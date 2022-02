Zwei Jahre Pandemie: So hat sie das Appenzellerland gemeistert

Coronavirus Schulen, Kultur und Wirtschaft: So hat das Appenzellerland die zwei Jahre Pandemie bisher gemeistert Das Land befindet sich seit rund zwei Jahren in der Pandemie. Schutzmassnahmen und Lockdowns gehörten seitdem zum Alltag. Doch wie hat sich das Leben rund um das grassierende Virus entwickelt? Die Nachfrage und der Blick zurück. Astrid Zysset und Selina Schmid Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Coronaschutzmassnahmen gelten nun seit fast zwei Jahren. Im März 2020 wurden die ersten veranlasst. Bild: Philipp Guelland / EPA

Seit zwei Jahren hat das Coronavirus das Appenzellerland im Griff. Die Pandemie bedroht unsere Gesundheit, die Schutzmassnahmen veränderten unseren Alltag. Trotzdem ging das Leben weiter. Ein Hausarzt, ein Kurator und zwei Regierungsräte ziehen Bilanz.

Das Virus hatte eingeschlagen «wie eine Bombe». So umschreibt der Hausarzt Luzius Knöpfli aus Walzenhausen die Anfänge der Pandemie. Damals, Anfang März 2020, häuften sich die Infektionen in seiner Praxis. Die Fälle hatten alle einen Bezug zu Ischgl, derjenigen österreichischen Gemeinde, welche in den Nachrichten zum Corona-Hotspot werden sollte. Eine Woche später betreute Knöpfli dann den ersten Coronapatienten (86) der Ostschweiz, der am Virus verstarb. Mittlerweile wurden im Kanton 74 Todesfälle registriert und laut Bundesamt für Gesundheit gab es bislang fast 27'000 laborbestätigte Fälle.

Die Furcht vor einer Ansteckung war auch in der Praxis in Walzenhausen gross. Mit Masken und geöffnetem Fenster wurde gearbeitet, die Abstriche bei den Patientinnen und Patienten erfolgten in der Tiefgarage. Die Anzahl Infizierter und auch diejenige der Todesfälle häuften sich. «Mit der Angst vor einer Infektion muss man als Mediziner lernen zu leben», so Knöpfli. Dennoch gibt er zu, dass die ersten Wochen im März 2020 an die Substanz gingen. Heute gehört die Gefahr zum Alltag. Mehr noch: Sie scheint zu verschwinden. Knöpfli sagt:

«Die Pandemie ist vorläufig beendet.»

Luzius Knöpfli ist Hausarzt in Walzenhausen. Bild: APZ

Das hätte er bereits im vergangenen November erkannt, als er auf einen Artikel einer südafrikanischen Ärztin stiess, welche die damals aufgekommene Omikron-Variante und den weiteren Verlauf der Pandemie als eine der ersten beschrieb. Als hochansteckend taxierte sie diese Virusmutation, aber auch als weniger gefährlich als die bisherigen Alpha- und Delta-Varianten.

Rund 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung hatten bislang Kontakt zum Virus, sei es durch eine Impfung oder durch eine Genesung. Knöpfli ist der Überzeugung, dass jetzt allfällige Schutzmassnahmen nicht mehr wirken, da Omikron zu ansteckend sei. Da der Schutz durch die Boosterimpfungen aber aktuell noch hoch ist und die grassierende Variante weniger Schaden anrichtet als die vorangegangen, könne nun eine langfristige Grundimmunisierung der Menschheit eintreten.

Und wie erging es der Ausserrhoder Volkswirtschaft in Zeiten der Pandemie? Daniel Lehmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, beantwortet diese Frage differenziert: «Es gibt Branchen, die wurden sehr hart getroffen. Für andere gab es kaum wirtschaftliche Einschränkungen.» Nicht ausser Acht zu lassen, sei auch die personelle Betroffenheit, ergänzt der Amtsleiter. Alle Unternehmungen sahen sich mit Investitionen in den Schutz ihrer Arbeitnehmenden konfrontiert. Viele hatten auch das erste Mal auf Homeoffice gesetzt, was eine interne Neuorganisation zur Folge hatte.

Daniel Lehmann ist Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Bild: PD

«Betroffen in irgendeiner Form waren von der Pandemie fast alle, aber eben: Nicht alle im gleichen Ausmass.»

Staatliche Unterstützung gab es in Form von Covid-Krediten über die Banken, über einen Corona-Nothilfefonds, über Kurzarbeitsentschädigungen oder über Härtefallgelder. Bislang wurden über das Programm der Härtefallmassnahmen rund neun Millionen Franken für die erste Tranche bis Ende Juni 2021 ausbezahlt, die zweite Tranche bis Ende Jahr 2021 hat der Regierungsrat unlängst bewilligt.

Kurzarbeitsentschädigungen haben während dieser zwei Jahre über 850 Unternehmungen bezogen. Insgesamt zieht Lehmann ein positives Fazit zur Staatshilfe. «Wir haben gut, rasch und effizient reagiert.» Das lässt sich auch in der Anzahl Konkurse ablesen, die in den vergangenen zwei Jahren nicht merklich anstieg. Das Ziel eines Strukturerhaltes hatten die Massnahmen jedoch nie. Möglich auch, dass einige Unternehmen Einbussen verzeichnen mussten, die in keiner staatlichen Unterstützung mündeten.

Einige Konkurse werden wohl auch erst in ein paar Jahren folgen, wenn die Kredite oder Darlehen zurückbezahlt werden müssen. Dessen ist sich Lehmann bewusst. «In einigen Branchen könnte Corona wohl noch zu einer Bereinigung führen.»

