Zusammenschluss Wegen der Turbulenzen im Gemeinderat: Grub soll mit Heiden oder Eggersriet fusionieren Grub erlebt turbulente Zeiten. Wegen der vielen Abgänge im Gemeinderat drohte die Zwangsverwaltung durch den Kanton. Im letzten Moment konnte dies abgewendet werden. Diese Schwierigkeiten ruft nun das Komitee «Gemeinsam stark statt allein und verstritten» auf den Plan. Es fordert, dass die Vorderländer Gemeinde mit Heiden oder Eggersriet fusioniert. 01.04.2022, 05.00 Uhr

Blick auf die Gemeinde Grub: Die Idylle trügt. Bild: Martina Basista

In der Ausserrhoder Gemeinde Grub überschlagen sich die Ereignisse. Nach dem Massenexodus aus dem Gemeinderat und den fehlenden Kandidaturen drohte aufgrund von nur noch zwei übrig gebliebenen Exekutivmitgliedern die Zwangsverwaltung durch den Kanton.

Am Wochenende wurde öffentlich, dass die «Schande von Grub» (Zitat aus einem Tiktok-Beitrag) wohl abgewendet werden kann. Genau eine Woche vor dem Urnengang vom 3. April haben sich vier Kandidatinnen und Kandidaten bereit erklärt, als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte auszuhelfen.

Doch nicht genug: Nun ist bekannt geworden, dass ein breitabgestütztes Komitee eine Gemeindefusion mit Heiden oder Eggersriet anstrebt, auch dies wegen der Wirren im Gemeinderat. Der Pressesprecher des Komitees «Gemeinsam stark statt allein und verstritten», kurz GSSAUV, erklärte der «Appenzeller Zeitung»:

«Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Gemeinde Grub nur unter grösster Anstrengung die elementarsten Aufgaben bewältigen kann. Das reicht für die Zukunft aber bei weitem nicht. Dieses Dahinsiechen ist unwürdig und muss gestoppt werden.»

Kantonswechsel nicht einfach

Das Komitee hat nun eine Initiative lanciert, die den Gemeinderat beauftragen will, Verhandlungen für eine Fusion zu führen. Die Initianten schlagen einen Zusammenschluss mit dem Ausserrhoder Nachbar Heiden oder der St.Galler Gemeinde Eggersriet vor. Der Pressesprecher, der anonym bleiben will, erklärt: «Eine Fusion der beiden Grub ist naheliegend, ein Kantonswechsel aber nicht einfach.» Für Heiden sprechen ebenfalls die unmittelbare Nähe sowie der Coop, der bei den Grubern seit jeher als Einkaufsladen beliebt sei.

In Heiden und Eggersriet will man die Initiative nicht kommentieren. Man könne sich eine Fusion vorstellen, wenn der Kanton die finanziellen Unterschiede ausgleiche, heisst es aus den beiden Gemeindeverwaltungen lediglich. Der Steuerfuss in Heiden beträgt derzeit 3,7, in Grub 4,0.

Bekannte Gruber wie Ständerat Andrea Caroni wollen sich derzeit ebenfalls nicht äussern. Zu kantonalen oder kommunalen Vorlagen nehme er nie Stellung, hält der FDP-Politiker fest. Wer die Initianten sind, ist unklar. Man wolle anonym bleiben, damit nicht die Personen, sondern die Sache im Vordergrund stehe.

Kann Pargätzi Präsident bleiben?

In Ausserrhoden sind Gemeindefusion das Thema der Stunde. Der Kantonsrat hat sich kürzlich mit dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» befasst. Diese will die Gemeindenamen aus der Kantonsverfassung streichen und den Weg für Fusionen von unten ebenen. Die Regierung schlägt hingegen vor, aus den 20 Gemeinden 4 zu machen. Aktuell läuft die Volksdiskussion. «Falls sich das Volk an der Urne für den Vierervorschlag ausspricht, ist unsere Initiative natürlich obsolet», sagt der Pressesprecher.

Pikant am Fusionsvorschlag. Andreas Pargätzi hat kürzlich seinen Rücktrick als Gemeindepräsident bekanntgegeben – mit einer kuriosen Begründung: Er demissionierte, weil seine bisherige Wohnung veräussert wird und er in einer anderen Gemeinde fündig wurde. Nun wird im Dorf gemunkelt, dass er dennoch Gemeindepräsident bleiben könnte, da Pargätzi in einer der beiden möglichen Partnergemeinden wohne. Doch das ist nicht verifiziert. Der scheidende Gemeindepräsident stellte eine Stellungnahme in frühestens 14 Tagen in Aussicht. (hik)