Zertifikatspflicht im Sportzentrum und Appenzeller Heilbad

Zertifikatspflicht «Die fünfte Version des 13. Schutzkonzepts»: Coronamassnahmen stellen das Sportzentrum Herisau und die Vereine vor grosse Herausforderungen Seit zehn Tagen gilt die erweiterte Zertifikatspflicht. Die neuen Coronamassnahmen bedeuten für Freizeit- und Sportanlagen wie das Sportzentrum Herisau einen beachtlichen Mehraufwand. Die Vereine haben sich mit den Einschränkungen zwar arrangiert. Werden die Tests kostenpflichtig, befürchtet der Präsident des SC Herisau allerdings Spielabsagen. Ramona Koller, Elia Fagetti Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für das Sportzentrum Herisau gestaltet sich die Umsetzung der Massnahmen teils schwierig. Bild: PD

Seit dem 13. September gilt im Innern von Restaurants, sowie von Kultur- und Freizeiteinrichtungen die erweiterte Zertifikatspflicht. Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport der Gemeinde Herisau, die das Sportzentrum betreibt, ist zuständig für die Umsetzung der Coronamassnahmen. Von Kanton zu Kanton sei dies jeweils unterschiedlich, weswegen man alles spezifisch auf die Herisauer Anlage anpassen müsse. Weber sagt:

Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport. Bild: Di Cristo & Ruggiero

«Ich habe soeben die fünfte Version des 13. Schutzkonzepts verfasst.»

Um die Zertifikate zu überprüfen, habe man in der ersten Woche nach der Einführung der Pflicht einen Sicherheitsdienst beschäftigt. «Es macht einfach mehr Eindruck, wenn jemand externes in Uniform die Daten kontrolliert», erklärt Weber. Auf Dauer sei dies jedoch aus finanziellen Gründen keine Lösung. Diskussionen mit Gästen, die kein Zertifikat haben und dennoch ins Sportzentrum möchten, gebe es zwar selten, dafür seien sie manchmal umso anstrengender. «Unser Personal wurde bereits im Frühling geschult, wie man Konflikte mit Personen, in Zusammenhang mit den Coronamassnahmen lösen kann. Vielleicht brauchen wir so etwas noch einmal», sagt Weber. Aktuell sei man auf der Suche nach Studentinnen und Studenten, welche die Überprüfung der Zertifikate übernehmen könnten. Dies vor allem für die Abendschichten.

«Wir wollen niemanden blossstellen»

Der Zusammenhalt in ihrem Team sei trotz der herausfordernden Zeit sehr gut: «Wir tragen beispielsweise alle Masken – obwohl nur diejenigen, die kein Zertifikat haben, müssten. Wir wollen niemanden blossstellen.» Eine grosse Herausforderung sei es, die Vereinsmitglieder von den anderen Gästen zu trennen. Die Vereine, die in kleineren Gruppen trainieren, brauchen kein Zertifikat. Gäste, die beispielsweise ins Hallenbad oder ins Fitness wollen jedoch schon. «Diese Gruppen dürfen nicht durchmischt werden. Dies ist schwierig, da wir nur über einen Eingangsbereich verfügen», erklärt Weber.

Schwimmlehrer mussten Kinder umziehen

Die Verordnungen des Bundesrats seien für sie nicht immer ganz nachvollziehbar, sagt Weber. Im April beispielsweise sei das Sportzentrum nur für Personen unter 16 Jahren zugänglich gewesen. So hätten Eltern ihre Kinder, die einen Schwimmkurs besuchten, nur bis an den Eingang begleiten dürfen. «Unsere Schwimmlehrpersonen und Bademeister mussten die Kleinen umziehen, ins Wasser bringen und anschliessend wieder in die Garderobe begleiten und noch einmal umziehen», so Weber.

Seit Corona kann man online buchen

In diesem Jahr habe im Sportzentrum noch nie Normalbetrieb geherrscht. «Wir hätten auch schliessen können. Wollten aber den Service public wann immer möglich bieten», erklärt Weber. Trotz der Einsparungen bei den Energiekosten rechne sie mit massiven finanziellen Einbussen. Im vergangenen Jahr seien die Umsätze um 25 Prozent zurückgegangen. 2021 werde diese Einbusse wahrscheinlich noch grösser ausfallen.

