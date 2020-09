Zu starke Erhöhung, alle Gemeinderäte erhalten gleich viel: Die Wäldler Gemeindepräsidentin sucht Erklärungen für das Nein zum Entschädigungsreglement Die Behörden in der Vorderländer Gemeinde müssen vorläufig für die gleichen Entschädigungen arbeiten wie bis anhin. Gemeindepräsidentin Edith Beeler sieht zwei Ursachen für die Abstimmungsniederlage. Jesko Calderara 28.09.2020, 16.00 Uhr

Nach dem Entscheid vom Sonntag werden die Behördenmitglieder in Wald weiterhin gleich entschädigt wie heute. Bild: APZ

Edith Beeler ist Gemeindepräsidentin in Wald. Bild: Michael Genova

Ganz überraschend kam die Ablehnung des Entschädigungsreglements in Wald für Edith Beeler nicht. «Ich habe im Vorfeld einige kritische Stimmen gehört, die mit unserer Vorgehensweise nicht einverstanden waren», sagt die Gemeindepräsidentin. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten lehnte es ab, dass die Behördenmitglieder künftig mehr Geld für ihre Arbeit erhalten. Das Resultat fiel am Sonntag mit nur gerade neun Stimmen Differenz äusserst knapp aus. Es gab 174 Ja- und 183 Nein-Stimmen. Das Zünglein an der Waage spielten auch jene zehn Bürger, die einen leeren Stimmzettel einlegten.

Im Abstimmungskampf gaben laut Beeler vor allem zwei Punkte der Vorlage zu reden. So war eine Anpassung der Entschädigungen geplant. Demnach wäre das 35-Prozent-Pensum des Gemeindepräsidiums künftig pauschal mit 47'000 Franken (bisher 36'000 Franken) und pauschal 9000 Franken entschädigt worden. Beim derzeit gültigen Reglement aus dem Jahr 2015 kamen zum Grundbetrag eine Spesenpauschale von 6000 Franken sowie Sitzungsgelder hinzu.

Auch die Gemeinderäte hätten mit den Neuerungen mehr Geld bekommen. Die Pauschale für die Mitglieder des Gremiums wäre auf 9300 Franken erhöht worden, bislang sind es 3300 Franken plus Sitzungsgelder und Spesen. Beeler sagt:

«Einigen Bürgern waren diese Erhöhungen zu stark.»

In diesem Zusammenhang gab noch ein weiterer Punkt Anlass zu Kritik. Mit der Einführung der Pauschalen hätten alle Gemeinderäte gleich viel verdient, egal wie hoch der Arbeitsaufwand in den einzelnen Ressorts tatsächlich ist. Teile der Bevölkerung hätten diese Lösung als ungerecht empfunden, sagt Beeler. Mit den Massnahmen wollte der Gemeinderat dem gestiegenen zeitlichen Aufwand für die Politik Rechnung tragen. Zudem wären die Entschädigungen an jene der umliegenden Gemeinden angepasst worden.

Zweite Lesung zum Voranschlag 2021 steht noch aus

Wie es in Wald nach dem Abstimmungssonntag weitergeht, ist offen. Bis auf weiteres gilt das bestehende Entschädigungsreglement. Edith Beeler lässt offen, ob der abgelehnte Entwurf allenfalls nochmals überarbeitet wird. Zuerst will der Gemeinderat das Resultat vertieft analysieren. Gleichzeitig muss er entscheiden, was mit den 40'000 Franken geschehen soll, die im Voranschlag 2021 als Mehrkosten des neuen Reglements enthalten sind. Die zweite Lesung zu diesem Geschäft steht im Gemeinderat noch auf der Traktandenliste.