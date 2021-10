Zukunft für die Unterflurbehälter ist ungewiss

Entsorgung Nach dem Nein im Grossen Rat: Zukunft der Innerrhoder Unterflurbehälter ist ungewiss Am Montag hatte der Grosse Rat den Drei-Millionen-Kredit für ein flächendeckendes Netz aus Unterflurbehälter abgelehnt. In der Kantonsverwaltung und den Kehricht-Zweckverbänden bedauert man den Entscheid. Selina Schmid 27.10.2021, 17.00 Uhr

159 Unterflurbehälter hätten im ganzen Kanton Appenzell Innerrhoden platziert werden sollen. Der Grosse Rat entschied sich jedoch dagegen. Urs Bucher

«Mit dem Entscheid des Grossen Rats werden wir das flächendeckende Netz auf Unterflurbehältern, wie wir es vorgesehen hatten, nicht umsetzen können.» Das sagt der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann am Mittwoch auf Anfrage. Das Parlament hatte in seiner Session am Montag den Antrag der Standeskommission für einen Kredit in der Höhe von 3 Millionen Franken abgelehnt.

Damit hätten in den kommenden acht Jahren 159 Unterflurbehälter finanziert und gebaut werden sollen. Der Kredit wäre per Verursacherprinzip beispielsweise über die Kehrichtgrundgebühr bezahlt worden. Stattdessen werden im Rahmen eines bereits budgetierten Pilotprojekts nur punktuell an neuralgischen Punkten Behälter ausserhalb der Baugebiete umgesetzt, sagt Ulmann. Der Entscheid des Grossen Rats als Volksvertreter sei zu akzeptieren.

Der Grosse Rat hat am Montag grundsätzlich an der Strassensammlung festgehalten, damit der Kehricht nicht maximal 350 Meter zum nächsten Behälter getragen werden muss. Etwa sprach sich Grossrätin Angela Koller vehement gegen einen Abbau des Service public aus.

Eine Frage der Organisation und Perspektive

Für Bauherr Ruedi Ulmann war dies auch das ausschlaggebende Argument gegen das Projekt. Ulmann sagt: «Natürlich haben die Unterflurbehälter den Nachteil, dass jene, die in den Siedlungsgebieten wohnen, ihren Kehricht am Morgen nicht mehr direkt vor ihrer Tür deponieren können.» Doch in Appenzell Innerrhoden habe es bereits Gebiete, ausserhalb der Bauzone, die bis anhin ihren Kehricht an die Sammelstellen fahren müssen.

Die Strassensammlung habe ebenfalls Nachteile, sagt Ulmann. Im Winter erschwert sie die Schneeräumung und der Kehricht, der am Abend vor der Sammlung vor der Haustür deponiert wird, könnte von Wildtieren aufgerissen werden. Ruedi Ulmann sagt: «Die Unterflurbehälter sind hier eine saubere, effiziente Lösung.» Man ist nicht an einen Sammlungstag gebunden, sondern kann über die ganze Woche den Kehrrichtsack deponieren.

Er ist überzeugt, dass sich eine Lösung finden würde für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, welche den Kehricht nicht zum nächsten Behälter tragen könnten. Es ist eine Sache der Organisation. Ulmann sagt: «Manchmal geht hier vergessen, dass auch betagte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen ihren Einkauf organisieren müssen.»

Landsgemeinde hätte Schlusswort haben sollen

Albert Kölbener ist Leiter der kantonalen Fachstelle für Umweltschutz und sitzt im Vorstand der A-Region. Sie organisiert die Kehrichtentsorgung im inneren Landesteil. Kölbener war darum an der Ausarbeitung des Unterflurbehälterkonzepts massgeblich involviert. Er sagt, dass der Nutzen der Unterflurbehälter eine Frage der Perspektive sei. Wer in dicht besiedelten Gebieten lebe, der hätte den Kehrichtsack bis zum nächsten Behälter bringen müssen.

«Wer aber etwas ausserhalb lebt, der muss schon jetzt den Kehricht an einen Sammelpunkt tragen. Mit den Unterflurbehältern wäre das aber jederzeit möglich gewesen.»

Kölbener bedauert, dass die Landsgemeinde nicht das Schlusswort bekam. «Hätte das Volk seine Meinung kundgeben können, wär die Sache klar.» Kölbener ist weiterhin überzeugt von einem überregionalen, gemeinsamen Abfallwesen. Den Entscheid des Grossen Rats vom Montag bedauert er ausserordentlich. «Wir haben uns damit vorerst die Möglichkeit auf ein kantonal koordiniertes Netz verspielt.»

Gesetzliche Grundlage wäre nun gegeben

Bauherr Ruedi Ulmann freut sich allerdings, dass der Grosse Rat dem Beschluss zugestimmt hat, dass der Kanton ein Netz an Unterflurbehältern erstellen kann. Die gesetzliche Grundlage hat der Grosse Rat am Montag geschaffen, womit es dem Kanton freisteht, punktuell Behälter zu bauen. In der A-Region gibt es zahlreiche Beispiele von Gemeinden, die daran arbeiten oder bereits erfolgreich ähnliche Konzepte umgesetzt haben. Schliesslich haben sich die Delegierten der A-Region klar für ein flächendeckendes Netz ausgesprochen.

Auch Geschäftsleiter der A-Region, Thomas Huber, wertet die Schaffung der Grundlage für die künftige Erstellung von Unterflurbehältern im Kanton als positiv. «Wie die Umsetzung aussehen wird und welche Strategien die Bezirke anstreben, ist aktuell nicht einschätzbar.»

Alex Arnold ist Verwaltungsratspräsident beim Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR). Der KVR organisiert unter anderem die Kehrichtabfuhr im Bezirk Oberegg. Er bedauert zwar den Entscheid, denn das Konzept wäre eine gute Lösung gewesen. Aus seiner Sicht ist es jedoch nachvollziehbar. Wie es in Oberegg weitergeht, sei noch ungewiss. An der nächsten Verwaltungsratssitzung Ende November werde man es thematisieren.