Weber sieht aber auch etwas Positives in den veränderten Bedingungen: «Wir mussten umdenken. Man ist jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert.» Ausserdem habe man im Sportzentrum im Zuge der Einschränkungen eine Software eingeführt, über die Termine online gebucht werden können. «Das werden wir ausweiten und beibehalten. So können wir personelle Ressourcen einsparen und anderweitig einsetzen», erklärt Weber.

SCH: «Wenn Tests kostenpflichtig werden, müssen wohl Spiele abgesagt werden»

Die Möglichkeit, beispielsweise die Turnhalle oder die Eisflächen online buchen zu können, dürfte auch den Herisauer Vereinen zugutekommen. Dario Heinrich ist Präsident des SC Herisaus, einem der fleissigsten Benutzer der Eisfläche. Auch für seinen Verein bringt die Pandemie einen bedeutenden Mehraufwand mit sich. Umso glücklicher sei er, dass mit den aktuellen Regelungen der Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten werde könne. «Wir trainieren in beständigen Gruppen. Somit müssen wir keine Zertifikate vorweisen – trotzdem verfügt die Mehrheit über eines», erklärt Heinrich.

Bei Wettkämpfen müssten vom Spieler über die Funktionäre bis hin zu den Zuschauern alle ein Zertifikat vorweisen. Dies zu überprüfen, läge in der Verantwortung des Vereins. «Dafür benötigen wir zusätzliche Helfer. Diese sind aber sowieso schon schwer zu finden», erklärt Heinrich. Er sei gespannt, wie die Regeln während der Saison umgesetzt werden. Für Heinrich ist klar:

«Wenn alles strikt durchgezogen wird und die Tests kostenpflichtig werden, müssen wohl einige Spiele abgesagt werden.»

TV Herisau: «Wir müssen flexibel bleiben»

Für den Turnverein Herisau hingegen bedeuten die neuesten Regelungen keinen merklichen Mehraufwand, wie Präsident Ramon Buser erklärt: «Wir führen immer Anwesenheitskontrollen und können mit der 30- Personen-Regel ohne Einschränkungen trainieren.» Auch werde man von den Verbänden mit Mustervorlagen für die Schutzkonzepte unterstützt.

Nervös werde man jeweils, wenn neue Bestimmungen herausgegeben werden. «Die Vorlagen vom Verband brauchen auch etwas Zeit, bis diese erstellt sind. Wir müssen flexibel bleiben. Das gelingt aber in den meisten Fällen», erklärt Buser. Sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfbetrieb habe der Verein bisher immer genügend Turnerinnen und Turner mit 3-G einsetzen können.

Appenzeller Heilbad: Es war nicht unsere Entscheidung

Im Appenzeller Heilbad in Grub sträubt man sich nicht gegen die Zertifikatspflicht, wie in anderen Teilen des Landes. Man bedauert jedoch, dass man damit einigen Gästen den Zutritt zum Bad massiv erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen muss. Geschäftsführer Sandro Agosti gibt Auskunft über die Situation. Auf die Frage nach der momentanen Situation im Heilbad sagt er: «Es war ein guter Sommer.» Dass das Wetter nicht so schön war, habe sicherlich dazu beigetragen, dass die Gäste ins Heilbad gekommen waren. Agosti hat die Hoffnung, dass sich dies so weiterzieht. Abschliessend können die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zertifikatspflicht noch nicht beurteilt werden, so Agosti.

Geht es um die Umsetzung der Zertifikatspflicht, so funktioniere diese gut. Am Empfang werde nach dem Covid-Zertifikat gefragt, wenn der Kunde eines hat, dann darf er eintreten. Nach dem Vorweisen eines gültigen Zertifikats gilt keine Maskenpflicht mehr.

Es gebe einzelne Gäste, die sich an der Zertifikatspflicht stören. Das Heilbad appelliere an das Verständnis der Kunden, denn die Einführung dieser sei ja nicht ihre Entscheidung gewesen. Es gab einige wenige Vorfälle. Doch allgemein sei es kein Problem. Bei den meisten Gästen sei dies Gewöhnungssache, sagt Agosti. Generell gelte im Heilbad, dass jeder Gast, der über kein Zertifikat verfügt, sein Jahresabonnement für zehn Franken pausieren könne.

Grundsätzlich sei die Zertifikatspflicht ein administrativer Mehraufwand. Nach den Konferenzen des BAG sei es immer eine Zeit lang unklar gewesen, was genau gemacht werden musste. Agosti: «Das hat uns jeweils sehr gefordert.»