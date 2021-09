Zertifikatspflicht «Die Mehrheit meiner Gäste ist ungeimpft»: Urnäscher Wirtin will ihre Beiz vorübergehend schliessen Ab Montag gilt die Zertifikatspflicht in der Gastronomie. Unter den Appenzeller Gastronomen scheiden sich die Geister. Während einige überlegen, ihren Betrieb zu schliessen, freuen sich andere, wieder mehr Plätze anbieten zu dürfen. Ramona Koller und Astrid Zysset Jetzt kommentieren 09.09.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Montag gilt für den Besuch in den Restaurants die Zertifikatspflicht. Nicht bei allen Gastronomen kommt diese Massnahme gut an. Bild: Severin Bigler

Josy Koster wirtet seit Jahren im Restaurant Löwen in Urnäsch. Wegen der Zertifikatspflicht will sie ihren Betrieb jedoch zumindest vorübergehend schliessen. Dies, wenn sich keine Alternative, beispielsweise im Aussenbereich, ergibt. Koster führt einen Einfrau-Betrieb: Die Selbstständige kümmert sich um ihre Gäste, die Küche sowie den Service. Koster erklärt:

«Ich habe gar keine Kapazität, um die Zertifikate zu überprüfen. Abgesehen davon, dass die Mehrheit meiner Gäste gar nicht geimpft ist.»

Sie finde es falsch, diejenigen, die sie in den letzten Monaten und Jahren unterstützt haben, nun nicht mehr bedienen zu können. Die Gäste seien ob des Entscheids des Bundesrats enttäuscht und traurig, dass sie nun nicht mehr im «Löwen» einkehren können. «Sie sind es sich aus den Lockdowns aber leider schon gewöhnt», bedauert Koster. Denn daran, dass sich ihre Gäste nun wegen der Zertifikatspflicht impfen liessen, glaube sie nicht. «Ich finde es wahnsinnig, wie die, die nicht parieren, in eine Ecke gedrängt werden», sagt die Wirtin. Der Bundesrat habe versichert, es gebe keinen Impfzwang. «Nun zwingen sie uns irgendwie doch. Sie nehmen uns ein Stück Freiheit weg», so Koster.

Kampflos will die Urnäscher Wirtin aber nicht aufgeben. Vor ihrem Restaurant stehen drei Tische, die, da sie draussen sind, nicht der Zertifikatspflicht unterliegen. Koster überlege sich nun, ob sie ein auf zwei Seiten geöffnetes Zelt aufstellen und diese Tische bedienen lassen soll. Das wäre allerdings nur ein Tropfen auf den heissen Stein:

«Wirtschaftlich arbeiten wird für mich durch die Zertifikatspflicht unmöglich.»

Auch wenn sie ihren Betrieb geöffnet lasse, werde sie maximal einen Viertel ihrer Gäste begrüssen können. Ob der Kanton sie für ihre Ausfälle entschädigen wird, kläre sie in den nächsten Tagen ab.

Gäste sagen Veranstaltungen ab

Deutliche Worte findet auch Chläus Dörig, Inhaber der «Erlebnis Waldegg» in Teufen: «Diese Zertifikatspflicht ist eine Katastrophe! Wiederum sind es wir Gastrobetreiber, welche unter den Massnahmen zu leiden haben. Mit unserer Branche geht es bachab.» Seit am Mittwochnachmittag bekannt wurde, dass ein Restaurantbesuch ab Montag nur noch mit einem gültigen Covid-Zertifikat erlaubt sein wird, werden bei Dörig laufend Anlässe storniert. Alleine in der ersten Stunde nach der bundesrätlichen Pressekonferenz waren es fünf Bankette mit insgesamt 350 Gästen, die abgesagt wurden.

«Es ist existenzbedrohend», führt der Teufner aus. Von drei Beizern weiss er, dass sie nun ihre Betriebe schliessen werden. Und auch er müsse sehen, wie es in der Erlebnis Waldegg weitergeht. Für ihn ist klar, dass er nicht «Polizist spielen» und die Gäste, welche nicht über ein Zertifikat verfügen, fortschicken wird: «Bern hat uns das eingebrockt. Sollen sie uns doch jemanden raufschicken, der das übernimmt.» Dörig und seine Belegschäft hätten keine Zeit, die insgesamt 500 Sitzplätze in seinen Betrieben stetig zu kontrollieren.

Grosser Kontrollaufwand befürchtet

Der Aufwand, der für die Kontrollen notwendig ist, ist auch Stephan Sutter, Präsident Gastro AI, ein Dorn im Auge. Im Hotel Appenzell, welches er zusammen mit seiner Frau führt, zählt der Restaurationsbetrieb 120 Innenplätze.

«Viele Wirte scheuen die Konflikte, welche sich nun möglicherweise ergeben. Was macht man mit meinem Stammgast, der seit vielen Jahren kommt, sich aber nicht impfen lassen will oder kann?»

Noch hat Stephan Sutter keine konkreten Rückmeldungen seiner Verbandskollegen vorliegen, aber für ihn ist klar, dass die Zertifikatspflicht für viele Gastrobetriebe einschneidend sein wird, dies abhängig davon, an welchem Ort und in welcher Form der Betrieb aufgestellt ist. Rund 100 Gastronomiebetriebe gibt es in Appenzell Innerrhoden. Die Unsicherheit ist bei den meisten gross, so Sutter weiter. Noch liegen die konkreten Massnahmen, die notwendig sein werden, um die Zertifikatspflicht durchzusetzen, nicht vor. Am Freitag sollen sie aber bekannt sein.

Besonders in ländlichen Regionen gibt es Probleme

Paddy Schai, Vizepräsident Gastro AR und Geschäftsführer von Gade Bar und Events GmbH, sieht vor allem in der Kurzfristigkeit ein Problem. «Der Bundesrat mag ja am Mittwoch bekannt gegeben haben, dass die Zertifikatspflicht ausgeweitet wird. Auf die konkrete Verordnung warten wir aber nach wie vor», so Schai. Besonders auf dem Land werde es zudem schwierig, trotz der ausgeweiteten Zertifikatspflicht wirtschaftlich arbeiten zu können. «Viele sind ungeimpft. Auch im Pub bekam ich die Rückmeldung, dass viele Gäste ab Sonntag wohl nicht mehr kommen werden», erklärt der Wirt. In städtischeren Gegenden sei dieses Problem wohl weniger gegeben.

Meist herrscht in Gastrobetrieben ein Handyverbot für das Personal. Es sähe einfach nicht professionell aus, wenn das Personal am Handy ist. «Um die Zertifikate am Tisch zu kontrollieren, muss jedoch jede Person ein Handy zur Hand, und, was vor allem in Bergbeizen zum Problem werden könnte, Handyempfang haben», so Schai. Er persönlich werde wie bereits in den letzten Monaten an der Tür stehen und dort die Zertifikate prüfen. In den vergangenen beiden Tagen hätten ihn viele Anrufe von verzweifelten Gastronominnen und Gastronomen erreicht, die nicht wüssten, wie sie sich nun verhalten sollen. «Für einige Betriebe mag die Zertifikatspflicht Vorteil haben. Für andere bringt sie massive Einbussen mit sich», so Schai.

Man müsse nun abwarten, wann entweder der Bund klare Weisungen bekannt gibt, oder Gastro Suisse ein Schutzkonzept veröffentlicht. Erst dann könne man entscheiden, wie man weiterfährt. Für das Personal gilt aktuell keine Zertifikatspflicht. «Wir hoffen auf baldige Informationen des Bundesrats, damit wir am Montag die Regeln befolgen können», erklärt Schai.

Positive Stimmen zur Zertifikatspflicht

Doch es gibt sie auch, die Restaurantbetreiber, welche der Zertifikatspflicht etwas Gutes abgewinnen können. «Ich kenne einige, die sich aufgrund des Ansteckungsrisikos bislang nicht getrauten, in eine Gaststätte zu gehen. Gut möglich, dass diese Personen nun wieder einkehren werden», sagt etwa Reto Haindl, Inhaber des Restaurants Landhaus in Herisau. Zudem fallen jetzt die Abstandsregeln und die Beschränkung der Anzahl Gäste weg.

Und was ist mit dem Zusatzaufwand für die Kontrollen der Zertifikate? Rund 70 Sitzplätze zählt das Landhaus in seinen beiden Stuben. Haindl hat bereits diese Woche mit dem Ausfüllen von Listen begonnen. Dort werden alle Stammgäste mit Impfzertifikat vermerkt. Diese müssten fortan nicht mehr bei jedem Besuch kontrolliert werden, so Haindl. «Und am Abend, wenn mir unbekannte Gäste kommen, dauert es halt etwas länger, bis alle Kontrollen gemacht sind. Dafür fällt wiederum die Registrierung weg, welche bislang vonnöten war.»