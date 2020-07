Zeitzeugen gesucht: Ausserrhoden lässt Geschichte der ehemaligen Zwangsarbeitsanstalt Gmünden wissenschaftlich aufarbeiten In der ehemaligen Zwangsarbeitsanstalt Gmünden in Niederteufen wurden bis 1981 rund 1250 Personen, darunter auch Kinder und Jugendliche, gegen ihren Willen fremdplatziert. Unter den Folgen des Freiheitsentzugs litten die Betroffenen oft ihr Leben lang. Für eine wissenschaftliche Untersuchung im Auftrag des Kantons sucht ein Forschungsteam nun Zeitzeugen. Claudio Weder 03.07.2020, 05.00 Uhr

Die kantonale Zwangsarbeitsanstalt Gmünden wurde 1884 gegründet. Bild: PD

Es ist ein dunkles Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Bis zu Beginn der 1980er-Jahre wurden Erwachsene, teils auch Jugendliche und Kinder, gegen ihren Willen vom Staat in Anstalten gesperrt – ohne gegen Gesetze verstossen oder sonstige Verfehlungen begangen zu haben. Die Unabhängige Expertenkommission (UEK), die 2014 vom Bund eingesetzt und mit einer schweizweiten Untersuchung der administrativen Versorgungen und anderer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen beauftragt wurde, geht von mehreren zehntausend Betroffenen in der ganzen Schweiz aus. In der vergleichsweise kleinen Anstalt Gmünden in Niederteufen waren es von 1884 bis 1976 rund 1250.

Um die Geschichte der ehemaligen kantonalen Zwangsarbeitsanstalt Gmünden wissenschaftlich aufzuarbeiten, hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Beratungsstelle für Landesgeschichte (BLG) mit einem Forschungsprojekt beauftragt. Noch immer werden Zeitzeugen gesucht, welche vor 1981 in Gmünden interniert waren, dort arbeiteten oder mit der Institution zu tun hatten.

Dem Anstaltsalltag näherkommen

Thomas Meier, Geschäftsführer der Beratungsstelle für Landesgeschichte. Bild: PD

«Durch den Lockdown im Zuge der Covid-19-Krise sind wir etwas in Verzug geraten», sagt Thomas Meier, Geschäftsführer der BLG. «Die Archive waren fast zwei Monate geschlossen, und in dieser Zeit waren natürlich auch Interviews nicht möglich.» Das Forschungsteam nahm seine Arbeit im Mai 2019 auf. Bis im März konnten fünf Interviews durchgeführt werden, weitere vier Personen werden demnächst befragt.

Bei den bisher Befragten handelt es sich um Beteiligte, also ehemalige Aufseher, Anstaltsleiter, Nachbarn, Behördenmitglieder oder auch Unternehmer, die in der Anstalt produzieren liessen. Ehemalige Insassen haben sich laut Meier bislang noch keine gemeldet.

Man wolle keine Institutionengeschichte schreiben, wie man sie aus Festschriften kenne, sagt Meier. Vielmehr gehe es darum, dem Anstaltsalltag in all seinen Facetten sowie den Menschen, die in Gmünden «deteniert» waren – so der zeitgenössische Ausdruck – näherzukommen. Die Aussagen von Zeitzeugen sollen deshalb mehr als nur eine Ergänzung der schriftlichen Archivquellen sein:

«Die mündlichen Quellen beleuchten auch Aspekte der Anstalt, die in den fast ausschliesslich von der Anstaltsleitung und den Behörden produzierten Akten nicht vorkommen.»

Gerade deshalb laufe die Suche nach Zeitzeugen weiter. «Wir suchen nicht nur Menschen, die nach Gmünden eingewiesen wurden, uns interessieren auch Berichte von Angehörigen oder anderen Personen, die mit Gmünden zu tun hatten», so Meier.

