Zweiter Corona-Fall in Appenzell Ausserrhoden Die Frau befindet sich schon seit geraumer Zeit in Quarantäne. Es geht ihr aber den Umständen entsprechend gut. Medienmitteilung 09.03.2020, 14.30 Uhr

Die Verhaltensempfehlungen des Bundes im Umgang mit dem Corona-Virus.

Benjamin Manser

Die am Corona-Virus erkrankte Frau in Appenzell Ausserrhoden befand sich bereits seit einiger Zeit unter Quarantäne. Am vergangenen Wochenende zeigte sie erste Symptome. Die Probe, welche vom Spital Herisau entnommen wurde, stellte sich als positiv heraus.