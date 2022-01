Teufen erhält Unicef-Label "Kinderfreundliche Gemeinde"

Zum dritten Mal ausgezeichnet «Kinderfreundliche Gemeinde»: Teufen bekommt Unicef-Label verliehen Nach 2012 und 2017 bekam die Gemeinde Teufen am Freitagmorgen erneut das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» verliehen. Mit dieser Auszeichnung geht ein Massnahmenpaket einher, das die Mittelländer Gemeinde in den kommenden Jahren umsetzen will. Astrid Zysset 28.01.2022, 18.00 Uhr

Anja Bernet, Teamleiterin Unicef Schweiz und Fürstentum Liechtenstein, Muriel Frei, Gemeinderätin, und Reto Altherr, Gemeindepräsident. Bild: Astrid Zysset

Die Gemeinde Teufen hat zum dritten Mal das Unicef-Label Kinderfreundliche Gemeinde verliehen bekommen. Die Übergabe fand am Freitagmorgen im Ratssaal des Gemeindehauses im kleinen Rahmen statt. Anwesend waren Anja Bernet, Teamleiterin Unicef Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, Vertreter der Gemeinde sowie der Projektgruppe, bestehend aus Delegierten der Schulen, der Jugendarbeit, der Kinderhorte wie auch der Gemeindeverwaltung. Diese Gruppe hatte in den vergangenen vier Jahren intensiv daran gearbeitet, Massnahmen umzusetzen. So wurden unter anderem der Elternrat institutionalisiert, Tempo-30-Zonen vorangetrieben und ein Spielplatzkonzept erarbeitet, das dem Gemeinderat demnächst vorgelegt wird.

Bernet lobte die Anstrengungen: «Die Gemeinde war in der Pandemie extrem gefordert. Dass Kinder- und Jugendthemen in der Agenda in dieser Zeit dennoch hoch gewichtet werden, bedarf einer Anerkennung.» Gemeindepräsident Reto Altherr freute sich ebenfalls, dass nach 2012 und 2017 Teufen erneut das Label überreicht bekommt. Der Spruch «Der Weg ist das Ziel» treffe auch auf die Zertifizierung zu, so Altherr. «Im strategischen Bereich gibt sie uns wertvolle Inputs für weitere künftige Massnahmen.»

Nächste Massnahmen stehen unter dem Motto Partizipation

Insgesamt 50 Gemeinden in der Schweiz bekamen mittlerweile das Label verliehen. Teufen ist die einzige im Appenzellerland. «Die Rezertifizierung ist eine Anerkennung für die Anstrengungen, die bislang getätigt wurden, und zugleich eine Motivationsspritze zur Umsetzung der nächsten Ziele», so Bernet. Teufen hat sich auch für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Vier Schwerpunkte wurden gesetzt. Die beinhalten die Organisation von Informationsanlässen, an welchen Kinder und Jugendliche über politische Entscheide, welche sie betreffen, in Kenntnis gesetzt werden sollen. Der Informationsfluss zwischen den Verantwortlichen der Bereiche Kinder, Jugend und Familien soll verstärkt, eine Jugend-App lanciert sowie ein Raum für über 16-Jährige geschaffen werden. Wie die zuständige Gemeinderätin Muriel Frei, Kinder- und Jugendkommission, ausführte, stehen aber die genaue Ausgestaltung der Massnahmen oder auch der Standort des Raumes derzeit noch nicht fest.

Die Verleihung des Labels honoriert aber ohnehin weniger die Ziele und Massnahmen, die definiert werden, sondern vielmehr der Prozess, der zur Erreichung führt. Wie Bernet betonte, sei die Zertifizierung kein Punkte-, sondern ein Prozesslabel. Will heissen: Unicef begleitet und berät die Gemeinden in der Umsetzung der Massnahmen.