Wie verhältnismässig glimpflich die Ausserrhoder Wirtschaft durch die Pandemie gekommen ist, hat auch Regierungsrat Yves Noël Balmer überrascht. Als Gesundheitsdirektor kennt er nämlich auch die andere Seite. Gemessen an der Grösse der Bevölkerung hatte der Kanton stets relativ hohe Fallzahlen. So hohe, dass die Anzahl Betten auf der Intensivstation dreimal (einmal im Herbst 2020 und zweimal 2021) bis zu 60 Prozent ausgelastet gewesen war. Ein «enorm hoher Wert», wie Balmer zu bedenken gibt. Patientinnen und Patienten mussten damals vorübergehend in ausserkantonalen Spitälern untergebracht werden.

Regierungsrat Yves Noël Balmer ist Vorsteher des Departementes Gesundheit und Soziales. Bild: PD

Doch woran lag es, dass die Fallzahlen in Appenzell Ausserrhoden stets dermassen hoch waren? Hätte die Politik die Bevölkerung mehr sensibilisieren müssen? Der Gesundheitsdirektor sagt:

«Nein, wir haben alles gemacht, was wir konnten.»

Der Grossteil der Bevölkerung hätte sich auch gut an die Massnahmen gehalten. «Das Wesen des Appenzellers ist aber freiheitsliebend. Darum hatte sich eine Minderheit immer gesträubt, ausreichend Vorsicht vor einer Infektion walten zu lassen.» Heute wisse er, so Balmer weiter, dass man niemals alle Bürgerinnen und Bürger vom Sinn der Massnahmen oder auch von der Notwendigkeit des Impfens überzeugen kann. «Das muss ich das nächste Mal einfach einkalkulieren.»

Regierungsrat Alfred Stricker ist Vorsteher des Departementes Bildung und Kultur. Bild: PD

Im Spannungsfeld der Kritik fanden sich auch die Schulen wieder. Einige Eltern fanden die Schutzmassnahmen zu gering, andere wollten die Freiheiten ihrer Kinder nicht einschränken. «Appenzell Ausserrhoden hat sich an den Schulen für eine sehr differenzierte Strategie aus der Kombinationen von verschiedenen Massnahmen entschieden», sagt der Ausserrhoder Bildungsdirektor Alfred Stricker.

Sowohl die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) wie auch die Vereinigung der Kinderärzte Schweiz befürworteten, dass Kinder und Jugendliche möglichst normal die Schule besuchen, auch wenn mehrere Ansteckungen vorkommen. An diesen Weg hielt sich auch Appenzell Ausserrhoden.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Zu ausserordentlich vielen Ansteckungen kam es nicht. Die Volksschule (1. Schuljahr bis 11. Schuljahr) besuchen im gesamten Kanton rund 5900 Lernende. Auf der Sekundarstufe II (Kantonsschule Trogen und im Berufsbildungszentrum Herisau) sind es 1400 Lernende. Von Mitte November 2020 bis Ende Januar 2022 waren pro Woche zwischen 0 und 272 Lernende der Volksschule in Isolation, das heisst, die Positivitätsrate betrug 0 bis 4,61 Prozent. Auf der Sek II-Stufe wurden in demselben Zeitraum zwischen 0 und 1,93 Prozent positiv auf das Coronavirus getestet. In absoluten Zahlen sind dies 0 bis 27 Lernende. Hospitalisiert wurde keines der Kinder.

Stricker zieht dementsprechend ein positives Fazit: «Seit Pandemiebeginn standen folgende Oberziele im Zentrum: Bildung und soziale Kontakte ermöglichen und gleichzeitig die Folgen der Pandemie reduzieren. Vor diesem Hintergrund haben die Verantwortlichen auf allen Stufen permanent den Weg des ausgeglichenen Mittelwegs gesucht und meiner Meinung nach auch gefunden.»

Die Schulen mussten während des Lockdowns wochenlang schliessen. Auch Freizeitbetriebe und Institutionen durften keine Besuchenden mehr empfangen. Roland Scotti, Kurator des Kunstmuseums Appenzell, hat aus der Pandemie gelernt:

Roland Scotti, Kurator des Kunstmuseums Appenzell. Bild: Ralph Ribi

«Man kann sich nicht darauf verlassen, dass alles in gewohnten Bahnen weiterläuft.»

Die Absagen vieler Veranstaltungen seien eine Katastrophe gewesen. «Kulturschaffende mussten auf ihr Einkommen verzichten und für uns Organisatoren war es manchmal frustrierend.» Die Ausfallentschädigungen durch den Kanton Appenzell Innerrhoden seien zwar unkompliziert zu bekommen gewesen, hätten aber nur gut zwei Prozent der Gesamtausgaben abgedeckt. Vom kleinen Team der Heinrich-Gebert-Kulturstiftung war Flexibilität gefordert.

Das Kunstmuseum Appenzell wurde überrascht von einem neuen Besuchersegment aus der Westschweiz. Scotti sagt: «Die Pandemie liess die Schweizerinnen und Schweizer ihr eigenes Land neu entdecken. Unsere Empfangsmitarbeitenden merkten das, weil sie plötzlich fast nur Französisch sprechen mussten.»

Für Roland Scotti hat die Pandemie gezeigt, dass die Kultur den Menschen viel geben kann. Er sagt: «Unsere Arbeit ist einem anonymen Publikum gewidmet. Bisher haben wir seinen Hunger nach Kultur vermutet, durch die Pandemie wissen wir, dass er da ist.» 2020 verzeichneten die zwei Institutionen der Heinrich-Gebert-Kulturstiftung in Appenzell zehn Prozent mehr Besucher als im Vorjahr – trotz rund vier Monaten Schliessung: «Das war für uns ein grosser Erfolg.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen