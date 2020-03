Zeitgewinn dank verbesserter Infrastruktur in der neuen Notaufnahme des Spitals Herisau Im Neubau der Notaufnahme am Spital Herisau wurden alte Mängel behoben, um Abläufe zu optimieren. Stephanie Häberli 16.03.2020, 18.04 Uhr

Der Schockraum ist mit allen nötigen Geräten für Notversorgungen ausgestattet. Bild: Stephanie Häberli

Von der einstigen Ambulanzengarage, welche ihren Platz etwas hinter dem Haupteingang des Spitals in Herisau hatte, ist keine Spur mehr zu sehen. Seit kurzem befindet sich hier in einem Anbau der Zugang zur neuen Notfallstation. Schnell wird deutlich, dass alles dazu konzipiert ist, möglichst praktisch zu sein: Neben der Station befinden sich drei Notfall-Kurzparkplätze. Zudem kann die Ambulanz unmittelbar bis zum Eingang vorzufahren. Dass sich dieser nun, im Gegensatz zur alten Station, ausserhalb des Haupteingangs befindet, ist laut den Verantwortlichen sehr vorteilhaft. Denn so wird ein Bereich geschaffen, der 24 Stunden zugänglich ist. Gestern konnte die Notaufnahme planmässig in Betrieb genommen werden.