Der Staat liess Willkür walten

Die ersten Versuche, eine Zwangsarbeitsanstalt im Kanton Appenzell Ausserrhoden ins Leben zu rufen, gingen von der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft aus, die an ihrer Hauptversammlung vom 29. Oktober 1839 über die «Notwendigkeit der Errichtung von Korrektionsanstalten» sprach. 1884 wurde die Zwangs- und Korrektionsanstalt Gmünden in Niederteufen eröffnet. «Obwohl die Anstalt explizit für administrativ Versorgte errichtet worden war, waren diese immer in der Minderheit», sagt Meier. «Zu den Insassen von Gmünden – bis 1962 wurde übrigens auch eine Frauenabteilung geführt – gehörten hauptsächlich gerichtlich Verurteilte, die dort ihre Gefängnisstrafe absassen.»

Die Strafanstalt Gmünden in Niederteufen heute.

Bild: Benjamin Manser (15. Juni 2016)

Betroffen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen waren laut Meier erwachsene Personen, teils auch Kinder und Jugendliche, die von ihrem Lebenswandel oder ihrem Verhalten her nicht den Vorstellungen von Behörden oder der Mehrheitsbevölkerung entsprachen. Meist sperrte man sie weg, weil sie in den Augen der Behörden einen «arbeitsscheuen» oder «liederlichen» Lebenswandel führten, «gefährdet» waren oder «eine Gefahr für die öffentliche Ordnung» darstellten, schreibt die UEK 2019 im Schlussbericht ihrer grossangelegten Studie.

«Die Versorgungen wurden ohne Gerichtsbeschluss und ohne Vorhandensein einer Straftat angeordnet und waren dementsprechend sehr oft willkürlich», sagt Thomas Meier. Das änderte sich nach 1981. «In jenem Jahr wurden die Regelungen betreffend die administrative Versorgung von Personen in Anstalten wegen Unvereinbarkeit mit der Europäischen Menschenrechtskonvention aufgehoben.» Seither ist die fürsorgerische Freiheitsentziehung (heute fürsorgerische Unterbringung) im Zivilgesetzbuch geregelt.

Ein Leben lang traumatisiert

«Administrative Versorgungen, wie sie bis in die 1980er-Jahre verbreitet waren, sind heute nur schwer verständlich», hält die UEK fest.

«Aus Sicht des 21. Jahrhunderts verstossen sie gegen elementare Grundrechte und gegen die menschliche Würde.»

Oft litten die Betroffenen ihr Leben lang an den sozialen und gesundheitlichen Folgen des Freiheitsentzugs:

«Die Betroffenen berichten von behördlicher Willkür, Rechtlosigkeit, Isolation und Verzweiflung, Gewalt und Erniedrigungen, Ausbeutung und Zwangsarbeit, kleinlicher Überwachung und lebenslanger Stigmatisierung und Traumatisierung.»

Laut Thomas Meier sind administrative Versorgungen mittlerweile gut erforscht: Seit den 1980er-Jahren gibt es Untersuchungen zur sogenannten «Aktion Kinder der Landstrasse», bei der die Pro Juventute jenische Kinder ihren Eltern wegnahm. Später wurde auch zu den Verdingkindern geforscht. 2017 trat das «Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981» in Kraft.

Dieses Gesetz anerkennt das an diesen Menschen begangene Unrecht und sieht vor, dass die ohne Gerichtsurteil erfolgten Einweisungen in Anstalten wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Gegenwärtig läuft noch das Nationale Forschungsprogramm «Fürsorge und Zwang. Geschichte, Gegenwart, Zukunft», das 2023 abgeschlossen sein wird.

Aufarbeitung ist «ein Gebot der Gerechtigkeit»

Es sei nicht nur Ziel des Projekts, sondern ein Gebot der Gerechtigkeit gegenüber den Betroffenen, diesen dunklen Fleck in der Geschichte der Schweiz sichtbar zu machen, sagt Thomas Meier. Letztlich gehe es auch darum, in der Gegenwart wie auch in Zukunft zu sensibilisieren für den Umgang mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder am Rande der Gesellschaft.

Hinweis: Die Beratungsstelle für Landesgeschichte sucht weiterhin Zeitzeugen für Befragungen. Personen, die bis vor 1981 in Gmünden interniert waren, dort arbeiteten oder mit der Institution zu tun hatten, können sich melden bei: Thomas Meier, Telefon: 044 262 01 81, E-Mail: info@landesgeschichte.ch.