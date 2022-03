Hallenbadverbund: Nachbarn ziehen nicht mit

Zusammenschluss Trotz drohender Erhöhung der Eintrittspreise im Sportzentrum Herisau: Hinterländer Gemeinden lehnen Beitritt zum Hallenbadverbund ab Herisau wird Teil der regionalen Verbundlösung. Weil viele Auswärtige das Sportzentrum besuchen, könnte dies Auswirkungen auf die Nachbargemeinden haben. Aus verschiedenen Gründen wollen sich diese der Lösung nicht anschliessen. Jesko Calderara, Ramona Koller Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Voranschlag 2022 der Gemeinde Herisau ist alleine für das Hallenbad ein Defizit von rund 494’000 Franken vorgesehen. Dabei sind die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Bild: APZ

Herisau wird Teil des neu gegründeten Hallenbadverbunds der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee. 14 Gemeinden sind daran beteiligt. Die Betriebskosten dieser Hallenbäder werden künftig durch freiwillige Pro-Kopf-Beiträge der beteiligten Verbundgemeinden unterstützt. Modellrechnungen haben ergeben, dass die Gemeinde Herisau als Betreiberin des Sportzentrums mit einem jährlichen Beitrag von 30’000 Franken rechnen darf. Die Zahl beruhe auf den Eintrittszahlen von vor der Coronapandemie, erklärt der Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde, Johannes Wey.

Johannes Wey ist Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Herisau. Bild: PD

Personen, die nicht in einer Verbundgemeinde wohnen, sollen ab September für den Eintritt ins Hallenbad tiefer in die Tasche greifen. Während ein Einzeleintritt für erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner der Verbundgemeinden acht Franken kostet, sollen Auswärtige künftig zwölf Franken bezahlen – also anderthalbmal so viel. Bei Kindern beträgt der Eintritt künftig 7.50 Franken anstelle von fünf Franken. Doch wie viele Personen wird das betreffen? Über einen begrenzten Zeitraum im Jahr 2018 wurden die Besucher befragt. «Gut ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer stammt nicht aus einer Hallenbad-Standortgemeinde.» Wey vermutet:

«Die Erhebung wurde aber vor der Coronapandemie gemacht und das Verhältnis dürfte sich in der Zwischenzeit zu mehr Einheimischen verschoben haben.»

Daher lasse sich auch nicht abschätzen, welche Mehreinnahmen der Preisaufschlag für Auswärtige generieren wird. Sie sollten die Beiträge aus dem Hallenbadverbund aber deutlich übertreffen, sagt Wey.

Der Anstoss für die Studie und den daraus resultierenden Verbund war, dass Hallenbäder nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Auch das sich im Besitz der Gemeinde befindliche Sportzentrum Herisau, schreibt seit Jahren rote Zahlen. So ist für das Jahr 2022 vor dem Hintergrund der Coronapandemie im Voranschlag alleine für das Hallenbad ein Defizit von rund 494’000 Franken vorgesehen. Dabei sind die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Der Hallenbadverbund ist laut den Verantwortlichen der Regio ein Versuch, die Betriebsrechnung zu entlasten.

Auch andere Gemeinden haben kostenintensive Aufgaben

Margrit Müller-Schoch ist Gemeindepräsidentin von Hundwil. Bild: PD

Vom Beitritt Herisaus zum Hallenbadverbund betroffen sind unter anderem Hundwil und Stein, die das Sportzentrum für das Schulschwimmen nutzen. Zudem besuchen auch Gäste aus den umliegenden Gemeinden das Hallenbad. Die Reaktionen zur angestrebten Regelung fallen bei den Hinterländer Gemeinden dementsprechend negativ aus. Gemäss der Hundwiler Gemeindepräsidentin und PU-Kantonsrätin Margrit Müller-Schoch braucht es zwar eine kostendeckende und verursachergerechte Lösung.

«Ich finde es aber heikel, spezifisch Hallenbäder zu unterstützen.»

Es gebe noch andere kostenintensive Themen. Generell habe wohl jede Gemeinde eine Sonderlast zu tragen, sagt Müller-Schoch. «Dazu gehören auch Freibäder und bei uns in Hundwil der Unterhalt des Säntis-Bergweges.» Im Rahmen der anstehenden Revisionen des Finanzausgleichsgesetzes wurde die Berücksichtigung der Zentrumslasten diskutiert.

Aus diesen Gründen ist für den Gemeinderat Hundwil der Beitritt zum Hallenbadverbund kein Thema. «Würden wir das als Gemeinde unterstützen, könnte wohl nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung davon profitieren», sagt die Gemeindepräsidentin. Hundwil nimmt deshalb in Kauf, künftig für das Schulschwimmen in Herisau tiefer in die Tasche greifen zu müssen.

Zweifel an der Praktikabilität des Verbunds

Andreas Gantenbein ist Gemeindepräsident in Waldstatt. Bild: PD

Dem Verbund fernbleiben wird auch die Gemeinde Waldstatt. «Der Gemeinderat ist von dieser Lösung nicht überzeugt», sagt Gemeindepräsident Andreas Gantenbein. Jedes Dorf habe seine Eigenheiten, welche auch als Standortvorteil verkauft würden. Auch Waldstatt habe eine Badi, welche Kosten verursacht, sagt Gantenbein. «Den Waldstätterinnen und Waldstättern ist das Schwimmbad aber etwas wert.» Bei der letzten grossen Sanierung und Erneuerung hätten sie erfolgreich bei den Nachbargemeinden um finanzielle Unterstützung angeklopft. Wenig sinnvoll ist für Gantenbein, Zentrumslasten wie den Betrieb eines Hallenbads über den Finanzausgleich abzugelten.

Ueli Frischknecht ist Gemeindepräsident in Schwellbrunn. Bild: PD

Ähnlich argumentiert der Schwellbrunner Gemeindepräsident Ueli Frischknecht. Er gibt zu bedenken:

«Ob der Finanzausgleich das richtige Instrument ist, um die finanziellen Lasten auf andere Gemeinden zu übertragen, bezweifle ich.»

Die aktuelle Gesetzgebung siehe dies abgesehen davon nicht vor, sagt Frischknecht. Der Gemeinderat Schwellbrunn lehnt aktuell einen Beitritt zum Hallenbadverbund ab. Im Sinne der Sache sei die Bündelung der Kräfte für die Betroffenen sicher sinnvoll, sagt Frischknecht.

Ungleichbehandlungen sind grundsätzlich zulässig

Benjamin Schindler ist Professor für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Unterschiedliche Eintrittspreise bei Hallenbädern gibt es bereits heute, beispielsweise im Rheintal. Trotzdem stellte sich die Frage, ob solche Ungleichbehandlungen mit dem Rechtsgleichheitsgebot der Bundesverfassung vereinbar sind. Gemäss Benjamin Schindler, Professor für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen, sind unterschiedliche Tarife grundsätzlich zulässig, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt.

Ein solcher liegt hier vor, weil die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbundgemeinden über ihre Steuern bereits einen Beitrag an die Kosten der Hallenbäder geleistet haben. Gerade für eine kleine Gemeinde seien dies grosse Investitionen und könnten sich auch auf den Steuerfuss auswirken, sagt Schindler.

Grundsätzlich wären unterschiedliche Gebühren für Personen mit Wohnsitz in einer Verbundgemeinde und für solche, die nicht dort wohnen, somit rechtlich zulässig. Das hat das Bundesgericht in älteren Entscheiden festgehalten. Dabei ging es allerdings nicht um Schwimmbadeintritte, sondern beispielsweise um Jagdpatentgebühren im Kanton Bern. Letztlich komme es aber immer auf die konkrete Ausgestaltung an, sagt Schindler. Er erwähnt in diesem Zusammenhang Aspekte wie die absolute Höhe der Gebühr und die Frage, wo diese geregelt ist. Eine definitive Beurteilung ist nach Einschätzung von Schindler somit erst möglich, wenn die konkrete Ausgestaltung der Gebührenordnung vorliegt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen