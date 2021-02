zu langsames Internet «Wir reden hier nicht von Luxus»: Leute aus Oberegg beklagen sich, weil die Internetgeschwindigkeit für Homeoffice und Fernunterricht kaum ausreicht Eine Umfrage in Oberegg zeigt: Nur wenige Meter ausserhalb des Dorfzentrums lässt die Geschwindigkeit des Internets zu wünschen übrig. Dies macht nicht nur ansässigen Kleinfirmen das Leben schwer – auch das Homeschooling wird zur Herausforderung. Claudio Weder 11.02.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Homeoffice hat nicht nur Vorteile – vor allem wenn man in Oberegg wohnt. Bild: Severin Bigler

Roland Dähler, stillstehender Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes AI. Bild: PD

Dass Innerrhoden bezüglich Glasfasererschliessung anderen Kantonen hinterherhinkt, ist kein Geheimnis mehr. Nur 68 Prozent der Bevölkerung verfügen über eine Bandbreite von 40 Mbit/s und mehr. Bei über 1600 Nutzungseinheiten ist zudem selbst die gesetzlich garantierte Grundversorgung von 10 Mbit/s noch nicht sichergestellt. «Ein klarer Standortnachteil», sagt der stillstehende Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements Roland Dähler.

Nun ist aber, wenn auch noch weit am Horizont, Besserung in Sicht: Der Kanton will den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben und sich finanziell am Ausbauprojekt der Swisscom beteiligen (siehe Box). Der Grosse Rat hat am Montag einen entsprechenden Landsgemeindebeschluss verabschiedet.

Das Ausbauprojekt in Kürze Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat im vergangenen Jahr mit der Swisscom eine Absichtserklärung zum Ausbau des Glasfasernetzes unterzeichnet. Darin sind folgende Ziele festgehalten: Bis Ende 2022 sollen innerhalb der Bauzone Bandbreiten von 80 bis 600 Mbit/s erreicht werden. Bis Ende 2029 erfolgt der Ausbau mittels FTTH-Technologie, was Bandbreiten bis 10 Gbit/s ermöglicht. Zudem sollen bis Ende 2028 ausserhalb der Bauzone 80 Prozent der Gebäude mit mindestens 80 Mbit/s aufgerüstet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 16 Millionen Franken. Der Kanton will sich mit 2 Millionen Franken am Ausbau ausserhalb der Bauzone beteiligen. Die übrigen Kosten entfallen auf die Feuerschaugemeinde Appenzell sowie die Elektra Oberegg. (wec)

Funkloch Oberegg

Gerade ausserhalb der Dorfzentren sind hohe Bandbreiten ein rares Gut. Beispiel eines besonders betroffenen Gebietes ist der Kellenberg in Oberegg. Hier ist das Internet teilweise so langsam, dass Homeoffice und Homeschooling mühsam bis unmöglich sind. Einer, der das bestätigen kann, ist Stefan Mainberger. Er arbeitet für die Firma Leica Microsystems in Heerbrugg. Seit Beginn der Coronapandemie ist er im Homeoffice.

«Die gesetzlich vorgeschriebene Grundversorgung von 10 Mbit/s wird hier an der Kellenbergstrasse gerade so knapp erreicht», erzählt Mainberger. Für das Homeoffice sei dies einschränkend. Probleme gebe es bei grösseren Datendownloads oder Videomeetings. Weil er alleine wohnt, gehe es zwar einigermassen. Nichtsdestotrotz hofft Mainberger, dass sich die Situation bald bessert:

«Wir reden hier ja nicht von Luxus, sondern von Grundversorgung. Es kann nicht sein, dass diese nicht mehr gewährleistet ist, sobald man nur wenige Meter ausserhalb des Dorfzentrums wohnt.»

Bei Schnee oder Regen bricht das Netz zusammen

In der Nähe wohnt auch Fiorella Wohlgensinger. Sie betreibt von zu Hause aus eine Marketing- und Eventagentur. «Wir wohnen hier in einem totalen Funkloch», erzählt sie. Internet habe sie gar keines. Um dennoch von zu Hause aus arbeiten zu können, stellt sie jeweils über ihr Handy einen Hotspot her. «Doch wenn es regnet oder schneit, kann es vorkommen, dass das Mobilfunknetz zusammenbricht.»

Als «untragbar» beschreibt die Situation auch Markus Nef, Geschäftsführer der Nef Landmaschinen AG. «Ich habe hier eine Übertragungsrate, die sich in den Kilobit-Bereichen bewegt», sagt er mit unüberhörbarer Verzweiflung. Das Arbeiten sei unter solchen Umständen eine Katastrophe:

«Das E-Banking läuft nicht richtig, das Versenden von Bilddateien dauert ewig, Online-Tagungen sind unmöglich.»

Seit bald zwei Jahren kämpft Nef mit allen Mitteln für eine Verbesserung der Situation. Doch passiert sei bislang nichts.

Fürs Homeschooling ins Rheintal

Das langsame Internet in Oberegg hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf das Homeschooling. Betroffen ist etwa Familie Ulmann, welche am Kellenberg einen grösseren Bauernhof betreibt. «Meine Tochter absolviert gerade eine Schulung im Bereich Treuhand – am Onlineunterricht kann sie jedoch nicht von zu Hause aus teilnehmen, sondern muss dafür zu ihrer Schwester nach Rebstein», erzählt Vreni Ulmann. Auf ihrem Hof kommt unter anderem auch ein Melkroboter zum Einsatz, der Internet benötigt. «Somit wird es schon ziemlich knapp, wenn wir übers Internet auch noch Fernseh schauen wollen.»

Pius Federer, Grossrat aus Oberegg.

Bild: Sandra Ardizzone / AGR

Das Problem kennen aber auch andere Obereggerinnen und Oberegger. Gemäss einem Votum von Pius Federer an der Grossratssession am vergangenen Montag gibt es in Oberegg über 87 Haushalte, in denen die Mindestbandbreite nicht erreicht wird. «Wir haben in Oberegg effektiv einen Standortnachteil», so Federer.

«Es gibt Leute, die nicht von zu Hause aus arbeiten können oder fürs Homeschooling ins Rheintal gehen müssen – solche Verhältnisse können wir nicht tolerieren.»

Manche Grossräte sehen keine Dringlichkeit

Mit seinem Votum wollte Federer verdeutlichen, dass es «noch nie so dringend wie heute» gewesen sei, die Breitbanderschliessung in Appenzell Innerrhoden voranzutreiben. Einige seiner Vorredner sahen dies anders: Bruno Huber (Rüte) etwa kann keinen Standortnachteil erkennen. «Ich kenne keine einzige Firma, die aufgrund der tieferen Bandbreite nicht nach Innerrhoden gezogen wäre.» Zudem gebe es ausserhalb des dicht besiedelten Gebiets ohnehin nur wenige Firmen.

Auch die laufende Untersuchung der Wettbewerbskommission (Weko) sorgte für Unmut im Grossen Rat. Die Weko wirft der Swisscom vor, sie würde mit ihrer Ausbautechnologie andere Anbieter vom Markt ausschliessen. Grossrat Markus Stäger (Rüte) verlangte aufgrund dessen einen Marschhalt: Bevor man einen Beitrag an den Ausbau des Glasfasernetzes spreche, solle man abwarten, bis der definitive Entscheid der Weko vorliegt. Stägers Rückweisungsantrag wurde jedoch abgewiesen.