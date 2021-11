Zelte ohne Zertifikatspflicht helfen Appenzeller Gastronomie

Zertifikatspflicht «Wir müssen alles nach draussen tragen, was anstrengend ist»: Trotz Mehraufwand setzen einige Appenzeller Gastronomen auf Zelte für ungeimpfte Gäste Vielen Restaurants auf dem Land fehlen seit Einführung der Zertifikatspflicht die Gäste. Einzelne Wirte im Appenzellerland haben sich deswegen ein Zelt angeschafft. Doch die Idee funktioniert nicht überall. Karin Erni Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Das «Rössli» Hundwil hat viel Aufwand in sein Zelt investiert. Bild: PD

Am Feierabend zertifikatsfrei ein Bierchen geniessen: In einem Zelt mit Heizstrahlern ist dies auch im Winter gut möglich. Doch es gibt im Appenzellerland nicht viele Gastrobetriebe, die den Aufwand für ein Zelt auf sich nehmen. Die angefragten Bars und Wirtshäuser wollten sich nicht mit Namen oder Bild in der Zeitung sehen. «Die Lage ist schlimm. Kaum jemand sitzt noch im Innenraum. Ohne Zelt könnten wir gleich zumachen», so der Tenor.

Auskunftsfreudiger sind Speiserestaurants, wie das Landgasthaus Rössli in Hundwil. «Kein Zertifikat? Bei uns kein Problem!». Heisst es auf der Website des auf Fleischfondues und Wildgerichte spezialisierten Betriebs. Das 50 Quadratmeter grosse Zelt auf der Wiese in der Gartenwirtschaft haben Tobias Knöpfel und sein Team mit einem isolierenden Boden aus Holzschnitzeln, Topfpflanzen, Holzmöbeln sowie Fellen gemütlich eingerichtet und mit Heizstrahlern ausgestattet. Der ganze Aufbau und die Einrichtung des Zelts sei aufwendig gewesen, sagt Knöpfel.

«Doch es hat sich gelohnt. Es wird von Leuten verschiedenster Altersklassen, aber auch für Anlässe gerne genutzt.»

Tobias Knöpfel vom Landgasthaus Rössli Hundwil Bild: PD

Weil 50 Prozent der Wandfläche offen sein müssen, kann es im Zelt am Abend dennoch kühl werden. «Die Gäste wissen, dass sie sich entsprechend anziehen müssen», sagt der Gastgeber. Er will das Zelt noch bis im Januar oder Februar stehen lassen. Ab 12. November dient es nicht nur als Speiselokal, sondern auch für den «Winterzauber» mit Glühweinhüttli. Dieser wird jeden Freitag und Samstag und für Gruppen auf Anfrage geöffnet sein.

Auch Gäste mit Zertifikat im Zelt

Brigitte Dietrich vom Restaurant Schafräti in Herisau hat nach Einführung der Zertifikatspflicht schnell gehandelt und ein Zelt im Garten aufgestellt. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut hat. «Wir sind sehr froh darum. Vor allem die Berufsschüler des BBZ sitzen sehr gerne draussen», so die Wirtin. «Wir haben das Zelt nur tagsüber für Znüni- und Zmittaggäste geöffnet. Unser Betrieb liegt in einem Wohnquartier und wir möchten mit den Nachbarn ein gutes Verhältnis wahren.»

Sie stelle immer wieder fest, dass auch Gäste mit Zertifikat im Zelt Platz nehmen. «Ihnen ist es wichtiger, mit den andern zusammen zu sein und die Gemeinschaft zu pflegen, als an der Wärme zu sitzen.» Es sei generell erstaunlich, wie kälteresistent die jungen Leute seien, so Dietrich. «Wir haben Decken und Kissen im Zelt bereitgelegt, doch kaum jemand benutzt sie.» Natürlich sei die Bewirtung im Zelt mit Mehraufwand verbunden, gibt sie zu bedenken.

«Wir müssen alles nach draussen tragen, was anstrengend ist. Aber wir machen das gern für unsere Gäste und hoffen auf baldige Lockerungen.»

Brigitte Dietrich fällt auf, dass mittlerweile auch die Zertifikatspflicht im Innenbereich besser angenommen wird. Sie schränkt jedoch ein: «Es fehlt noch die Konstanz, an manchen Tagen ist viel los und dann wieder fast gar nichts.»

Zelt für Spezialitätenwochen angeschafft

Das Zelt der «Frohen Aussicht» in Schwende wird auch von Hotelgästen genutzt. Bild: PD

In Innerrhoden setzt das Hotel-Restaurant Frohe Aussicht seit rund einem Monat auf diese Lösung. «Wir haben das Zelt im Hinblick auf die Wildzeit und die Muschelwochen angeschafft», sagt Gastgeberin Silvie Inauen auf Anfrage.

«Diese Anlässe sind jeweils sehr beliebt und wir konnten nicht abschätzen, wie viele unserer Stammgäste über ein Zertifikat verfügen.»

Nun würden mittags und abends einige draussen speisen, so Inauen. «Doch es ist schon kühl und es braucht Felle und Decken, trotz der Infrarotstrahlen.» Auch würden einzelne Hotelgäste ihr Frühstück dort einnehmen, weil nicht in jedem Zimmer genügend Platz zum Essen ist. «Die vier Tische werden allerdings nicht wahnsinnig genutzt und weil die Zeltmiete nicht ganz günstig ist, werden wir erst im Nachhinein wissen, ob sich der Aufwand gelohnt hat.»

Wintergarten im «Engel» umfunktioniert

Das Restaurant Engel in der Herisauer Tüfenau hat seinen Wintergarten zur zertifikatsfreien Zone umgerüstet. Die Erfahrungen seien durchwegs positiv, sagt Gastgeberin Barbara Hitz. «Die 26 Plätze werden vor allem zum Mittagessen gut genutzt. Am Abend ist die Belegung unterschiedlich, je nach Witterung.» Der Wintergarten soll bis im Frühling benutzbar bleiben. Für angenehme Temperaturen sorgen ein Wärmestrahler und Wolldecken.

Regeln für den Betrieb eines Zeltes Will ein Gastronomiebetrieb ein zertifikatsfreies Zelt anbieten, gelten folgende Regeln:

- Wenn ein Dach besteht, muss mindestens die Hälfte der Seitenwände offen sein.

- Ohne Zertifikatspflicht muss zwischen den Tischen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

- Temporäre Heizanlagen brauchen ein Baugesuch, sofern sie regelmässig in Betrieb sind

- Ortsfeste Heizungen im Freien dürfen nur mit erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme betrieben werden. (ker)