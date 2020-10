Zuerst lahmgelegt, dann überrannt: «Krone» Urnäsch legt erfolgreichen Kaltstart hin Die Coronakrise brachte die Pläne zur Wiedereröffnung des Hotel-Restaurants durcheinander. Das Sommergeschäft verlief dann aber überraschend positiv. Karin Erni 02.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im markanten Haus im Zentrum ist vieles neu. Bild: Karin Erni

In die Wiedereröffnung des Hotelrestaurants Krone in Urnäsch wurden grosse Hoffnungen gesetzt, denn der Betrieb ist eine der letzten noch verbliebenen Gaststätten im Dorf. Nach einer umfassenden Sanierung Anfang Jahr hätte der Betrieb am 1. April wieder starten sollen. Doch dann kam der Coronalockdown und die Eröffnung musste auf unbestimmt verschoben werden, erinnert sich der neue Geschäftsführer Markus Strässle.

«Ich musste das frisch eingestellte Personal gleich wieder in Kurzarbeit schicken.»

Eine weitere – wenn auch positive – Überraschung sei die schnelle Lockerung der Massnahmen gewesen. «Als am 11. Mai die Gastrobetriebe wieder öffnen durften, mussten wir den Betrieb innert fünf Tagen hochfahren.» Das sei eine grosse Herausforderung gewesen, sagt Strässle. «Wir hatten zuvor bewusst auf den Einkauf von Lebensmitteln verzichtet, um nichts fortwerfen zu müssen.» Nun mussten schnellstens Essen und Getränke bestellt, das Personal geschult und die veränderten Betriebsabläufe eingeübt werden. Die Küchenmannschaft musste sich mit der neuen Küche vertraut machen. Parallel dazu galt es, die strengen Coronahygienemassnahmen umzusetzen. Erfreulicherweise hätten die zahlreich erschienenen Gäste Verständnis gezeigt, wenn nicht immer alles auf Anhieb geklappt habe, sagt Strässle.

Geschäftsführer Markus Strässle in der hauseigenen Bilderausstellung. Bild: Karin Erni



Das Sommergeschäft habe sich dann ausgesprochen positiv entwickelt, sagt Markus Strässle. «Erstaunlich schnell haben wir erste Buchungen für Zimmer erhalten. Sogar einige Seniorengruppen, die Walter Höhener immer beherbergen durfte, haben sich wieder angemeldet.» In den Sommermonaten seien sie dann von Schweizer Touristen regelrecht überrannt worden, so Strässle. «Wir durften viele Westschweizer, Berner und Basler bedienen und beherbergen. Die Auslastung hat weit über 50 Prozent betragen.» Einzig der Seminarbereich hat sich von der Krise noch nicht erholt. «Wir haben zwar einzelne Anlässe, aber wir sind noch lange nicht auf dem Niveau vor Corona.»

Sanierung aufwendiger als geplant

Die Liegenschaft gehört der Krone Immobilien AG. Diese besteht aus einem breit abgestützten Aktionariat aus Firmen und Privatpersonen der Region. Die Betreiberin, die Säntis Gastronomie AG, besitzt ebenfalls einen Teil Aktien. Diese Finanzkraft ist ein Vorteil. Beim Umbau hatte sich gezeigt, dass die Bausubstanz schlechter war als vermutet. Alle Böden mussten herausgerissen und neu eingezogen werden. Dafür präsentiert sich das Säli im ersten Stock, das auch als Frühstücksraum für die Hotelgäste dient, nun im modernen Look. Eine grosse Verbesserung stellt auch der vergrösserte Durchgang auf die Terrasse dar. Sechs der insgesamt 27 Hotelzimmer wurden modern umgebaut. Aufgrund der verschiedenen Neuerungen strebt die «Krone» die Zertifizierung vom Zwei- zum Dreisternbetrieb an.

Sechs Zimmer wurden modern ausgebaut. Bild: Karin Erni

Die Personalsuche gestalte sich derzeit schwierig, sagt Markus Strässle. «Auf Stelleninserate hatten wir wenig Rücklauf, vielleicht weil viele Beschäftigte noch in Kurzarbeit sind.» Als Glücksfall bezeichnet er, dass die «Krone» zum grossen Unternehmen Säntis Gastronomie gehört und von dort jeweils Aushilfspersonal übernehmen kann. Strässle musste im letzten halben Jahr oft eigene Freitage opfern und selber Hand anlegen. Als langjähriger Gastgeber ist er sich das allerdings gewohnt. «Nach den Herbstferien wird es etwas ruhiger, denn über die Wintermonate werden wir Montag und Dienstag geschlossen haben.»

«Chrone Chäller» öffnet wieder

Seit dem 1. Oktober gibt es im Haus eine weitere Neuerung: Nadine Ammann und Regula Helg eröffnen in der Bar im Untergeschoss den «Chrone Chäller». Die beiden dürften vielen Nachtschwärmern bestens bekannt sein. Seit zehn Jahren sind sie nebenberuflich in diversen Lokalen und an Events der Region tätig – so im «Halli Galli», bei den «Siebenschläfern» und in der «Heimat». Die Frauen standen auch schon hinter der Bar in der «Krone», als sie noch zu den «Gade»-Lokalen von Paddy Schai gehörte. Die Architektin Ammann und die Lageristin Helg haben das Lokal über den Sommer gemeinsam mit vielen Helfern auf eigene Rechnung umgebaut. Es präsentiert sich nun hell und freundlich. Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag und Samstag ab 20 Uhr. (ker)

Hinweis:Derzeit sind in den Räumlichkeiten der Krone Urnäsch über 30 Bilder der Künstlerin Rosavita Düring ausgestellt. Die Rehetoblerin malt seit 1991 in einer selbstentwickelten Kreidetechnik und leitet eine eigene Malschule. Ihre bevorzugten Motive sind Tiere, Pflanzen und Landschaften