 35 Angestellten, die Kowatsch unter sich hat. «Wir beschäftigen 13 Nationen, die Hälfte davon sind Schweizer.» Kowatsch selbst ist Deutscher und Grenzgänger, seit er 24 ist. Damit ist er eine von fast 6000 Arbeitskräften, die im Ausland wohnen und im Thurgau ihr Geld verdienen.

Die grosse Mehrheit von ihnen stammt aus Deutschland. Wie Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zeigen, ist die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Thurgau in den letzten 15 Jahren stetig gestiegen und hat sich bis heute verdoppelt.

Das Gesundheitswesen treibt den Wandel voran

2020 arbeiten fast 3000 Grenzgänger mehr im Thurgau als 2005, es waren damals rund 2800. Verantwortlich für diesen Anstieg ist vor allem der Dienstleistungssektor und darin wiederum das Gesundheits- und Sozialwesen. Allein in diesem Berufsfeld ist die Grenzgängerzahl in 15 Jahren um 700 auf über 1200 gestiegen.

Willi Kowatsch kam via SIG und SBB zu Neuweiler. Andrea Stalder

Christian Neuweiler ist davon überrascht. Er ist Geschäftsführer der Neuweiler AG und gleichzeitig Präsident der Industrie- und Handelskammer IHK-Thurgau, der alle grossen Thurgauer Arbeitgeber angehören. Neuweiler sagt:

«Je nach Branche sind Grenzgänger für den Kanton sehr wichtig.»

Einen Grund für den Bedarf nach Arbeitskräften aus Nachbarländern ortet er im Fachkräftemangel.

Als Firmenchef und als Verbandspräsident ist für ihn aber klar: «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man im Thurgau findet, stellt man lokal an.» Allerdings suchten die Personal­abteilungen nicht nach Nationalitäten, sondern nach Stellenprofilen. «Die Rekrutierung darf nicht an der Landesgrenze Halt machen», sagt Neuweiler mit Blick auf Spezialisten, die in der Schweiz Mangelware sind.

Als Willi Kowatsch vor 34 Jahren seine erste Stelle in der Schweiz antrat, gehörte er noch nicht zu den gesuchten Spezialisten. «Nach der Lehre und der Bundeswehr wollte ich etwas Neues ausprobieren», erzählt der kräftig gebaute Mann im Sitzungszimmer der Neuweiler AG.

Auf Inserat in der «Schwarzwälder Zeitung» beworben

Kowatsch, mittlerweile 58, hat bei der SIG in Schaffhausen angefangen. «Ich habe ein Inserat in der Schwarzwälder Zeitung gesehen und mich beworben.» Das Geld habe damals keine Rolle gespielt.

«Ich bin in einer Zeit in die Schweiz gekommen, als der Franken saumässig schlecht gegenüber der D-Mark dastand.»

Bei seiner ersten Anstellung in Schaffhausen – schon damals als Leiter der Schlosserei – lernte Kowatsch die Gebrüder Neuweiler kennen. Sie waren es, die ihn nach einem Abstecher zu den SBB vor bald 12 Jahren nach Kreuzlingen holten. «Ich wollte zurück in die Metallbranche», begründet Kowatsch seine Entscheidung. Bei den SBB hatte er sich um den Unterhalt von Zügen gekümmert, bei der Neuweiler war er wieder näher am Stahlbauschlosser, zu dem er in Deutschland ausgebildet worden war.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber ist Kowatsch einer von fünf Grenz­gängern. «Vor 30 Jahren waren es noch 15 bis 20», sagt Christian Neuweiler. Einer der Gründe für den Rückgang: «Unsere erste Anlaufstelle in der Rekrutierung von neuem Personal ist das regionale Arbeitsvermittlungszentrum RAV.» Die Lösung habe sich bewährt, und auf das Ausland greife man nur in Spezialfällen zurück.

