Motorradboom im Appenzellerland: Das sagt die Polizei dazu

ZWEIRADSAISON Motorradboom im Appenzellerland: Verkaufszahlen der letzten Monate übertreffen die Erwartungen Gute Zeiten für Motorradhändler: Die Verkaufszahlen in den Jahren 2020 und 2021 sind deutlich höher als in den Jahren zuvor. Die Gründe hierfür sind vielfältig und haben nicht nur mit der Pandemie zu tun. Astrid Zysset 06.08.2021, 05.00 Uhr

Seit ein paar Monaten sind deutlich mehr Motorradfahrer auf den Appenzeller Strassen unterwegs. Eine Zunahme an Lärmklagen oder Unfällen hat die Polizei jedoch nicht registriert. Bild: Max Tinner

Er ist zufrieden. Dieses und vergangenes Jahr laufe sein Geschäft «deutlich besser» als die Jahre zuvor, sagt Thomas Hanel, Inhaber des Motorradfachgeschäftes «Velos Motos Hanel» in Stein. Die Nachfrage sei sogar dermassen hoch, dass es zu Lieferengpässen kam. Hanel war gezwungen, Wartelisten einzuführen. Die Ursache für den Boom sieht er in den Kategorienänderungen, die auf Anfang 2021 wirksam wurden. 2020 war noch das letzte Jahr, in welchem die über 25-Jährigen direkt auf Maschinen mit einer Leistung über 35 kW einsteigen durften.

Das ist neu nicht mehr möglich. Die Bedingungen haben sich verschärft. Neu muss, wer Maschinen über 35 kW fahren will, eine Prüfung ablegen und vorweisen, dass er zuvor zwei Jahre unfallfrei ein Motorrad mit maximal 35-kW-Leistung fahren konnte. Und noch etwas änderte sich auf 2021: Jugendliche ab 16 Jahren dürfen bereits ein Motorrad mit 125 ccm fahren. Die Jahre zuvor mussten sie hierfür das 18. Lebensjahr erreicht haben.

Alles in allem: Kategorienänderungen, die zu einem regen Kaufverhalten 2021 wie auch 2020 führten. Schweizweit wurden 2020 insgesamt 50'120 neue Motorräder zugelassen. 2019 waren es noch 42'654. Im Detail zeigt sich: In Appenzell Ausserrhoden wurden 2019 227 Motorräder zugelassen. 2020 waren es 289. Das entspricht einer Zunahme von 27,3 Prozent.

Grosse Schwankungen in den Verkaufszahlen

Hanel führt jedoch aus, dass diese Zahlen Schwankungen unterworfen sind. «Viele, die sich jetzt für ein Motorrad entschieden haben, sind wohl leider nur kurzfristige Fans, die es mal ausprobieren wollten», sagt er. Auch sei es möglich, dass die Coronapandemie zum Boom beigetragen habe. «Die E-Bike- wie auch die Wohnmobil-Branche haben ebenfalls profitiert. Alles, was man draussen in der Natur machen kann, erfreut sich grosser Beliebtheit.» Aber so schnell die rege Nachfrage auch gekommen ist, so schnell kann sie wieder abflachen.

«Sobald das Wetter wieder schlechter ist, kommt auch die Kundschaft weniger. Als Motorradhändler ist man wie ein Skiliftbetreiber den Witterungsbedingungen unterworfen: Ist das Wetter gut, hat man eine gute Saison. Ist es schlecht, bleibt der Umsatz aus.»

Noch sind die Vorzeichen aber gut. Besonders bei den Motorrädern mit 125 ccm Hubraum sei die Nachfrage nach wie vor sehr hoch. Aber auch Maschinen mit über 35-kW-Leistungen seien noch immer gefragt. Denn die Lernfahrausweise, die 2020 beantragt wurden, sind immer noch gültig. Wie gross das Umsatzplus in diesem und im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren genau ist, dazu konnte Thomas Hanel keine Angaben machen. Nur so viel: «Ich bin sehr zufrieden, wie es derzeit läuft.»

Mehr Verkäufe auch in Appenzell Innerrhoden

In Appenzell Innerrhoden wird überraschenderweise eine leichte Abnahme registriert. Dort sanken die Zahlen im Jahr 2020 von 94 auf 88. Trotzdem sind auch dort die Händler zufrieden. Wie gross das Umsatzplus ist, dazu wollte Elmar Neff, Inhaber von Neff Zweirad in Appenzell, keine Angaben machen. Er sei kein Zahlenmensch, gibt er an. Nur so viel: Seit Anfang 2020 laufe das Geschäft richtig gut. Einerseits ist dies den Kategorienänderungen geschuldet. So habe Neff eigenen Angaben zufolge mehr Motorräder mit über 35-kW-Leistung verkaufen können.

Andererseits habe der Branche wohl auch Corona in die Hände gespielt, mutmasst er:

«Alle Freizeiteinrichtungen waren geschlossen. Als Ausgleich zur Arbeit blieb nur noch zu wandern, sich aufs Velo oder eben aufs Motorrad zu setzen.»

Elmar Neff blickt zufrieden auf das vergangene Jahr wie auch auf 2021 zurück. Besser konnte es kaum laufen. Ein Wermutstropfen gibt es jedoch: Aufgrund der Pandemie komme es teilweise zu Lieferengpässen. Nicht jeder Nachfrage nach einem Motorrad könne umgehend nachgekommen werden.

Der Ostschweizerische Fahrlehrerverband AI, AR, SG, TG bestätigt auf Anfrage, dass sich 2020 und 2021 viele Motorradfahrer dazu entschlossen haben, den Fahrausweis zu erwerben. Vor allem 2020 seien die Grundkurse vielerorts ausgebucht gewesen. Allerdings gehe man davon aus, dass sich der Trend bereits in den kommenden Monaten wieder auf dem langjährigen Niveau einpendeln werde.

Nicht mehr Unfälle aufgrund des Booms

Dass deutlich mehr Motorräder auf den Ausserrhoder Strassen anzutreffen sind, hat auch die Ausserrhoder Kantonspolizei zur Kenntnis genommen. Unvorbereitet hat sie die Zunahme jedoch nicht getroffen. «Wir wussten, dass die Kategorienänderungen kommen, und dass es dementsprechend mehr Neuzulassungen geben wird», sagt Anton Sonderegger, Mediensprecher der Kantonspolizei Ausserrhoden, auf Anfrage. Grosse Auswirkungen des Motorradbooms erkenne er jedoch nicht. Weder kam es bislang zu mehr Unfällen noch zu vermehrten Lärmklagen.

Die Polizei reagiert auf die vielen Motorradfahrer mit Geschwindigkeits- wie auch technischen Kontrollen. Diese führt sie vor allem bei schönen Witterungsbedingungen durch. Dann nämlich, wenn besonders viele unterwegs sind. «Der Kanton Appenzell Ausserrhoden gilt aufgrund seiner kurvenreichen Strassen als beliebtes Ziel für Motorradfahrer. In erster Linie bei schönem Wetter merken wir dies», so Sonderegger weiter. Die am häufig befahrensten Strecken sind am Stoss, Richtung Rehetobel und vor allem auf der Schwägalp.