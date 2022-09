Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino schlägt Zelt in Speicher auf

Zirkus «Hier sollen Kinder ihre Träume ausleben können»: Der Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino hat sein Zelt in der Vögelinsegg aufgeschlagen Die jungen Artistinnen und Artisten des Zirkus Sonjolino halten an dem Aussichtspunkt in Speicher Workshops sowie Vorstellungen. Am 9. und 10. September finden die letzten zwei Aufführungen statt. Malena Widmer 09.09.2022, 12.00 Uhr

Die 14-jährige Artistin Anna Rüttimann leitet an bei Figuren und Tricks am Vertikalseil. Bilder: Malena Widmer

«Don’t stop me now», singt Freddie Mercury aus den Musikboxen, während die Kinder mit viel Enthusiasmus turnen, balancieren und jonglieren: Im Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino, der sein Zelt momentan in der Vögelinsegg, Speicher, aufgeschlagen hat, herrscht ein reger Betrieb. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren können hier im Rahmen eines Workshops Zirkusluft schnuppern. Vor dem Zelt üben einige Diabolo-Tricks, während sich drinnen andere ans Vertikaltuch wagen oder ihre Seiltanzkünste verbessern.

Valentin Seidlitz ist Leiter des Zirkus Sonjolino.

Der 21-jährige Valentin Seidlitz aus St.Gallen ist Verantwortlicher des Workshops und Leiter des Zirkus Sonjolino. Während des Workshops wird er jedoch von fleissigen Helferinnen und Helfern unterstützt: Anna Rüttimann, Frithjof Habenicht und Linus Meier treten normalerweise selbst in der Sonjolino-Manege auf, an diesem Nachmittag aber coachen sie die Kursteilnehmenden und bringen ihnen Tricks bei. Die 14-jährige Anna Rüttimann aus St.Gallen etwa zeigt den Kindern, wie sie im Vertikaltuch stehen können. Die Mutigen dürfen mit Unterstützung sogar den Salto im Tuch ausprobieren, das sorgt für strahlende Gesichter.

Workshops, um Zirkusluft zu schnuppern

Es sei das erste Mal, dass sie im Zirkus Sonjolino Nachmittagsworkshops veranstalten, so Seidlitz. Normalerweise dauern die Workshops des Zirkus eine Woche und finden in den Ferien statt. Nun hat sich die Zirkusleitung in der Vögelinsegg aber für eine neue, kürzere Version entschieden: «Wir wollen das Zelt hier schliesslich beleben! Es wäre schade, wenn es die meiste Zeit leer ist, wo es jetzt doch an diesem schönen Ort steht.» So hatte Seidlitz die Idee, an Nachmittagen interessierte Kinder und Jugendliche ins Zelt einzuladen und ihnen einen Einblick in die Zirkuswelt zu bieten. Er ist glücklich mit dem Ergebnis: «Die Kinder heute sind extrem motiviert und wir haben es echt lustig.»

Auch Fritjhof Habenicht, der an diesem Nachmittag als Helfer dabei ist, gefällt es. Er findet:

Frithjof Habenicht zeigt seine Diabolo-Künste vor dem Zirkuszelt.

«Das Leiten macht Spass und es ist spannend, zu sehen, was man den Kindern beibringen kann in dieser kurzen Zeit.»

Der 17-Jährige aus Rehetobel ist schon seit fünf Jahren dabei beim Zirkus Sonjolino. Seine Stärke sei das Diabolo. Und tatsächlich hat er sich in diesen fünf Zirkusjahren wohl einiges an Können diesbezüglich angeeignet: Nach Ende des Workshops lassen er und sein Zirkuskollege Linus Meier den Diabolo vor dem Zirkuszelt um sich herum und hoch in die Luft hinauf wirbeln.

Gänsehaut-Momente sind das Ziel

Die Diabolo-Künste der beiden und die Kunststücke der anderen Jugendartistinnen und -artisten kann man während der Abendvorführungen selbst bestaunen. Die elf Jugendlichen zwischen acht und 17 Jahren werden dabei in den unterschiedlichsten Disziplinen auftreten. Das Motto der aktuellen Produktion lautet «Sonjolino geht auf Reisen». Mit einer Geschichte entführen die Künstlerinnen und Künstler die Zuschauenden um die Welt und bauen ihre Kunststücke geschickt in das Programm ein. «Wir wollen Gänsehaut-Momente verursachen und zum Träumen anregen», so Seidlitz. Der Name «Sonjolino» kommt schliesslich vom italienischen Begriff «Il sognolino», der kleine Traum. Der Zirkusleiter erklärt:

«Es geht darum, dass die Kinder hier ihre Träume ausleben können.»

Seidlitz war selbst Zirkusartist gewesen, bis er von Solothurn, wo er aufgewachsen ist, nach Rehetobel umzog. Für ihn bedeutete der Umzug ein Jahr Zirkuspause: «Das war wirklich schmerzhaft», erinnert er sich. In Rehetobel fanden sich dann aber zum Glück andere Zirkusbegeisterte. Zusammen trainierten die jungen Leute zuerst unter sich, um später Ferienkurse anzubieten und schliesslich im Jahr 2016 den Verein Kinder- und Jugendzirkus Sonjolino zu gründen.

Sechs Jahre später ist Valentin Seidlitz Leiter des Zirkus und mit zwei Kolleginnen für die Organisation zuständig. «Das ist schon ganz schön viel Arbeit für drei Leute. Aber nach solchen Anlässen wie demjenigen heute und den Vorstellungen weiss ich dann immer wieder, wieso ich den Aufwand auf mich nehme: Es lohnt sich total», findet der junge Zirkusleiter.

Zirkuszelt an dem Aussichtspunkt Vögelinsegg

Das grosse gelb-rote Zirkuszelt, das Anfang September auf der Vögelinsegg-Wiese aufgetaucht ist, ist wohl dem einen oder der anderen aufgefallen. Beim Vorbeifahren mit Auto oder Appenzellerbähnli aber auch von Trogen oder der Bodensee-Region aus ist der Farbtupfer in der Landschaft schwer zu übersehen. Valentin Seidlitz erklärt, wie er dazu kam, das Zirkuszelt an dem Aussichtspunkt aufzuschlagen. Ursprünglich sei geplant gewesen, das Zelt an einem Standort in Eggersriet aufzubauen, da dies aber kurzfristig doch nicht möglich war, machte sich Seidlitz auf die Suche nach einer Alternative. Zur Vögelinsegg kam er durch einen Tipp von Freunden. «Ich fragte dann bei den Grundstückeigentümern Appenzellerbahnen und der Gemeinde Speicher nach, ob wir unser Zirkuszelt hier aufstellen dürfen. Alle waren sehr freundlich und kooperativ», erzählt er.

In dem Vorderländlerdorf fanden nun schon mehrere Vorstellungen statt. Diesen Samstagabend wird das Programm noch ein letztes Mal aufgeführt. «Das ist immer auch emotional», so Seidlitz: «Wir haben so viel Zeit in diese Produktion investiert und sind alle sehr zusammengewachsen dadurch.» Für die letzten Aufführungen am Freitag- und Samstagabend sind noch Plätze frei. Tickets und weitere Informationen sind auf der Website des Zirkus aufzufinden.