«Schweissingenieure sind hier Mangelware. Wir haben diese Stelle schon zweimal mit Deutschen besetzt.»

Das Schweizer Sozialsystem als Magnet

Willi Kowatsch ist nicht aus finanziellen Überlegungen in die Schweiz gekommen, aber unter anderem ihretwegen geblieben. «Es ist für mich heute lukrativ, hier zu arbeiten.» Das Säulensystem der Schweiz gebe es in Deutschland nicht. Als Grenzgänger wird Kowatsch seine Rente von der Schweizer AHV erhalten.

«Wenn ich mal aufhöre, kann ich beruhigt in Rente gehen.»

Das Beispiel von Willi Kowatsch zeigt, dass sich Ausländer in der Schweiz finanzielle Vorteile erarbeiten können. Das Vorurteil der Schweizer Firmen, die billige Arbeitskräfte aus Deutschland einstellen, bestätigt Christian Neuweiler nicht: «Das Eintrittsgehalt von Grenzgängern ist teilweise etwas tiefer, aber das gleicht sich aus.»

Christian Neuweiler unterscheidet bei seinen Angestellten nicht zwischen Schweizern und Ausländern. Andrea Stalder

Es sei wichtig, ein transparentes Lohnsystem zu haben. Darin würden, zumindest bei der Neuweiler AG, Ausländer und Schweizer genau gleich eingeteilt. «Jeder muss den Lohnzettel des anderen anschauen können, ohne sich dabei dumm vorzukommen», sagt Christian Neuweiler. Weder bei Personalentscheiden noch bei Lohnstufen spiele die Nationalität eine Rolle, versichert er, und Kowatsch pflichtet ihm bei: «Wir haben ein Lohnsystem, das sich nach Alter, Erfahrung und Leistung richtet.»

120 Kilometer und fast zwei Stunden Arbeitsweg pro Tag

Wenn Willi Kowatsch durch die Hallen der Schlosserei geht, nimmt er sich Zeit für seine Angestellten. «Mit dem hier bin ich unzertrennlich. Wir haben am gleichen Tag hier angefangen», stellt er einen Kollegen vor.

Das gute Arbeitsklima ist ihm einiges wert: Noch vor sechs Uhr verlässt Kowatsch jeden Morgen sein Haus in Geisingen bei Donaueschingen und nimmt 60 Kilometer bis nach Kreuzlingen unter die Räder. Abends muss er wieder zurück. «Den Arbeitsweg bin ich gewohnt, er ist für mich kein Nachteil», sagt Kowatsch. Das Einzige, was stört: «Ich muss jeden Abend durch den Verkehr im Ballungszentrum Konstanz-Kreuzlingen.» Für ein faires Lohnsystem, eine Führungsposition in einer Firma direkt am Bodenseeufer und eine gesicherte Rente nimmt es Kowatsch in Kauf.

Nachgefragt

Thomas Niederberger ist seit 1. März 2018 Stadtpräsident von Kreuzlingen.. Donato Caspari

In Kreuzlingen arbeiten über 1300 Grenzgänger – klarer Kantonsrekord. Grund zur Sorge?

Thomas Niederberger: Unsere Grenzgänger kommen vor allem aus dem Raum Konstanz, arbeiten in Betrieben in der ganzen Stadt und machen sich kaum bemerkbar. Seit ich hier Stadtpräsident bin, waren sie noch nie ein Thema. Auch aus der Bevölkerung habe ich bisher nichts Negatives vernommen.



Profitiert Kreuzlingen von ihnen?



Zumindest indirekt. Der Vorteil liegt in erster Linie bei den Unternehmen, die mit Fachkräften aus dem Ausland dem Personalmangel entgegenwirken können. Geht es den Unternehmen gut, hat das natürlich einen positiven Effekt auf die Stadt. Zudem bezahlen die Grenzgänger die Quellensteuer und leisten so einen Beitrag an die Infrastruktur.